વિક્રાંત મેસીએ પોતાના પુત્રના બર્થ સર્ટિફિકેટમાં કેમ ન લખ્યો ધર્મ? કારણ જાણી તમે ચોકી જશો !
Vikrant Messi News: પોતાના તાજેતરના ઇન્ટરવ્યુમાં, વિક્રાંત મેસીએ ખુલાસો કર્યો કે તેમણે અને તેમની પત્ની શીતલ ઠાકુરે તેમના પુત્ર વરદાનના કાનૂની દસ્તાવેજોમાં ધર્મનો કોલમ જાણી જોઈને ખાલી છોડી દીધો હતો. આ પાછળનું કારણ તમને તેની પ્રશંસા કરાવશે.
Trending Photos
Vikrant Messi News: બોલીવુડ અભિનેતા વિક્રાંત મેસીએ આજે કોઈ પરિચયની જરૂર નથી. તેમણે પોતાના દમ પર ઉદ્યોગમાં પોતાનું એક અલગ સ્થાન બનાવ્યું છે. તેઓ માત્ર તેમના શક્તિશાળી અભિનય માટે જ નહીં પરંતુ તેમની સાદગી માટે પણ જાણીતા છે.
વિક્રાંતે તેમની કારકિર્દીમાં ઘણી ઉત્કૃષ્ટ ફિલ્મો આપી છે. તેઓ હાલમાં તેમના વાલીપણા અને વ્યક્તિગત ઓળખ અંગેના તેમના નિર્ણયો, તેમજ તેમના વ્યાવસાયિક જીવન માટે સમાચારમાં છે. તેમના તાજેતરના ઇન્ટરવ્યુમાં, વિક્રાંતે ખુલાસો કર્યો કે તેમણે અને તેમની પત્ની શીતલ ઠાકુરે તેમના પુત્ર વરદાનના કાનૂની દસ્તાવેજોમાં ધર્મનો કોલમ જાણી જોઈને ખાલી છોડી દીધો હતો. તેમણે આ નિર્ણય પાછળનું કારણ પણ સમજાવ્યું.
તેમણે 'ધર્મ કોલમ' કેમ છોડી દીધી?
વિક્રાંત મેસી અને શીતલ ઠાકુરના પુત્ર, વરદાનનો જન્મ 7 ફેબ્રુઆરી, 2024ના રોજ થયો હતો, અને આ દંપતીએ શરૂઆતથી જ તેમના જન્મ પ્રમાણપત્ર પર 'ધર્મ કોલમ' ખાલી રાખવાનો નિર્ણય લીધો હતો. અભિનેતાએ એક મુલાકાતમાં આ નિર્ણય પાછળનું કારણ સમજાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, જુઓ, ભારત સરકાર મને કોલમમાં મારા ધર્મનો સમાવેશ કરવો કે નહીં તે પસંદ કરવાનો વિકલ્પ આપે છે. તે તમારા પર નિર્ભર છે. અને તેનો ઉપયોગ કરવાનો મારો અધિકાર છે.
મેં પરિવારમાં ધાર્મિક તણાવની "ખરાબ બાજુ" જોઈ છે
વિક્રાંતે વધુ સમજાવ્યું કે ભારતીય પ્રણાલીએ લોકોની સ્વતંત્રતાઓનો આદર કરવાનું શીખી લીધું છે, તેની સરખામણી એ હકીકત સાથે કરી છે કે એકલ મહિલાઓને હવે તેમના પાસપોર્ટમાં તેમના પતિનું નામ શામેલ કરવાની જરૂર નથી. તેમણે સમજાવ્યું કે તે "બહુસાંસ્કૃતિક પરિવાર" માંથી આવે છે અને ધાર્મિક તણાવની "ખરાબ બાજુ" જોઈ છે, જેના કારણે તેઓ તેમના પુત્રનું રક્ષણ કરવા માંગે છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "મારા દેશની માનનીય સરકાર મને તે જગ્યા ખાલી રાખવાનો વિકલ્પ આપે છે અને મેં તેને ખાલી છોડી દીધી છે. વિક્રાંતે ભાર મૂક્યો કે જ્યારે તેના બાળકો મોટા થશે, ત્યારે તેમને પોતાનો રસ્તો પસંદ કરવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે