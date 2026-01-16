Prev
પોપટલાલના થશે લગ્ન? તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં આવશે એક મોટો ટ્વિસ્ટ

TMKOC Latest News: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં એક મોટો વળાંક આવવાનો છે. શોમાં હવે જયપુરનો ટ્રેક હશે. આ ટ્રેક પોપટલાલના લગ્ન સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે. શું પોપટલાલ લગ્ન માટે કન્યા શોધી શકશે?
 

પોપટલાલના થશે લગ્ન? તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં આવશે એક મોટો ટ્વિસ્ટ

TMKOC Latest News: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા વર્ષોથી ચાહકોનું મનોરંજન કરી રહ્યો છે. ચાહકો ઘણીવાર આશ્ચર્યચકિત થાય છે કે પોપટલાલ ક્યારે લગ્ન કરશે. શોમાં પોપટલાલના લગ્ન સાથે સંબંધિત એક મોટો વળાંક આવવાનો છે. તારક મહેતાની ટીમ મકરસંક્રાંતિના શૂટિંગ માટે જયપુર જશે. અહીં લગ્ન પહેલાની પ્રવૃત્તિઓની અપેક્ષા છે.

શું પોપટલાલ લગ્ન કરશે?

એક ખાનગી પોર્ટલ અનુસાર, રૂપા-રત્નાનો પરિવાર, પોપટલાલ અને ટપ્પુ સેના સંક્રાંતિ માટે જયપુર જશે. કન્યાની શોધ પોપટલાલને જયપુર લઈ ગઈ છે. પોપટલાલ આ વખતે લગ્ન કરશે કે નહીં તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

પોપટલાલ તેમના લગ્ન પહેલાં કયા પડકારોનો સામનો કરે છે?

જયપુર સિક્વન્સમાં પતંગ ઉડાવતા પણ જોવા મળશે. લગ્ન કરવા માટે, પોપટલાલને તેની થવાની દુલ્હનની પતંગ કાપવાની પડકારનો સામનો કરવો પડે છે. શું પોપટલાલ આ પડકાર પૂર્ણ કરી શકશે?

 

શું પોપટલાલને આ વખતે વહુ મળશે?

આ પહેલી વાર નથી જ્યારે પોપટલાલને કોઈ છોકરી તરફથી પ્રસ્તાવ મળ્યો હોય. તેણે પહેલા પણ ઘણી વખત લગ્નનું સ્વપ્ન જોયું હતું, પરંતુ દરેક વખતે જ્યારે છોકરી છોડી દે છે, ત્યારે તેનું દીલ તૂટી જાય છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

