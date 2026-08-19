/Sunita Ahuja: શા માટે દીકરા સાથે સુનીતા આહૂજા પહોંચી ફેમેલી કોર્ટ ? સાચું કારણ આવ્યું સામે

Sunita Ahuja At family Court: બોલીવુડ એક્ટર ગોવિંદા અને તેની પત્ની સુનીતા આહૂજા વચ્ચે બધું બરાબર નથી તે ચર્ચા ફરી એક વખત તેજ થઈ છે. આ વખતે આ ચર્ચા થવાનું કારણ છે કે સુનીતા આહૂજા તેના દીકરા યશવર્ધન સાથે બુધવારે સવારે ફેમિલી કોર્ટમાં જોવા મળી હતી. ફેમિલી કોર્ટમાંથી નીકળતી વખતે જ્યારે તેને કોર્ટમાં આવવાનું કારણ પૂછવામાં આવ્યું તો તેણે કોઈ જ જવાબ આપ્યો નહીં અને કટાક્ષમાં કહ્યું જન્મદિવસ ઉજવવા આવ્યા હતા. આ ઘટના પછી ફરી એક વખત સુનીતા આહૂજા અને ગોવિંદાના લગ્ન સંકટમાં હોવાની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.
મહત્વનું છે કે સુનીતા આહૂજા અને ગોવિંદા વચ્ચે સમસ્યાઓ ચાલી રહી છે તે વાત હવે જગ જાહેર થઈ ગઈ છે. શરૂઆતમાં આ કપલ આડકતરી રીતે એકબીજા પર આક્ષેપ કરતાં જોવા મળ્યા. પરંતુ છેલ્લે બે વખતથી ગોવિંદા અને સુનીતા આહૂજા એકબીજા પર ખુલ્લેઆમ આક્ષેપબાજી કરતા જોવા મળ્યા હતા. એક તરફ સુનીતા આહૂજાએ ગોવિંદાને કોમલનો સુગર ડેડી કહી દીધો તો બીજી તરફ ગોવિંદાએ તેના રિએક્શનમાં સુનીતા આહૂજાને હદમાં રહેવાનું કહી દીધું હતું.
આ ઘટનાને થોડા જ દિવસ થયા ત્યારે સુનીતા આહુજા તેના દીકરા સાથે ફેમિલી કોર્ટમાં જોવા મળી હતી. સુનીતા અને તેનો દીકરો કોર્ટમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા ત્યારે તેઓ ટેન્શનમાં હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું હતું. આ અંગે સુનિતા ને પ્રશ્ન પણ કરવામાં આવ્યા પરંતુ આ વખતે પહેલી વખત હતું કે સુનીતા આહુજાએ કેમેરામેનને કોઈ જ પ્રકારનો જવાબ આપ્યો નહીં અને ત્યાંથી નીકળી ગઈ. કારમાં બેસતી વખતે સુનિતા આહુજાએ ગુસ્સામાં ફક્ત એટલું કહ્યું કે તે બર્થ ડે ઉજવવા આવી હતી.
શા માટે સુનીતા આહુજા ગઈ હતી ફેમેલી કોર્ટ ?
આ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર સુનીતા આહૂજા તેણે પોતે ફાઈલ કરેલો ડિવોર્સ કેસ પાછો લેવા માટે પહોંચી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે સુનીતા આહુજા અને ગોવિંદા વચ્ચે વધતી અનબનને લઈને થોડા મહિના પહેલાં સુનીતાએ કોર્ટમાં ડિવોર્સ માટે કેસ ફાઈલ કર્યો હતો. હવે આ કેસ પરત લેવા માટે સુનીતા આહૂજા ફેમિલી કોર્ટ પહોંચી હોવાની વાત સામે આવી છે.
મહત્વનું છે કે થોડા દિવસ પહેલા ગોવિંદાનો એક વિડીયો સામે આવ્યો હતો જેમાં તેણે પહેલી વખત સુનીતા આહૂજાનું નામ લઈને કહ્યું હતું કે કેવી રીતે સુનીતા આહૂજા તેને બદનામ કરી રહી છે. આ વીડિયોમાં ગોવિંદાએ સુનીતા આહૂજાને અપશબ્દોનો ઉપયોગ ન કરવા અને પોતાની હદમાં રહેવા પણ કહ્યું હતું. આ વિડિયો પછી સુનિતા આહુજા ફેમિલી કોર્ટમાં જોવા મળતા ડિવોર્સની અટકળો ફરી એક વખત તેજ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ હાલ વાત એવી સામે આવી છે કે સુનીતા આહૂજા ડિવોર્સ લેવા માટે નહીં પરંતુ ડિવોર્સ માટે ફાઇલ કરેલો કેસ પરત લેવા માટે કોર્ટમાં પહોંચી હતી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)