/કોઈ પણ પગે પડે ત્યારે શા માટે ગુસ્સે થાય છે અમિતાભ બચ્ચન? સામે આવ્યું રમુજી કારણ, જાણો

Amitabh Bachchan angry: અમિતાભ બચ્ચન એક મહાન અભિનેતા છે. તેઓ એક અનુભવી પણ છે. તેમના સાથી કલાકારો તેમનો ખૂબ જ આદર કરે છે. નવા અને નાના કલાકારો તેમની હાજરીથી જ ગભરાઈ જાય છે. તે ઠીક છે, પરંતુ જો કોઈ તેમના પગને આદરથી સ્પર્શ કરે છે, તો તે ખૂબ જ નારાજ થઈ જાય છે. આનું કારણ ખૂબ જ રસપ્રદ છે.
અભિષેક બેનર્જીને તેમના પગ સ્પર્શ કરવા બદલ મુશ્કેલીમાં મુકાયા
અમિતાભ બચ્ચને માત્ર મનોરંજન ઉદ્યોગમાં જ નહીં પરંતુ લોકોના હૃદયમાં પણ એક ખાસ સ્થાન મેળવ્યું છે. સેક્શન 84માં તેમની સાથે કામ કરનારા અભિષેક બેનર્જીએ એક રમુજી વાર્તા શેર કરી, તેમણે એક વખત બિગ બીના પગ સ્પર્શ કર્યા હતા અને તેઓ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા.
તેમના પગ પર નમન કરતા જ તેઓ ગુસ્સે થઈ ગયા
અહેવાલ મુજબ, અભિષેક કહે છે કે તેઓ સેટ પર સ્તબ્ધ થઈ ગયા, ધ્રૂજતા હતા કારણ કે આટલા મોટા સુપરસ્ટાર સાથે કામ કરવું તેમના માટે ખાસ હતું. અભિષેકે કહ્યું કે, દેખીતી રીતે, હું તેમના ચરણોમાં નમી ગયો. તે મારા પર ખૂબ ગુસ્સે થયો. તેમણે તરત જ કહ્યું કે, તું શું કરી રહ્યો છે? તું આ કેમ કરી રહ્યો છે?
દિગ્દર્શકે તેના ગુસ્સાનું કારણ સમજાવ્યું
અભિષેક કહે છે કે, હું મૂંઝવણમાં હતો કારણ કે ભારતીય પરિવારોમાં, આપણને વડીલોના પગ સ્પર્શ કરવાનું શીખવવામાં આવે છે. જ્યારે હું ફિલ્મના દિગ્દર્શક રિભુ દાસગુપ્તાને મળ્યો, ત્યારે મને તેમના ગુસ્સાનું કારણ સમજાયું. રિભુએ સમજાવ્યું કે અમિતાભ બચ્ચનને આ ગમતું નથી કારણ કે તમે તેમના પગ સ્પર્શ કરતાની સાથે જ તેમને લાગે છે કે તમે કો-એક્ટર નથી. તમે તેમને પહેલાથી જ શ્રેષ્ઠ બનાવી દીધા છે.
અમિતાભમાં કોઈ અહંકાર નથી
રિભુએ આગળ કહ્યું, "તે ખૂબ જ વ્યાવસાયિક વ્યક્તિ છે જે દરેક સાથે સમાન રીતે વર્તે છે જેથી તમે ઓછું પરફોર્મન્સ ન કરો. તે ઇચ્છે છે કે તમે કો એક્ટર કે સહકાર્યકર જેવા બનો. તે એક પ્રકારની વ્યાવસાયિકતા છે. તે વ્યક્તિમાં કોઈ અહંકાર નથી.
સૌથી વધુ વ્યાવસાયિક બિગ બી
રિભુએ કહ્યું કે તેમણે અત્યાર સુધી જેટલા પણ કલાકારો સાથે કામ કર્યું છે, તેમાંથી તેઓ અમિતાભ બચ્ચન જેટલા વ્યાવસાયિક કોઈને મળ્યા નથી.
'સેક્શન 84' ની રાહ જોઈ રહ્યા છે
અભિષેક બચ્ચન અને અભિષેક બેનર્જીએ 'સેક્શન 84' માં સાથે કામ કર્યું હતું. આ ફિલ્મનું દિગ્દર્શન રિભુ દાસગુપ્તા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં ડાયના પેન્ટી અને નિમરત કૌર પણ છે. રિલીઝ તારીખ હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી.