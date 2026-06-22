Toxic v/s Eetha: ફરી એક વખત બોક્સ ઓફિસ પર સાઉથની ફિલ્મ અને બોલીવુડની ફિલ્મની જોરદાર ટક્કર થતી જોવા મળશે. આ વખતે બોક્સ ઓફિસ ક્લેશમાં સાઉથ સુપરસ્ટાર યશની ફિલ્મ અને બોલીવુડની અભિનેત્રી શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મનો મુકાબલો થવાનો છે. કારણ કે યશની ફિલ્મ ટોક્સિક અને શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઈશા એક સાથે રિલીઝ થઈ રહી છે.
ટોક્સિક ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ
21 જૂન 2026 ના રોજ યશ એ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી એક પોસ્ટ કરીને તેની આગામી ફિલ્મ ટોક્સિકની રિલીઝ ડેટ કન્ફર્મ કરી છે. યશની ફિલ્મ ટોક્સિકની રિલીઝ ડેટ 26 ઓગસ્ટ ફાઇનલ થતાં જ એ વાત પણ કન્ફર્મ થઈ ગઈ કે ફરી એક વખત બોક્સ ઓફિસ પર બે દમદાર ફિલ્મો વચ્ચે ક્લેશ જોવા મળશે. કારણ કે યશની ફિલ્મ ટોક્સિક સાથે શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઇથા પણ રિલીઝ થવાની છે.
2 બિગ બજેટ ફિલ્મો
મહત્વપૂર્ણ છે કે ફિલ્મ મેકર્સ બે મોટા બજેટની દમદાર ફિલ્મોનું કલેશ ટાળતા હોય છે. બે ફિલ્મો એક સાથે બોક્સ ઓફિસ પર ટકરાય તો તેનાથી મેકર્સને જ નુકસાન જાય છે જેના કારણે પ્રોડ્યુસર એવો પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે તેમની ફિલ્મો કોઈ સાથે ક્લેશ ન થાય. આ ક્લેશને ટાળવા માટે જ ટોક્સિક ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ બે વખત બદલવામાં આવી હતી..
2 વખત ટળી ટોક્સિક ફિલ્મની રિલીઝ
યશની ફિલ્મ ટોક્સિક પહેલા માર્ચ મહિનામાં રિલીઝ થવાની હતી પરંતુ તે સમયે રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થવાની હતી. આ બે ફિલ્મો વચ્ચે ક્લેશ ન થાય તે માટે ટોક્સિકની રિલીઝ ટાળી દેવામાં આવી. ત્યાર પછી ટોક્સિક ફિલ્મની ડેટ 4 જૂન જાહેર કરવામાં આવી પરંતુ અમુક કારણોસર આ તારીખે પણ ફિલ્મ રિલીઝ ન થઈ. ત્યાર પછી હવે ટોક્સિક ફિલ્મ માટે 26 ઓગસ્ટ 2026 તારીખ ફાઇનલ કરવામાં આવી છે. 26 ઓગસ્ટે યશની ફિલ્મ ટોક્સિક દુનિયાભરના સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે.
શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઈથાની રિલીઝ ડેટ
યશની ફિલ્મ ટોક્સિક રિલીઝ થશે તેના બે દિવસ પછી જ બોક્સ ઓફિસ પર શ્રદ્ધા કપૂરની મચઅવેટેડ બાયોપિક રિલીઝ થવાની છે. શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઇથાની રિલીઝ ડેટ 28 ઓગસ્ટ 2026 છે. આ બે ફિલ્મોની રિલીઝ ડેટ જાહેર થતાં એક વાત કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે કે ઓગસ્ટ મહિનાના છેલ્લા વિકેન્ડમાં બોક્સ ઓફિસ પર જબરદસ્ત ક્લેશ જોવા મળશે.
ઈથા ફિલ્મનું લીક ટીઝર
શ્રદ્ધા કપૂરની ફિલ્મ ઈથાનું લીક થયેલું ટીઝર જોઈને લોકો શ્રદ્ધા કપૂરની આ ફિલ્મને લઈને પણ એક્સાઇટેડ છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે ઈથા અને યશની ફિલ્મ બંને એક સાથે જ રિલીઝ થશે કે પછી કોઈ એક ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ બદલશે. જો ફિલ્મોની રિલીઝ ડેટ 26 ઓગસ્ટ અને 28 ઓગસ્ટ રહેશે તો ઓગસ્ટ મહિનાનું છેલ્લું વીકેન્ડ બોક્સ ઓફિસ માટે ધમાકેદાર હશે.