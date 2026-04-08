Zakir Khan: ધુરંધરની સફળતા પર બોલીવુડને રોસ્ટ કરવું ઝાકીર ખાનને ભારે પડ્યું, દિગ્ગજ ડિરેક્ટરે ડફર કહી સંભળાવી ખરીખોટી

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Zakir Khan Roast Controversy: ઝાકીર ખાન બોલીવુડના દિગ્ગજ લોકોના નિશાન પર આવ્યો છે અને સોશિયલ મીડિયા પર એક નવો વિવાદ શરુ થયો છે. તાજેતરમાં યોજાયેલા એવોર્ડ શોમાં ઝાકીર ખાને બોલીવુડને ધુરંધરની સફળતા માટે રોસ્ટ કર્યું હતું. જેને લઈ હવે ઝાકીર ખાનને ખરીખોટી સાંભળવાનો વારો આવ્યો છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 08, 2026, 09:15 AM IST
  • ઝાકીર ખાન ચેતક સ્ક્રીન એવોર્ડ પછી થયો ટ્રોલ.
  • ધુરંધરની સફળતાને લઈ બોલીવુડને કર્યું રોસ્ટ
  • સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ થતા સામે આવ્યું રીએક્શન
     

Trending Photos

Zakir Khan Roast Controversy: તાજેતરમાં જ ચેતક સ્ક્રીન એવોર્ડ યોજાયા હતા. જોકે આવ વખતના સ્ક્રીન એવોર્ડને કોઈની નજર લાગી ગઈ હોય તેવું લાગે છે. કારણ કે સ્ક્રીન એવોર્ડને લઈને એક પછી એક વિવાદો થવા લાગ્યા છે. જેમાં બે વિવાદ મુખ્ય હતા એક સૌરભ દ્વિવેદીએ રાજપાલ યાદવ માટે કરેલી કોમેન્ટ અને બીજો મામલો છે ઝાકીર ખાને ધુરંદરની સફળતાને લઈને કહેલી વાત. ધુરંધરની સફળતા માટે ઝાકીર ખાને બોલીવુડને રોસ્ટ કર્યું હતું. આ વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ છે. ઝાકીર ખાનની આ કોમેન્ટ પર હવે બોલીવુડના એક્ટર અને ડિરેક્ટરનું રિએક્શન સામે આવવા લાગ્યું છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સ્ક્રીન એવોર્ડ હોસ્ટ કરવામાં અને લોકોનું મનોરંજન કરવામાં આલિયા ભટ્ટ, ઝાકીર ખાન, સુનિલ ગ્રોવર અને સૌરભ દ્વિવેદી મુખ્ય હોસ્ટ હતા. જોકે સુનિલ ગ્રોવર અને આલિયા ભટ્ટ તો બચી ગયા પણ ઝાકીર ખાન અને સૌરભ દ્વિવેદીએ કરેલી કેટલીક કોમેન્ટ વિવાદનું કારણ બની. વાત કરીએ ઝાકીર ખાનની તો એવોર્ડ શો દરમિયાન ઝાકીર ખાને ધુરંદરની સફળતા માટે જે કોમેન્ટ કરી હતી તે બોલીવુડના દિગ્ગજ લોકોને પસંદ નથી પડી. એવોર્ડ શો દરમિયાન ઝાકીર ખાને એવું કહ્યું હતું કે લોકો ધુરંધરની સફળતા માટે સારી સારી પોસ્ટ અને સ્ટોરી શેર કરે છે પરંતુ સાચી વાત તો એ છે કે ફિલ્મને આટલી મોટી સફળતા મળી એ વાતથી બાંદ્રાથી લઈને જુહુ સુધીમાં લોકોને ભારે તકલીફ પડી છે... ઝાકીર ખાનની આ વાતનો જવાબ આપતા અમીષા પટેલે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ લખી છે જેમાં તેની નારાજગી જોવા મળે છે. 

એક્ટ્રેસ અમીષા પટેલે સોશિયલ મીડિયા પર જે પોસ્ટ શેર કરી છે તેમાં લખ્યું છે, નેગેટિવિટી ફેલાવાનું બંધ કરો. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી ધુરંદરની સફળતાનું સન્માન કરે છે. શાહરૂખ, સલમાન, સની દેઓલ, રિતિક રોશન, અજય દેવગન જેવા સુપર સ્ટાર 1 એક નહીં પણ 25 25 મેગા હિટ ફિલ્મો આપી છે અને આગળ પણ આપશે. 

— ameesha patel (@ameesha_patel) April 7, 2026

અમીષા પટેલ સિવાય શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ પઠાણના ડાયરેક્ટર સિદ્ધાર્થ આનંદ એ પણ ઝાકીર ખાન સામે નારાજગી વ્યક્ત કરતી પોસ્ટ શેર કરી છે. સિદ્ધાર્થ આનંદ એ એક્સ પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરી છે અને લખ્યું છે કે, જુહુ થી બાંદ્રા વચ્ચેના લોકો છેલ્લા 50 વર્ષથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યોગદાન આપી રહ્યા છે તેમના યોગદાન ને ઓછું મુર્ખ જ આંકી શકે. 

— Siddharth Anand (@justSidAnand) April 7, 2026

ઉલ્લેખનીય છે કે આ બીજો મામલો છે જેને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદ શરૂ થયો હોય. આ પહેલા શો દરમિયાન સૌરભ દ્વિવેદી અને રાજપાલ યાદવ વચ્ચે થયેલી ચેક બાઉન્સની વાતચીત મામલે પણ વિવાદ શરૂ થઈ ગયો હતો. આ મુદ્દે સૌરભ દ્વિવેદી પર સલમાન ખાન સહિતના લોકોએ નિશાન સાધ્યું હતું. જો કે વિવાદ વધુ વકરે તે પહેલા જ રાજપાલ યાદવ એ instagram પર વીડિયો શેર કરીને જણાવી દીધું હતું કે સૌરભ દ્વેવેદી સાથે જે પણ ચર્ચા થઈ તે સ્ક્રિપ્ટનો એક ભાગ હતો, પરંતુ લોકો સુધી તે યોગ્ય રીતે ન પહોંચ્યું.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Zakir khanbollywoodscreen awards controversyAmeesha Patelસ્ક્રીન એવોર્ડનો વિવાદ

Trending news