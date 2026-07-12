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તારક મહેતામાં ઓછો થઈ જશે જેઠાલાલનો રોલ? આ નવા એક્ટરના કારણે દિલીપ જોશીને થયું નુકસાન

Jethalal Role: તારક મહેતામાં જેઠાલાલ મેઈન એક્ટર છે. દિલીપ જોશી આ ભૂમિકા ભજવે છે. દિલીપ જોશી વર્ષોથી આ શોના ભાગ છે. હવે, શોમાં દિલીપના પાત્ર વિશે સમાચાર સામે આવ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 12, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:15 PM IST
તારક મહેતામાં ઓછો થઈ જશે જેઠાલાલનો રોલ? આ નવા એક્ટરના કારણે દિલીપ જોશીને થયું નુકસાન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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