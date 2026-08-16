Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /KBCમાં દુનિયાના સૌથી નીચા ડૉક્ટર! 3 ફૂટ ઊંચાઈ, સર્કસની ઓફર ઠુકરાવી કર્યું MBBS, ચોંકી ગયા અમિતાભ બચ્ચન

KBCમાં દુનિયાના સૌથી નીચા ડૉક્ટર! 3 ફૂટ ઊંચાઈ, સર્કસની ઓફર ઠુકરાવી કર્યું MBBS, ચોંકી ગયા અમિતાભ બચ્ચન

Worlds Smallest Doctor Ganesh Baraiya: સૌથી નીચા ડોક્ટર તરીકે જાણીતા ગણેશ બારૈયા અમિતાભ બચ્ચનના શો કૌન બનેગા કરોડપતિ 18 માં દેખાયા હતા. તેમણે શોમાં પોતાના સંઘર્ષો વર્ણવ્યા હતા. તેમણે સમજાવ્યું હતું કે તેમના નાના કદના કારણે તેમને એમબીબીએસમાં પ્રવેશ મળતો નહોતો. જો કે, તેમણે હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને આજે તેઓ ડૉક્ટર બન્યા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 16, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:01 AM IST
KBCમાં દુનિયાના સૌથી નીચા ડૉક્ટર! 3 ફૂટ ઊંચાઈ, સર્કસની ઓફર ઠુકરાવી કર્યું MBBS, ચોંકી ગયા અમિતાભ બચ્ચન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
KBCમાં દુનિયાના સૌથી નીચા ડૉક્ટર! 3 ફૂટ ઊંચાઈ, ચોંકી ગયા અમિતાભ બચ્ચન
2
3
4
5