/KBCમાં દુનિયાના સૌથી નીચા ડૉક્ટર! 3 ફૂટ ઊંચાઈ, સર્કસની ઓફર ઠુકરાવી કર્યું MBBS, ચોંકી ગયા અમિતાભ બચ્ચન

Worlds Smallest Doctor Ganesh Baraiya: એવું કહેવાય છે કે જેમની પાસે જીવનમાં આગળ વધવાનો જુસ્સો અને દૃઢ નિશ્ચય હોય છે તેમને સફળતા પ્રાપ્ત કરતા રોકી શકાતા નથી. ડૉ. ગણેશ બારૈયા આનું જીવંત ઉદાહરણ છે. ગણેશ બારૈયાને વિશ્વના સૌથી નીચા ડોક્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ ફક્ત ૩ ફૂટ ઊંચા છે, પરંતુ તેમનો જુસ્સો અટલ છે. તેમની મહેનત દ્વારા તેઓ અમિતાભ બચ્ચનના લોકપ્રિય શો કૌન બનેગા કરોડપતિના મંચ પર પહોંચ્યા છે.
ગણેશે બચ્ચન સામે વ્યક્ત કર્યું પોતાનું દુઃખ
અમિતાભ બચ્ચને પણ વિશ્વના સૌથી ટૂંકા ડોક્ટર ગણેશ બારૈયાનું "કૌન બનેગા કરોડપતિ 18" ની હોટ સીટ પર ખાસ રીતે સ્વાગત કર્યું. ગુજરાતના ગોરખી ગામના રહેવાસી ગણેશ, કેબીસીના તાજેતરના એપિસોડમાં દેખાયા હતા. તેણે પોતાની રમતથી લોકોને પ્રભાવિત કર્યા જ નહીં, પરંતુ પોતાની પ્રેરણાદાયી સફરથી બધાના દિલ પણ જીતી લીધા.
જો કે, તેની KBC સફરનો અંત ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેણે 3 લાખ રૂપિયાના પ્રશ્નનો ખોટો જવાબ આપ્યો અને ફક્ત 25,000 રૂપિયા ઘરે લઈ ગયા. પરંતુ તેની કહાની અને હિંમતથી બધાને પ્રેરણા મળી.
સર્કસમાં કામ કરવાની ઓફર
KBC 18 પર, ગણેશે તેના બાળપણની એક ભાવનાત્મક ઘટના યાદ કરી. તેણે ખુલાસો કર્યો કે જ્યારે તે પ્રાથમિક શાળામાં હતા, ત્યારે સર્કસ સાથે સંકળાયેલા કેટલાક લોકો તેમને ઘરે લેવા આવ્યા અને તેના પિતાને તેમની પોતાની સાથે લઈ જવા માટે 5 લાખ રૂપિયાની ઓફર કરી. જો કે, ગણેશના પિતાએ આ ઓફર નકારી કાઢી. તેને સર્કસમાં મોકલવાને બદલે, તેણે તેને શિક્ષિત કરવાનું નક્કી કર્યું.
MBBS માટે કોલેજમાં પ્રવેશ મળી શકતો નથી
ગણેશે KBCના એક વીડિયોમાં કહ્યું કે, જ્યારે હું નાનો હતો, ત્યારે સર્કસના લોકો મારી સાથે 5 લાખ રૂપિયાનો દાવ લગાવતા હતા. પરંતુ મેં ક્યારેય હાર માની નહીં. મેં મારી મહેનત દ્વારા NEET પાસ કરી. પરંતુ મારા ટૂંકા કદને કારણે, કોઈ કોલેજે મને પ્રવેશ આપ્યો નહીં. પછી મને સમજાયું કે માત્ર જ્ઞાન પૂરતું નથી, મારે વિચારવાની જરૂર હતી.
મેં ત્યારે હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો અને ક્યારેક સુપ્રીમ કોર્ટમાં લડ્યો. કંઈક હાંસલ કરવાના મારા જુસ્સા અને દૃઢ નિશ્ચયથી, હું આખરે ડૉક્ટર બન્યો. હું ટૂંકો હોઈ શકું છું, પરંતુ મારા ઇરાદા નાના નથી.
માતાપિતાએ ટેકો આપ્યો
અમિતાભ બચ્ચને શોમાં ગણેશને પૂછ્યું કે તે શાળામાં કેવી રીતે ગયો. ગણેશે બિગ બીને કહ્યું કે તેની નાની ઊંચાઈને કારણે, તેને પ્રાથમિક શાળામાં જવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. તેની શાળા 5 કિમી દૂર હતી અને પરિવહનની કોઈ સુવિધા નહોતી. તે ચાલતા ચાલતા થાકી જતો. તેથી, તેના માતાપિતા તેને ખભા પર શાળાએ લઈ જતા. ગણેશ તેના સંઘર્ષને યાદ કરીને ભાવુક થઈ ગયો. અમિતાભ બચ્ચને તેની ભાવનાની ખૂબ પ્રશંસા કરી.
ગણેશ બારૈયા ગુજરાતના ભાવનગર જિલ્લાના ગોરખી ગામના રહેવાસી છે. તે 3 ફૂટ 4 ઇંચ ઊંચા છે. ધ બેટર ઇન્ડિયા અનુસાર, ગણેશ બાળપણથી જ વામનત્વથી પીડાતો હતો, જેના કારણે તે ઉંચો થઈ શકતો ન હતો. આ પડકારો છતાં, તેણે NEET પરીક્ષામાં સારો રેન્ક મેળવ્યો. જો કે તેની હાઈટ નીચી હોવાને કારણે શરૂઆતમાં તેને MBBSમાં પ્રવેશ મળી શક્યો ન હતો, પરંતુ તેણે પોતાના અધિકારો માટે લડત આપી અને આજે ગણેશ એક સફળ MBBS ડૉક્ટર છે.