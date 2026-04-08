Zakir Khan: ધુરંધરની સફળતા પર બોલીવુડને રોસ્ટ કરવું ઝાકીર ખાનને ભારે પડ્યું, દિગ્ગજ ડિરેક્ટરે ડફર કહી સંભળાવી ખરીખોટી
Zakir Khan Roast Controversy: ઝાકીર ખાન બોલીવુડના દિગ્ગજ લોકોના નિશાન પર આવ્યો છે અને સોશિયલ મીડિયા પર એક નવો વિવાદ શરુ થયો છે. તાજેતરમાં યોજાયેલા એવોર્ડ શોમાં ઝાકીર ખાને બોલીવુડને ધુરંધરની સફળતા માટે રોસ્ટ કર્યું હતું. જેને લઈ હવે ઝાકીર ખાનને ખરીખોટી સાંભળવાનો વારો આવ્યો છે.
- ઝાકીર ખાન ચેતક સ્ક્રીન એવોર્ડ પછી થયો ટ્રોલ.
- ધુરંધરની સફળતાને લઈ બોલીવુડને કર્યું રોસ્ટ
- સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ થતા સામે આવ્યું રીએક્શન
Zakir Khan Roast Controversy: તાજેતરમાં જ ચેતક સ્ક્રીન એવોર્ડ યોજાયા હતા. જોકે આવ વખતના સ્ક્રીન એવોર્ડને કોઈની નજર લાગી ગઈ હોય તેવું લાગે છે. કારણ કે સ્ક્રીન એવોર્ડને લઈને એક પછી એક વિવાદો થવા લાગ્યા છે. જેમાં બે વિવાદ મુખ્ય હતા એક સૌરભ દ્વિવેદીએ રાજપાલ યાદવ માટે કરેલી કોમેન્ટ અને બીજો મામલો છે ઝાકીર ખાને ધુરંદરની સફળતાને લઈને કહેલી વાત. ધુરંધરની સફળતા માટે ઝાકીર ખાને બોલીવુડને રોસ્ટ કર્યું હતું. આ વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ છે. ઝાકીર ખાનની આ કોમેન્ટ પર હવે બોલીવુડના એક્ટર અને ડિરેક્ટરનું રિએક્શન સામે આવવા લાગ્યું છે.
સ્ક્રીન એવોર્ડ હોસ્ટ કરવામાં અને લોકોનું મનોરંજન કરવામાં આલિયા ભટ્ટ, ઝાકીર ખાન, સુનિલ ગ્રોવર અને સૌરભ દ્વિવેદી મુખ્ય હોસ્ટ હતા. જોકે સુનિલ ગ્રોવર અને આલિયા ભટ્ટ તો બચી ગયા પણ ઝાકીર ખાન અને સૌરભ દ્વિવેદીએ કરેલી કેટલીક કોમેન્ટ વિવાદનું કારણ બની. વાત કરીએ ઝાકીર ખાનની તો એવોર્ડ શો દરમિયાન ઝાકીર ખાને ધુરંદરની સફળતા માટે જે કોમેન્ટ કરી હતી તે બોલીવુડના દિગ્ગજ લોકોને પસંદ નથી પડી. એવોર્ડ શો દરમિયાન ઝાકીર ખાને એવું કહ્યું હતું કે લોકો ધુરંધરની સફળતા માટે સારી સારી પોસ્ટ અને સ્ટોરી શેર કરે છે પરંતુ સાચી વાત તો એ છે કે ફિલ્મને આટલી મોટી સફળતા મળી એ વાતથી બાંદ્રાથી લઈને જુહુ સુધીમાં લોકોને ભારે તકલીફ પડી છે... ઝાકીર ખાનની આ વાતનો જવાબ આપતા અમીષા પટેલે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ લખી છે જેમાં તેની નારાજગી જોવા મળે છે.
એક્ટ્રેસ અમીષા પટેલે સોશિયલ મીડિયા પર જે પોસ્ટ શેર કરી છે તેમાં લખ્યું છે, નેગેટિવિટી ફેલાવાનું બંધ કરો. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી ધુરંદરની સફળતાનું સન્માન કરે છે. શાહરૂખ, સલમાન, સની દેઓલ, રિતિક રોશન, અજય દેવગન જેવા સુપર સ્ટાર 1 એક નહીં પણ 25 25 મેગા હિટ ફિલ્મો આપી છે અને આગળ પણ આપશે.
DUDE-Stop spreading NEGATIVITY!film industry has valued n respected DHURANDHAR!Superstars like SRK,SALMAN,SUNNY , HRITHIK,AJAY et have given not just 1 but 25 plus mega hits n will continue to do so👍CHILL-GADAR bahut saalon se sabne already machai hain aur aage bhi machaayenge👍 pic.twitter.com/MqOD74LH83
— ameesha patel (@ameesha_patel) April 7, 2026
અમીષા પટેલ સિવાય શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ પઠાણના ડાયરેક્ટર સિદ્ધાર્થ આનંદ એ પણ ઝાકીર ખાન સામે નારાજગી વ્યક્ત કરતી પોસ્ટ શેર કરી છે. સિદ્ધાર્થ આનંદ એ એક્સ પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરી છે અને લખ્યું છે કે, જુહુ થી બાંદ્રા વચ્ચેના લોકો છેલ્લા 50 વર્ષથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યોગદાન આપી રહ્યા છે તેમના યોગદાન ને ઓછું મુર્ખ જ આંકી શકે.
Juhu - Bandra peeps have given all ATBB’s since the past 50 years. You have to be a real duffer to undermine their contribution 😂
— Siddharth Anand (@justSidAnand) April 7, 2026
ઉલ્લેખનીય છે કે આ બીજો મામલો છે જેને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદ શરૂ થયો હોય. આ પહેલા શો દરમિયાન સૌરભ દ્વિવેદી અને રાજપાલ યાદવ વચ્ચે થયેલી ચેક બાઉન્સની વાતચીત મામલે પણ વિવાદ શરૂ થઈ ગયો હતો. આ મુદ્દે સૌરભ દ્વિવેદી પર સલમાન ખાન સહિતના લોકોએ નિશાન સાધ્યું હતું. જો કે વિવાદ વધુ વકરે તે પહેલા જ રાજપાલ યાદવ એ instagram પર વીડિયો શેર કરીને જણાવી દીધું હતું કે સૌરભ દ્વેવેદી સાથે જે પણ ચર્ચા થઈ તે સ્ક્રિપ્ટનો એક ભાગ હતો, પરંતુ લોકો સુધી તે યોગ્ય રીતે ન પહોંચ્યું.
