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Sunita Ahuja: શા માટે દીકરા સાથે સુનીતા આહૂજા પહોંચી ફેમેલી કોર્ટ ? સાચું કારણ આવ્યું સામે

Sunita Ahuja At family Court: ગોવિંદા અને સુનીતા આહૂજાની લડાઈ કેમેરા સામે થયા પછી સુનીતા આહૂજા પહેલીવાર ફેમેલી કોર્ટમાં જોવા મળી હતી. આ સમયે તેનો દીકરો તેની સાથે જોવા મળ્યો હતો. સુનીતા આહુજા કોર્ટમાં શા માટે ગઈ હતી તેનું કારણ પણ સામે આવ્યું છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 19, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:14 PM IST
Sunita Ahuja: શા માટે દીકરા સાથે સુનીતા આહૂજા પહોંચી ફેમેલી કોર્ટ ? સાચું કારણ આવ્યું સામે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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