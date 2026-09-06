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Psycho Thriller Movie: ઝી5 ની બેસ્ટ સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મ, બાળકની એક્ટિંગ જોઈ દિલ ખુશ થઈ જશે

Must Watch Psycho Thriller Movie: ઝી5 ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાય તેવી સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મ વિશે આજે તમને જણાકારી આપીએ. આ ફિલ્મ મુળ મલયાલમ ભાષાની છે પણ ઝી5 પર તમે તેને હીંદીમાં જોઈ શકો છો. આ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 8 નું છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 06, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:15 PM IST
Psycho Thriller Movie: ઝી5 ની બેસ્ટ સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મ, બાળકની એક્ટિંગ જોઈ દિલ ખુશ થઈ જશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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