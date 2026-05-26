/રણવીર સિંહે કેમ છોડી હતી ડૉન 3? અભિનેતા અને ફરહાન અખ્તર વચ્ચે શું હતો વિવાદ? જાણો

Ranveer Singh-Farhan Akhtar: રણવીર સિંહે ફરહાન અખ્તરની ફિલ્મ ડોન 3 છોડી દીધી હતી. હવે ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઈન્ડિયા સિને એમ્પ્લોઇઝે ધુરંધર અભિનેતા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. આવો જાણીએ આ વિવાદ કેમ શરૂ થયો.
રણવીર સિંહ પોતાની ધુરંધર ફ્રેન્ચાઇઝીની સુપર સક્સેસનો જશ્ન મનાવી રહ્યો હતો. પરંતુ હવે તેના જશ્નમાં ખલેલ પડી છે. હકીકતમાં અભિનેતાને ફરહાન અખ્તરની ડોન 3 છોડવી ભારે પડી છે. શરૂઆતમાં આ મામલો કાસ્ટિંગમાં સામાન્ય ફેરફાર જેવો લાગી રહ્યો હતો, પરંતુ હવે તે કાયદાકીય દાવ-પેચમાં બદલાયો છે. હકીકતમાં ફરહાન અખ્તરની એક્સેસ એન્ટરટેઈનમેન્ટે અભિનેતા પાસે વળતર તરીકે 45 કરોડ રૂપિયાની માંગ કરી છે. એટલું જ નહીં ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઈન્ડિયા સિને એમ્પ્લોઇઝ (FWICE) એ રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ કો-ઓપરેશનનો આદેશ જારી કર્યો છે. પરંતુ હવે સવાલ તે ઉઠી રહ્યો છે કે આખરે રણવીર સિંહે ડોન 3 કેમ છોડી? તેના અને ફરહાન વચ્ચે શું વિવાદ થયો હતો? આવો આ રિપોર્ટમાં તમને દરેક વિગત જણાવીએ.
કેમ રણવીર સિંહે છોડી ડોન 3?
વાત વર્ષ 2023ની છે. તે સમયે ડોન ફ્રેન્ચાઇઝીના ત્રીજા ભાગની જાહેરાત થઈ હતી અને રણવીર સિંહને સત્તાવાર ફિલ્મમાં ડોનના પાત્ર માટે મુખ્ય ભૂમિકામાં લેવાની જાહેરાત થઈ હતી. તેની પહેલા આ ફ્રેન્ચાઇઝીમાં ડોનની ભૂમિકા અમિતાભ બચ્ચન અને શાહરૂખ ખાન નિભાવી ચુક્યા હતા. એક પ્રમોશનલ વીડિયો ઓનલાઈન ખુબ ચર્ચામાં રહ્યો હતો. પરંતુ આ પ્રોજેક્ટમાં વિલંબ થયો હતો.
રણવીર અને ફરહાન વચ્ચે કઈ વાત પર થયો વિવાદ?
બાદમાં ઘણા ઓનલાઈન રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે રણવીર સિંહે ફિલ્મ મેકર્સની સાથે ક્રિએટિવ મતભેદોને કારણે ફિલ્મ છોડી દીધી હતી. તો અન્ય રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે રણવીર સિંહ પાત્રનું એક વધુ ડાર્કર અને ઉગ્ર વર્ઝન ઈચ્છતા હતા, જેમાં મજબૂત ભાષા અને હિંસા પણ વધુ હોય, જ્યારે ફરહાન અખ્તર કથિત રીતે ફ્રેન્ચાઇઝી માટે પોતાના ઓરિજનલ વિઝનની નજીક રહેવા ઈચ્છતો હતો. ઘણા રિપોર્ટ્સમાં તે પણ કહેવામાં આવ્યું કે રણવીર સિંહ પ્રોડક્શમાં વારંવાર થઈ રહેલા વિલંબ અને ફાઇનલ સ્ક્રિપ્ટ તૈયાર ન થવાથી નાખુશ હતો. મહત્વનું છે કે રણવીર સિંહે ડોન 3 છોડવાને લઈને કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી.
શું બોલ્યો હતો ફરહાન અખ્તર?
મહત્વનું છે કે આ વર્ષની શરૂઆતમાં ફરહાન અખ્તરે રણવીર સિંહની સાથે મતભેદ વિશે સ્પષ્ટ વાત કરી હતી. એક્ટર-ડાયરેક્ટરે હોલીવુડ રિપોર્ટર ઈન્ડિયાને આપેલા ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન કહ્યું હતું 'મેં જે શીખ્યું ચે તે છે કે અનએક્સપેક્ટેડની આશા કરવી જોઈએ. જ્યાં સુધી તમે તેને ફિલ્મમાં નથી જોતા ત્યાં સુધી કોઈપણ વસ્તુને નક્કી ન માની શકાય.' તેણે આગળ કહ્યું કે ફિલ્મોમાં તેની સફર અત્યાર સુધી અવિશ્વસનીય રહી છે, અને તે સમજે છે કે પડકારજનક સમય આવતો રહે છે અને તે તેનો સ્વીકાર કરે છે.