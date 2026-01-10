Richest Man: એક પણ ફિલ્મ નથી કરી તો પણ બોલીવુડમાં સૌથી અમીર છે આ વ્યક્તિ, નેટવર્થ છે 133140000000
Richest Man in Bollywood: સુપરસ્ટાર શાહરુખ ખાનને લોકો બોલીવુડની સૌથી અમીર વ્યક્તિ માને છે પરંતુ બોલીવુડમાં શાહરુખ ખાન કરતાં પણ અમીર એક વ્યક્તિ છે. આ વ્યક્તિ પાસે શાહરુખ કરતાં પણ વધારે સંપત્તિ છે. ખાસ વાત એ છે કે આ વ્યક્તિએ એક પણ ફિલ્મ કરી નથી તેમ છતાં બોલીવુડનો સૌથી અમીર વ્યક્તિ છે. હાલ આ નામની ચર્ચા સૌથી વધુ થઈ રહી છે.
Richest Man in Bollywood: તાજેતરમાં જ હુરુન ઇન્ડિયાની રિચ લિસ્ટ જાહેર થઈ છે જે અનુસાર બોલીવુડ સુપરસ્ટાર શાહરુખ ખાન આ વર્ષના અરબ પતિ બનનાર પહેલા ભારતીય અભિનેતા છે આ યાદી અનુસાર શાહરુખ ખાનની કુલ સંપત્તિ હવે 1.4 અરબ ડોલર છે જે તેને દુનિયાનો સૌથી અમીર અભિનેતા બનાવે છે. પરંતુ આશ્ચર્યની વાત એ પણ છે કે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે બોલીવુડમાં શાહરુખ ખાન કરતાં પણ અમીર એક વ્યક્તિ છે. આ વ્યક્તિએ આજ સુધી અભિનય કર્યો નથી કે કોઈ ફિલ્મ ડાયરેક્ટ કરી નથી. તેમ છતાં તેણે ફિલ્મોના માધ્યમથી શાહરુખ ખાન કરતાં પણ વધારે સંપત્તિ બનાવી છે.
હુરુન રીચ લીસ્ટ 2025 અને ફોર્બ્સ લિસ્ટ અનુસાર હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના સૌથી અમીર વ્યક્તિ રોની સ્ક્રુવાલા છે. જે એક ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર અને બિઝનેસમેન છે. તેની કુલ સંપત્તિ 1.5 બિલિયન ડોલર છે એટલે કે લગભગ 13,300 કરોડ રૂપિયા. એટલે કે તે શાહરુખ ખાન, કરણ જોહર અને અમિતાભ બચ્ચન કરતાં પણ વધારે અમીર વ્યક્તિ છે. શાહરુખ ખાનની કુલ સંપત્તિ 12,490 કરોડ, કરન જોહરની સંપત્તિ 1880 કરોડ અને અમિતાભ બચ્ચનની સંપત્તિ 1630 કરોડ રૂપિયા છે.
રોની સ્ક્રુવાલાનો જન્મ 8 સપ્ટેમ્બર 1956 ના રોજ થયો હતો તે એક ઇન્વેસ્ટર, ફિલ્મ નિર્માતા અને ઇન્ડિયન બિઝનેસમેન છે. રોની સ્ક્રુવાલા એક પારસી ફેમિલીમાં મુંબઈમાં જમ્યા હતા. તેમણે 70 ના દાયકામાં ટુથ બ્રશ બનાવતી કંપની શરૂ કરી હતી ત્યાર પછી 1981 થી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેમણે શરૂઆત કરી. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે કેબલ ટીવીનો શ્રેય પણ રોની સ્ક્રુવાલાને જાય છે. જે સમયે લોકો દૂરદર્શન પર આધારિત હતા તે સમયે કેબલ ટીવી રોની સ્ક્રુવાળા લઈને આવ્યા હતા, ત્યાર પછી ટીવી જગતમાં ક્રાંતિ આવી ગઈ. રોની સ્ક્રુવાલા1990 માં utv સોફ્ટવેર કોમ્યુનિકેશન કંપની બનાવી હતી.
આજના સમયની વાત કરીએ તો રોની સ્ક્રુવાલા RSVP મુવીઝ નામની કંપની ચલાવે છે. ઘણી ફિલ્મોમાં તમે આ નામ જોયું પણ હશે. આ પ્રોડક્શન હાઉસ હેઠળ પોતાની જ સ્ક્રીપ્ટ અને સ્ક્રીન પ્લે લખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી રોની સ્ક્રૂવાલા ડાયરેક્ટરને મળીને ફિલ્મ બનાવે છે. આ કંપનીએ પહેલી ફિલ્મ વિકી કૌશલ સાથે લવ પર સ્ક્વેર ફૂટ બનાવી હતી. ત્યાર પછી લસ્ટ સ્ટોરીઝ, પીહૂ, કારવાં, ઉરી, મર્દ કો દર્દ નહીં હોતા, ધ સ્કાય પિંક અને તરલા જેવી ફિલ્મો પણ આ બેનર હેઠળ બની ચૂકી છે.
