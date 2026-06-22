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Toxic v/s Eetha: યશની ફિલ્મની નવી રિલીઝ ડેટ જાહેર, આ વખતે શ્રદ્ધા કપૂર અને યશ બોક્સ ઓફિસ પર હશે આમનેસામને

Toxic v/s Eetha: સુપરસ્ટાર યશની ફિલ્મ ટોક્સિકની રિલીઝ ડેટ 2 વખત બદલવામાં આવી જેથી આ ફિલ્મની ટક્કર અન્ય કોઈ ફિલ્મ સાથે ન થાય. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખી ત્રીજી વખત ટોક્સિક માટે રિલીઝ ડેટ ફાઈનલ કરવામાં આવી છે તેમ છતાં આ ફિલ્મ બોલીવુડની મચઅવેડેટ ફિલ્મ સાથે ટકરાશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 22, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:53 AM IST
Toxic v/s Eetha: યશની ફિલ્મની નવી રિલીઝ ડેટ જાહેર, આ વખતે શ્રદ્ધા કપૂર અને યશ બોક્સ ઓફિસ પર હશે આમનેસામને

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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