/Aishwarya Rai Cannes 2026: આ વખતે ઐશ્વર્યા રાય પ્રતિષ્ઠિત કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં જોવા મળશે? ખાસ જાણો

Aishwarya Rai Cannes 2026: અતિ પ્રતિષ્ઠિત એવા કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલની 12મી મેથી શરૂઆત થઈ ત્યારથી ઐશ્વર્યા રાય ખુબ ચર્ચામાં છે કારણ કે આ વખતે આલિયા ભટ્ટ રેડ કાર્પેટ પર જવા મળી ત્યારે તેણે ઐશ્વર્યા રાયને રિપ્લેસ કરી એવી સોશિયલ મીડિયામાં વાતો થવા લાગી હતી પરંતુ હવે ઐશ્વર્યા રાય વિશે જે સમાચાર આવી રહ્યા છે તે જાણીને અભિનેત્રીના ચાહકો ખુશ થઈ જશે.
12મી મેથી ફ્રાન્સના કાન્સ શહેરમાં શરૂ થયેલો કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 23મી મે સુધી ચાલશે. આ વખતે જો સૌથી વધુ કોઈની ચર્ચા હોય તો તે છે અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચનની. કારણ કે આ વખતે સતત એવી વાતો જોવા મળી છે કે આલિયા ભટ્ટે ઐશ્વર્યા રાયને રિપ્લેસ કરી. સોશિયલ મીડિયા પર આ અંગે સતત બઝ ચાલી રહ્યું છે કે શું ખરેખર હવે ઐશ્વર્યા કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં જોવા નહીં મળે? કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સથી જે વાતો સામે આવી રહી છે તે ખાસ જાણવા જેવી છે.
તો તમને જણાવી દઈએ કે આ પ્રકારના ફેસ્ટિવલમાં દરેક કલાકારનો પોતાનો એક અલગ કાર્યક્રમ હોય છે એટલે કે નિર્ધારિત શેડ્યૂલ હોય છે અને તે પ્રમાણે તેણે હાજરી આપવાની હોય છે. અલગ અલગ બ્રાન્ડ માટે આવતા કલાકારોની કોઈના જલદી કે વિલંબથી આવવા સાથે કોઈ સરખામણી હોતી નથી. આવું જ કઈક ઐશ્વર્યા અને આલિયા માટે પણ કહી શકાય.
આલિયાનું શું હતું શેડ્યૂલ
આલિયા કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં 12મી મેથી 13મે સુધી રહી. એટલે કે ફેસ્ટિવલના ઓપનિંગના દિવસોમાં તેણે પોતાના બધા અપીયરન્સ પૂરા કરી દીધા. આ સાથે સોશિયલ મીડિયા પર એવો વિવાદ પણ શરૂ થઈ ગયો કે આલિયાએ ઐશ્વર્યાને રિપ્લેસ કરી દીધી. કારણ કે આલિયા ભટ્ટ કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના રેડ કાર્પેટ પર જોવા મળી પરંતુ ઐશ્વર્યા નહીં. તો તમને જણાવી દઈએ કે કાન્સમાં કલાકારો અલગ અલગ દિવસે આવતા હોય તેવું સામાન્ય છે. દરેક હસ્તીનો ટાઈમ સ્લોટ નિર્ધારિત હોય છે. આથી કોઈએ કોઈને રિપ્લેસ કર્યા એવું કહેવું ખોટું છે.
ઐશ્વર્યા જવાની છે કાન્સમાં?
ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન લાંબા સમયથી કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનો મહત્વનો ભાગ રહી ચૂકી છે. વર્ષોથી તે ઈન્ટરનેશનલ લેવલ પર ભારતને રિપ્રેઝન્ટ કરતી આવી છે. તે એક મોટા ગ્લોબલ બ્યૂટી બ્રાન્ડની એમ્બેસેડર પણ છે. જેના કારણે દર વર્ષે તેનો રેડ કાર્પેટ લૂક ખુબ ચર્ચામાં રહે છે. આ વખતે પણ ફેન્સ ઐશ્વર્યાની એન્ટ્રીની આતુરતાથી રાહ જુએ છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ઐશ્વર્યા રાય કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલની ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં ભાગ લે તેવું કહેવાય છે. તેનું વિલંબથી પહોંચવું એ પણ ફેસ્ટિવલના પ્લાનિંગનો એક ભાગ હોવાનું કહેવાય છે.
ઐશ્વર્યાનો કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ડેબ્યૂ
અભિનેત્રી ઐશ્વર્યાએ કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં પહેલીવાર 2002માં ભાગ લીધો હતો. તે વખતે તેની ફિલ્મ દેવદાસનું ત્યાં પ્રિમિયર યોજાયું હતું. શાહરૂખ ખાન અને ડાયરેક્ટર સંજય લીલા ભણસાલી સાથે ઐશ્વર્યા કાન્સ પહોંચી હતી. તેની પીળી સાડી અને દેસી લૂક યાદગાર બની ગયો હતો. એટલે સુધી કે આલિયા ભટ્ટે પણ તેને આઈકોનિક લૂક ગણાવ્યો હતો.