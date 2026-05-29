/Karan Johar: કરન જોહરે આલિયા, કરીના, શાહરુખ સહિત દરેકને કર્યા અનફોલો, બસ આ એક એક્ટ્રેસને હવે કરે છે ફોલો

Why Karan Johar Unfollowed Bollywood Celebs: કરન જોહરે ઈંસ્ટાગ્રામમાં આખેઆખા બોલીવુડને અનફોલો કરી દીધું છે. કરન જોહરે શાહરુખ, આલિયા સહિતના પોતાના નજીકના એક્ટર્સને અનફોલો કરવાનું કારણ ડિજિટલ ડિટોક્સ ગણાવ્યું છે. બધાને અનફોલો કરી દેનાર કરન જોહર હવે માત્ર એક જ અભિનેત્રીને ફોલો કરે છે. આ હસીના કોણ છે જાણી લો.
Why Karan Johar Unfollowed Bollywood Celebs: જ્યારે પણ બોલીવુડ કલાકારોની વચ્ચે અનબન થાય છે ત્યારે તેઓ સૌથી પહેલા જે કામ કરે તે છે. આ કામ છે instagram પર એકબીજાને અનફોલો કરવા. જ્યારે કલાકારો આવું કરે છે ત્યારે લોકોને અંદાજ આવી જાય છે કે કંઈક ગડબડ છે. આવી જ ગડબડ કરણ જોહરે કરી છે. કરણ જોહરે અચાનક બોલીવુડના બધા જ કલાકારોને અનફોલો કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આવું તે શું કામ કરી રહ્યો છે તે પણ તેણે જણાવી દીધું છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે શાહરૂખ ખાન, આલિયા ભટ્ટ સહિતના કલાકારોને અનફોલો કરી દેનાર કરણ જોહર હજી પણ એક એક્ટ્રેસને ફોલો કરે છે. કરન જોહરના ફોલોઇંગ લીસ્ટમાં માત્ર આ એક અભિનેત્રીનું નામ છે.
છેલ્લા બે દિવસથી ઇન્ટરનેટ પર કરણ જોહર ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. આવું એટલા માટે થયું છે કે કરણ જોહરે શાહરુખ ખાન, મનીષ મલ્હોત્રા, આલિયા ભટ્ટ, કરીના કપૂર ખાન સહિતના બધા જ કલાકારોને instagram પર અનફોલો કરી દીધા છે. કરણ જોહરે અડધી રાત્રે instagram પરથી આખા બોલિવૂડને અનફોલો કરી દીધું છે. કરણ જોહર તેના instagram પર હવે અમુક જ લોકોને ફોલો કરે છે અને તેમાં બસ એક જ અભિનેત્રીનો સમાવેશ થાય છે. આ અભિનેત્રી બીજું કોઈ નહીં પરંતુ પ્રિયંકા ચોપડા જોનસ છે.
Instagram પર બોલીવુડ એક્ટર્સને અને પોતાના નજીકના મિત્રોને પણ અનફોલો કરી દેવાની વાત ચર્ચાનો વિષય બની જતા કરન જોહરે તેના instagram અકાઉન્ટ પર સ્ટોરી શેર કરીને સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેણે આવું શા માટે કર્યું. કરણ જોહરે તેની સ્ટોરીમાં એવું લખ્યું છે કે આ વાતને નેશનલ ન્યુઝ બનાવવામાં ન આવે, તેણે જે કાંઈ કર્યું છે તે ડિજિટલ ડીટોક્ષ માટે કર્યું છે. Instagram પર વધારાનો સમય અને એનર્જી વેસ્ટ ન થાય તે માટે તેણે લોકોને અનફોલો કર્યા છે.
જોકે કરન જોહરની આ વાત ગળે ઉતરે તેવી નથી. કારણ કે જો તે instagram પર પસાર થતો સમય અને એનર્જી બચાવવા માંગે છે તો તેણે બધા જ લોકોને અનફોલો કરવા જોઈએ પરંતુ તેણે આવું નથી કર્યું. કરણ જોહરે બોલીવુડના કલાકારોને જ અનફોલો કર્યા છે. આ સિવાય તે ઘણા લોકોને અને પેજને instagram પર ફોલો કરે છે. અને તેમાં પણ પ્રિયંકા ચોપડા એકમાત્ર અભિનેત્રી છે જેને કરણ જોહર ફોલો કરતો હોય.
બોલીવુડ પ્રોડ્યુસર અને ડાયરેક્ટર કરન જોહરે instagram પર કરેલી સાફ સફાઈ પછી તેના ફોલોવર્સની સંખ્યા 17.5 મિલિયન છે અને તે જે લોકોને ફોલો કરે છે તેની સંખ્યા 78 છે. આ 78 લોકોમાં પ્રિયંકા ચોપડા ઝોનસ, અદાર પુનાવાલા, યુવરાજસિંહ, નતાશા પૂનાવાલા, અપૂર્વ મહેતા સહિતના લોકો અને અમુક બ્રાંડ પેજનો સમાવેશ થાય છે.