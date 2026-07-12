/તારક મહેતામાં ઓછો થઈ જશે જેઠાલાલનો રોલ? આ નવા એક્ટરના કારણે દિલીપ જોશીને થયું નુકસાન

Jethalal Role: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા ચાહકોનો પ્રિય શો છે. શોમાં દિલીપ જોશી જેઠાલાલનું પાત્ર ભજવે છે. જેઠાલાલની ભૂમિકા ચાહકોના હૃદયમાં ઊંડે સુધી જડાયેલી છે. જો કે, હવે, જેઠાલાલના ચાહકો માટે કેટલાક દુઃખદ સમાચાર પ્રકાશમાં આવ્યા છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે નિર્માતાઓ ભવિષ્યમાં શોમાં જેઠાલાલની ભૂમિકા ઘટાડવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે.
શું હવે શોમાં જેઠાલાલ ઓછા જોવા મળશે?
તાજેતરમાં શોમાં એક નવું કુટુંબ જોડાયું છે. આ પરિવાર રાજસ્થાની પરિવાર છે. આ પરિવારમાં ચાર સભ્યો છે: એક પતિ, પત્ની અને બે બાળકો. શોમાં અભિનેતા કુલદીપ ગોર રતન સિંહ બિંજોલાની ભૂમિકા ભજવે છે. અભિનેત્રી ધરતી ભટ્ટ રૂપા (રત્નાની પત્ની)ની ભૂમિકા ભજવે છે. તેમના બે બાળકો એક પુત્ર, વીર અને એક પુત્રી, બંસરી છે. માહી ભદ્રા બંસરીનું પાત્ર ભજવે છે. અક્ષય સેહરાવત પુત્રનું પાત્ર ભજવે છે. આ શોમાં રત્ના સિંહ બિંજોલાની સાડીની દુકાન છે.
નવા પરિવાર પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે
એવા અહેવાલો છે કે નિર્માતાઓ હવે આ નવા પરિવાર પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. જેઠાલાલ મહિનામાં 15 દિવસ શૂટિંગ કરે છે અને વધુ ફી વસૂલ કરે છે. તેથી, નિર્માતાઓ રત્ના સિંહ બિંજોલાના પરિવાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને એક ટ્રેક બનાવવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. નવા પરિવારના આગમનથી, નિર્માતાઓ મોટે ભાગે નવા પરિવાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. રત્નાની દુકાન પર સાડીઓના વેચાણથી લઈને ગણપતિ પૂજા દરમિયાન રત્નાના બાળકોના આગ્રહ સુધી, શો તેમના ટ્રેક પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે.
જેઠાલાલનો ટ્રેક છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી શોમાં બતાવવામાં આવ્યો ન હતો. હવે, ઘણા વિલંબ પછી, તેમનો ટ્રેક પાછો ફર્યો છે. ઘણા લાંબા સમયથી બાઘા-બાવરીના ટ્રેક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું, અને તે સમયે દિલીપ જોશી શોમાં દર્શાવવામાં આવ્યા ન હતા.
મેકર્સે સત્તાવાર રીતે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી
ભવિષ્યમાં શોના ટ્રેક અંગે મેકર્સ શું નિર્ણય લે છે તે જોવાનું બાકી છે. તમને જણાવી દઈએ કે શોમાં જેઠાલાલના ટ્રેકને ઘટાડવા અને રત્નાના ટ્રેકને વધારવા અંગે મેકર્સે સત્તાવાર રીતે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.