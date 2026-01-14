શું શ્રદ્ધા કપૂર ઉદયપુરમાં આ વ્યક્તિ સાથે કરશે લગ્ન? ભાઈ સિદ્ધાંતની પ્રતિક્રિયા વાયરલ
Shraddha Kapoor Wedding: શ્રદ્ધા કપૂરનું નામ ઘણા સમયથી આ વ્યક્તિ જોડાઈ રહ્યું છે. જોકે બંનેએ ખુલ્લેઆમ તેમના સંબંધોનો સ્વીકાર કર્યો નથી, પરંતુ લોકો શંકા કરે છે કે તેઓ સાથે છે.
Trending Photos
Shraddha Kapoor Wedding: શ્રદ્ધા કપૂર ઘણા સમયથી રાહુલ મોદી સાથેના સંબંધોની અફવાઓને કારણે સમાચારમાં છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી એવા સમાચાર ફેલાઈ રહ્યા છે કે તે ટૂંક સમયમાં રાહુલ સાથે ઉદયપુરમાં લગ્ન કરશે. શ્રદ્ધાએ આ અહેવાલો પર કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી, પરંતુ અભિનેત્રીના ભાઈ સિદ્ધાંતે ચોક્કસપણે આ બાબતે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે.
શ્રદ્ધાના ભાઈ સિદ્ધાંતે શું કહ્યું?
ખરેખર, શ્રદ્ધાના લગ્ન વિશેની એક પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે લગ્ન કરી રહી છે અને તેના લગ્ન ઉદયપુરમાં થશે. સિદ્ધાંતે પોસ્ટના કોમેન્ટ વિભાગમાં પ્રતિક્રિયા આપી. તેણે લખ્યું કે, આ મારા માટે પણ સમાચાર છે. તેણે તેની સાથે અનેક રમુજી અને ચોંકાવનારા ઇમોજી પોસ્ટ કર્યા.
શ્રદ્ધા અને રાહુલ લાંબા સમયથી સાથે
શ્રદ્ધા અને રાહુલના સંબંધોના પહેલા સમાચાર 2024માં આવ્યા હતા, જ્યારે તેઓ ડિનર ડેટ પર સાથે જોવા મળ્યા હતા. બંનેએ ક્યારેય ખુલ્લેઆમ તેમના સંબંધોની ચર્ચા કરી નથી, પરંતુ શ્રદ્ધા ઘણીવાર રાહુલ વિશે પોસ્ટ કરે છે.
વ્યાવસાયિક જીવન
શ્રદ્ધાના વ્યાવસાયિક જીવનની વાત કરીએ તો, તે છેલ્લે 2024માં રિલીઝ થયેલી સ્ત્રી 2માં દેખાઈ હતી. તે આગામી ફિલ્મ "ઈથા" માં જોવા મળશે. અહેવાલો અનુસાર, રણદીપ હુડા આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. જોકે, ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ અંગે હજુ સુધી કોઈ અપડેટ નથી.
તે નાગિનમાં પણ દેખાશે
તે એક અલૌકિક ફિલ્મ "નાગિન" માં પણ જોવા મળશે. જોકે, તેની રિલીઝ તારીખ અંગે હજુ સુધી કોઈ અપડેટ નથી.
રાહુલ પહેલા, શ્રદ્ધાનું નામ સેલિબ્રિટી ફોટોગ્રાફર રોહન શ્રેષ્ઠા સાથે પણ જોડાયેલું હતું. તેઓ ઘણીવાર સાથે જોવા મળતા હતા. જો કે, બંનેએ હંમેશા આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે