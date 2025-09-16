Prev
TMKOC: તારક મહેતામાં 'દયાબેન' પરત આવશે કે નહીં? દિશા વાકાણીના ભાઈએ તોડ્યું મૌન, જાણો

TMKOC: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા' ના દરેક ચાહક દયાબેનના પાછા ફરવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ તાજેતરમાં દિશા વાકાણીના ભાઈએ દયાબેનના પાછા ફરવા પર મૌન તોડ્યું છે અને ચાહકોને જવાબ આપ્યો છે.
 

Sep 16, 2025

TMKOC: તારક મહેતામાં 'દયાબેન' પરત આવશે કે નહીં? દિશા વાકાણીના ભાઈએ તોડ્યું મૌન, જાણો

TMKOC: ટીવી ઉદ્યોગના લોકપ્રિય શો 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા' ચાહકોને ખૂબ ગમે છે. આ શો દર્શકોમાંથી દરેકનું મનોરંજન કરી રહ્યો છે. પરંતુ, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, શોના નિર્માતા અસિત મોદી ઘણા વિવાદોમાં રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં, ઘણા કલાકારો શો છોડી ચૂક્યા છે અને ઘણા લોકોએ અસિત મોદી પર ગેરવર્તણૂકનો આરોપ પણ લગાવ્યો છે. શોની મુખ્ય અભિનેત્રી દિશા વાકાણી અથવા દયાબેનનું નામ પણ આ યાદીમાં શામેલ છે. દયાબેન લાંબા સમયથી દર્શકોનું મનોરંજન કરી રહી છે.

દિશા વાકાણીના ભાઈએ ખુલાસો કર્યો

દયાબેનનું પાત્ર તારક મહેતાના સૌથી પ્રિય પાત્રોમાંનું એક છે અને ચાહકો હજુ પણ દયાબેનના પાછા ફરવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ તેમની રાહ હજુ પૂરી થઈ નથી. આ દરમિયાન, દિશા વાકાણીના ભાઈ મયુર વાકાણીએ શોમાં ન આવવાનું કારણ જણાવ્યું છે. દિશા વાકાણીના ઓનસ્ક્રીન અને વાસ્તવિક જીવનના ભાઈ મયુર વાકાણીએ વાત કરી અને શોમાં પાછા ન આવવાનું કારણ જણાવ્યું હતું.

દિશા દયાબેનની ભૂમિકામાં પાછી નહીં ફરે

મયુર વાકાણીએ જણાવ્યું કે દિશા દયાબેનની ભૂમિકામાં તારક મહેતા શોમાં પાછી નહીં ફરે, કારણ કે તે હાલમાં પોતાનો સંપૂર્ણ સમય તેના પરિવારને આપવા માંગે છે અને તેના બાળકોના ઉછેરમાં વ્યસ્ત છે. તેમણે કહ્યું કે મેં તેની સફર નજીકથી જોઈ છે. હું તેનાથી બે વર્ષ મોટો છું. એક વાત મેં સમજી છે કે જ્યારે તમે પ્રામાણિકતા અને શ્રદ્ધાથી કામ કરો છો, ત્યારે તમને ચોક્કસપણે ભગવાનના આશીર્વાદ મળે છે. તે ખરેખર ધન્ય છે, પરંતુ તેણે ખૂબ મહેનત પણ કરી છે. તેથી જ લોકોએ દયાના રૂપમાં તેના પર આટલો પ્રેમ વરસાવ્યો છે.

મયુર વાકાણીએ વધુમાં કહ્યું કે અમારા પિતાએ હંમેશા અમને શીખવ્યું કે આપણે જીવનમાં પણ કલાકાર છીએ અને આપણે દરેક ભૂમિકા પૂરી ઈમાનદારીથી ભજવવી જોઈએ. હાલમાં, તે વાસ્તવિક જીવનમાં માતાની ભૂમિકા ભજવી રહી છે અને તે તેને સંપૂર્ણ સમર્પણ સાથે ભજવી રહી છે. હું ખરેખર માનું છું કે આ વાત હંમેશા તેના હૃદયમાં હતી.

દિશા વાકાણીએ 2017 માં શોથી પોતાને દૂર કરી દીધા હતા

તમને જણાવી દઈએ કે દિશા વાકાણીએ 2017માં તેના પહેલા બાળકના જન્મ પછી તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માથી પોતાને દૂર કરી દીધા હતા. પરંતુ ચાહકો તેના પાછા ફરવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્યારથી તેના ચાહકો તેની પાછા ફરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, અસિત મોદીએ શોને જણાવ્યું હતું કે દિશા વાકાણી ટૂંક સમયમાં શોમાં પાછા ફરશે અને આ ભૂમિકા માટે ઓડિશન ચાલી રહ્યા છે.

