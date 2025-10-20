Prev
લતા મંગેશકરે આજીવન લગ્ન કેમ ન કર્યા, એક શખ્સ માટે કુંવારા રહ્યા

lata Mangeshkar Love Story : લતા મંગેશકરે ક્યારેય લગ્ન કેમ ન કર્યા? ભારતની આ ગાયિકા જીવનભર કોના પ્રત્યે વફાદાર રહ્યા? આ રહી તેમના પ્રેમજીવનની મહત્વની કહાની

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:50 AM IST

લતા મંગેશકરે આજીવન લગ્ન કેમ ન કર્યા, એક શખ્સ માટે કુંવારા રહ્યા

Bolllywood News : ભારત રત્ન અને ભારતીય કોકિલા તરીકે પ્રખ્યાત લતા મંગેશકરે પોતાના સુરીલા અવાજથી વિશ્વભરમાં ખ્યાતિ મેળવી અને કરોડો લોકોના હૃદય પર રાજ કરે છે. 14 ભાષાઓમાં ૫૦,૦૦૦ થી વધુ ગીતો રેકોર્ડ કર્યા પછી, તે ભારતની સૌથી પ્રિય ગાયિકા બન્યા.

ભારત રત્ન, દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ અને ફ્રેન્ચ લીજન ઓફ ઓનર પ્રાપ્તકર્તા, લતા મંગેશકરનો વારસો સદીઓ સુધી યાદ રાખવામાં આવશે. જ્યારે લતા મંગેશકરે તેમના વ્યાવસાયિક જીવનમાં અપાર સફળતાનો અનુભવ કર્યો, ત્યારે તેમણે ક્યારેય લગ્ન કર્યા ન હતા અને આજીવન કુંવારા રહ્યા હતા. જોકે, તેમની પ્રેમકથા ખૂબ જ વૈવિધ્યસભર અને વફાદારીથી ભરેલી હતી. ચાલો જાણીએ કે લતા મંગેશકરે ક્યારેય લગ્ન કેમ ન કર્યા અને ભરત કોકિલા જીવનભર વફાદાર રહ્યા તે માણસ કોણ હતો.

1960 ના દાયકામાં, લતા મંગેશકરનો પરિચય રાજસ્થાનના રાજવી પરિવારના એક યુવાન ક્રિકેટર રાજસિંહ ડુંગરપુર સાથે થયો હતો. રાજ, જે તે સમયે તે યુવક મુંબઈમાં કાયદાનો અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો, તે લતાના નાના ભાઈ હૃદયનાથ મંગેશકર સાથે વારંવાર ક્રિકેટ રમતો હતો. એક દિવસ, હૃદયનાથે રાજને પોતાના ઘરે આમંત્રણ આપ્યું. લતાએ તેમનું ચા માટે સ્વાગત કર્યું, અને તેઓએ કેટલાક અકથિત શબ્દોની આપ-લે કરી. તેમની વાતચીત સ્વાભાવિક રીતે ખીલી, અને સમય જતાં, તેમનો સંબંધ પ્રેમમાં ખીલ્યો.

રક્ષાબંધનની ઉજવણી દરમિયાન, તેમનો સંબંધ ગાઢ બન્યો. જેમ જેમ રાજ ક્રિકેટ મેદાનની વાર્તાઓ સંભળાવતો હતો, તેમ તેમ લતા તેના આકર્ષણ અને પ્રામાણિકતા તરફ આકર્ષાયા. મિત્રતા તરીકે જે શરૂ થયું તે ટૂંક સમયમાં ઊંડી ભાવનાત્મક બની ગયું. તેમની વધતી જતી નિકટતા હોવા છતાં, આગળનો રસ્તો મુશ્કેલ હતો. રાજનો રાજવી વંશ લતાના નમ્ર મહારાષ્ટ્રીયન મૂળ સાથે અથડાઈ ગયો. જાતિ, સમુદાય અને સામાજિક સ્થિતિના તફાવતને કારણે તેના પિતા, ડુંગરપુરના મહારાવલ લક્ષ્મણસિંહજી, જાતિ, સમુદાય અને સામાજિક સ્થિતિના તફાવતને કારણે લગ્નની વિરુદ્ધ હતા. વધુમાં, લતા રાજ કરતાં છ વર્ષ મોટા હતા. આ ઉંમરના તફાવતે સંઘર્ષને વધુ તીવ્ર બનાવ્યો.

કૌટુંબિક જવાબદારી અને વ્યક્તિગત ઇચ્છાઓ વચ્ચે ફસાયેલા, રાજે એક પીડાદાયક નિર્ણય લીધો. તેણે લતા સાથે લગ્ન ન કરવાનો નિર્ણય લીધો, પણ બીજા કોઈ સાથે ક્યારેય લગ્ન નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા પણ લીધી. લતા પણ અપરિણીત રહ્યાં, તેમનું હૃદય ચૂપચાપ તેના પ્રેમી પ્રત્યે વફાદાર રહ્યું. આનો અર્થ એ થયો કે માત્ર લતા જ નહીં, પરંતુ રાજે પણ પ્રેમ પ્રત્યેની તેમની વફાદારી દર્શાવી.

લતા કે રાજે ક્યારેય જાહેરમાં તેમના સંબંધની પુષ્ટિ કરી નથી. તેમના પ્રેમ જીવન વિશે પૂછવામાં આવતા, લતાએ એકવાર કહ્યું હતું કે, "કેટલીક બાબતો ફક્ત હૃદય જ જાણે છે. મને તે રીતે રાખવા દો." 

લતા મંગેશકરે પણ એક વાર કહ્યું હતું કે તેઓ ક્યારેય પુનર્જન્મ પામવા કે લતા મંગેશકર બનવા માંગશે નહીં, કારણ કે તેણીએ જીવનમાં ઘણા સંઘર્ષો અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો હતો. જોકે, રાજે 2004 માં એક મુલાકાતમાં તેમના સંબંધો વિશે વાત કરી હતી, અને સ્વીકાર્યું હતું કે ભલે તેઓએ ક્યારેય લગ્ન ન કર્યા, પરંતુ તેમનો સંબંધ અતૂટ રહ્યો. લતા મંગેશકરનું 6 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું. રાજ સિંહ ડુંગરપુરનું 2009 માં અવસાન થયું. ભલે તેઓએ ક્યારેય લગ્ન ન કર્યા, પરંતુ તેમની અનકહી પ્રેમકથા સ્મૃતિમાં જીવંત છે.
 

