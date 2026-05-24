/ત્રણ વાર રિજેક્ટ થયું હતું આ સુપરહિટ વરસાદી ગીત, સેન્સર બોર્ડે અશ્લીલ ગણાવ્યું હતું, છતાં આજે પોપ્યુલર છે

Bollywood Songs : હિન્દી ફિલ્મોમાં અનેક એવા અમર ગીત બન્યા છે, જે લોકોના મોઢે વર્ષો બાદ પણ યાદ રહી ગયા છે. અમર ગીતોના લિસ્ટમાં એક ગીત એવું પણ છે, જેને ત્રણ વાર રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. સેન્સર બોર્ડે તેના શબ્દો પર આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી. તેથી તેને ફિલ્મમાં લાવવું મુશ્કેલ બન્યું હતુ. પરંતું આ જ ગીત એક ફિલ્મમાં સંભળાયું, ત્યારે હંમેશ માટે લોકોમાં ફેમસ થઈ ગયું. આજે પણ વરસાદમાં આ ગીત અચૂક યાદ કરાય છે.
સેન્સર બોર્ડે અનેકવાર આ ગીત રિજેક્ટ કર્યું
આ ગીત 50 ના દાયકાનું છે. એ કાળમાં મ્યૂઝિક કમ્પોઝર કલ્યાણજી આનંદજીની જોડી ફેમસ હતી. આ ગીત તેઓ બનાવી રહ્યા હતા. ફિલ્મ રિલીઝ માટે તૈયાર હતી. જ્યારે આ ફિલ્મને સર્ટિફિકેટ માટે સેન્સર બોર્ડ પાસે મોકલવામાં આવ્યું તો તેને એ કહીને રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યું કે, આ ગીતમાં બદલાવ કરવાી જરૂર છે. પરંતું ગીત તો પહેલા જ શૂટ થઈ ગયું હતું. અને રિલીઝ ડેટ પણ નજીક હતી. આવામાં મેકર્સ રિસ્ક ન લીધું, અને ગીતને ફિલ્મમાંથી હટાવી લીધું. પરંતું કલ્યાણજી આનંદજી જાણતા હતા કે, આ ગીત ઓડિયન્સને ખુશ કરી શકે છે. તેથી આ ગીતને તેમની આગામી ફિલ્મમાં ઉપયોગ કરવાના હતા.
બીજી ફિલ્મમાં પણ ગીત રિજેક્ટ થયું
તેના બાદ વર્ષ 1959 માં કલ્યાણજી આનંદજીના ફિલ્મ ઘર ઘરમાં આ ગીતને સ્થાન આપવાનું નક્કી કરાયું. પરંતું આ ફિલ્મમાં પણ આ ગીત રિજેક્ટ થયુ, એટલે તેનો ઉપયોગ ન કરી શકાય. કારણ કે, ફિલ્મની સ્થિતિ સારી ન હતી. તેના બાદ 1960 માં દિલ ભી તેરા હમ ભી તેરે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ. ફિલ્મના હીરો ધર્મેન્દ્ર હતા. કલ્યાણજી આનંદજીએ પોતાનું આ ગીત અર્જુન હિંગોરાનીને સંભળાવ્યું. તેઓને પણ આ ગીત પસંદ ન આવ્યું, ઉપરથી સેન્સર બોર્ડે તો ગીતને પહેલા જ રિજેક્ટ કર્યું હતું. તેથી ડાયરેક્ટર રિસ્ક લેવા માંગતા ન હતા. પરંતું મ્યૂઝિક કમ્પોઝરની જોડીને વિશ્વાસ હતો કે, આ ગીત સો ટકા ચાલશે.
રાજ કપૂરની ફિલ્મમાં મોકો મળ્યો
1960 માં એક ફિલ્મ ‘આઈ છલિયા’ આવી. આ ફિલ્મમાં રાજ કપૂર અને નૂતન લીડ રોલમાં હતા. ફિલ્મની કહાની ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલા પર હતી. આ ફિલ્મમાં કલ્યાણજી આનંદજીને મ્યૂઝિક આપવાનો મોકો મળ્યો. મનમોહન દેસાઈની આ પહેલી ડાયેક્ટ કરાયેલી ફિલ્મ હતી. આ ફિલ્મમાં એક વરસાદી ગીત ઉમેરવાનું હતું. તેથી કલ્યાણજી આનંદજીએ ફરીથી એ ગીત જોડ્યું. મનમોહન દેસાઈને આ ગીત બહુ જ પસંદ આવ્યું. કારણ કે, સેન્સર બોર્ડને આ ગીતના કેટલાક શબ્દોથી વાંધો હતો. તેથી ગીતકાર કમાલ જલાલાાદીને ફરીથી ગીતના બોલ બદલવા માટે બોલાવાયા. મુખડા એમ જ રખાયું, પરંતું અંતરામાં બદલાવ કરાયો. મુકેશને ગીત ગાવા ફરીથી બોલાવાયા, ગીતનું અંતરા ફરીથી રેકોર્ડ કરાયો.
આજે આ ગીત અમર બની ગયું
આ ગીતને રાજ કપૂર અને નૂતન સાથે ફિલ્માવાયું છે. જ્યારે ગીત સેન્સર બોર્ડ પાસે પહોંચી તો ગીત ફરીથી અટક્યું. સેન્સર બોર્ડે અંતરાના શબ્દો પર વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. ગીતકાર કમાલ જલાલાબાદીને ફરીથી બોલાવાયા. ફરી ગીતના શબ્દો બદલવામાં આવ્યા. જે ગીતને લઈને આટલી તકલીફોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, એ ગીત ‘ડમ ડમ ડીગા ડીગા, મોસમ ભીગા ભીગા...’ હતું. આજે આ ગીત બોલિવુડના અમર ગીતમાંથી એક ગણાય છે.