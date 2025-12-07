Bollywood: વર્ષ 2025 માં આ સ્ટાર કિડ્સ એ કર્યું ડેબ્યૂ, કોઈ રહ્યા સુપરહિટ તો કોઈ મહાફ્લોપ
Bollywood Year Ender 2025: વર્ષ 2025 માં કેટલાક સ્ટાર કિડ્સએ બોલીવુડમાં પોતાના કરિયરની શરુઆત કરી છે. કેટલાક સ્ટાર કિડ્સ લોકોને પસંદ પડ્યા છે તો કેટલાક કલાકારો ફ્લોપ સાબિત થયા છે. વર્ષ 2025 પુર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે જોઈએ આ વર્ષમાં કોણ રહ્યું હીટ અને કોણ થયું ફ્લોપ.
Bollywood Year Ender 2025: વર્ષ 2025 બોલીવુડ માટે ખાસ રહ્યું કારણ કે આ વર્ષમાં ઘણા સ્ટાર કિડ્સ એ પોતાના કરિયરની શરુઆત કરી છે. આ કલાકારોના સંતાનોએ મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ સાથે બોલીવુડમાં એન્ટ્રી કરી હતી. જો કે આ સ્ટારકિડ્સમાંથી કેટલાકે દર્શકોનું દિલ જીત્યું છે તો કેટલાક લોકોની અપેક્ષા પર ખરા નથી ઉતરી શક્યા.
વર્ષ 2025 પુરું થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે તમને જણાવીએ આ વર્ષે કયા સ્ટાર કિડ્સને લોકોએ પસંદ કર્યા છે અને કયા કલાકારો રિજેક્ટ થયા છે.
શનાયા કપૂર - સંજય કપૂરની દીકરી શનાયા કપૂરે રોમાંટિક ડ્રામા આંખો કી ગુસ્તાખિયાં ફિલ્મથી ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ ફિલ્મમાં તેની સાથે વિક્રાંત મેસી જોવા મળ્યો હતો. આ ફિલ્મને લઈને અપેક્ષા વધારે હતી પરંતુ બોક્સ ઓફિસ પર આ ફિલ્મ ફ્લોપ સાબિત થઈ હતી.
ઈબ્રાહિમ અલી ખાન - ઈબ્રાહિમ અલી ખાને પણ નાદાનિયા સાથે એક્ટિંગ ક્ષેત્રે પદાર્પણ કર્યું પરંતુ સ્ક્રીન પર તે ખાસ અસર દેખાડી શક્યો નથી. તેની એક્ટિંગથી લોકો પ્રભાવિત થયા નહીં.
રાશા થડાની - રવીના ટંડનની દીકરી રાશા થડાની એ અજય દેવગણની ફિલ્મ આઝાદથી ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ ફિલ્મ બિગ બજેટ હતી પરંતુ વીક સ્ટોરીના કારણે ફ્લોપ સાબિત થઈ. અને રાશાનું કામ પણ લોકોએ ખુશ કરી શક્યું નહીં.
અહાન પાંડે - ચંકી પાંડેના ભત્રીજા અહાન પાંડેએ આ વર્ષે સૈયારા ફિલ્મથી બોલીવુડમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી હતી. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ સાબિત થી અને તે રાતોરાત યુથ આઈકોન બની ગયો.
આર્યન ખાન - આર્યન ખાને આ વર્ષે ડાયરેક્ટર તરીકે ઈંડસ્ટ્રીમાં ડેબ્યૂ કર્યું છે. તેની વેબ સીરીઝ ધ બેડ્સ ઓફ બોલીવુડને દર્શકો અને ક્રિટિક્સ તરફથી સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો છે.
