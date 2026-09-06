/Psycho Thriller Movie: ઝી5 ની બેસ્ટ સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મ, બાળકની એક્ટિંગ જોઈ દિલ ખુશ થઈ જશે

Must Watch Psycho Thriller Movie: ઓટીટી પર છેલ્લા કેટલાક સમયથી મલયાલમ ભાષાની ફિલ્મો જોવાનો ક્રેઝ લોકોમાં વધ્યો છે. ઓટીટી પર આ ફિલ્મ હિંદી ભાષામાં પણ રિલીઝ થાય છે. જો તમને પણ મલયાલમ ભાષાની ફિલ્મો જોવી ગમે છે તો બાલન મુવી તમારી વોચ લિસ્ટમાં એડ કરી લો. બાલન ફિલ્મ એક સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મ છે જે એક બાળકની લાઈફની આસપાસ ફરે છે. આ ફિલ્મ ઝી5 પર જોઈ શકાય છે.
ઝી5 પર અત્યાર સુધીમાં તમે ઘણી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ જોઈ હશે પરંતુ બાલન ફિલ્મ જોયા પછી લાગશે આ ફિલ્મ બેસ્ટ હતી. બાલન ફિલ્મ એક બાળકની આસપાસ ફરે છે. બાલન ધ બોય ફિલ્મ 2 કલાક અને 30 મિનિટની સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં એક બાળક પોતાની માં ને શોધવા નીકળે છે. બાળકની માં જેલમાંથી નીકળી અલગ અલગ નામ સાથે ભટકતી રહે છે. બાળક તેની માંને એટલો પ્રેમ કરે છે કે તેની દરેક વાત માની લે છે.
એક દિવસ બાલનની માં ગાયબ થઈ જાય છે અને તે એકલો તેની માતાને શોધવા નીકળે છે. આ ફિલ્મમાં બાલનની સામે એક પછી એક સસ્પેન્સ ખુલે છે. આ ફિલ્મની સ્ટોરી ગ્રિપીંગ છે. એકવાર ફિલ્મ શરુ થશે પછી તમે ફિલ્મ જોવાનું છોડી નહીં શકો.
બાલન ધ બોય ફિલ્મ 19 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. ત્યારબાદ આ ફિલ્મ ઝી5 ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મ ઝી5 પર પણ ટ્રેડિંગ લિસ્ટમાં રહી હતી. જણાવી દઈએ કે બાલન ફિલ્મ મલયાલમ ભાષાની ફિલ્મોમાં 2026 ની 8 મી હાઈએસ્ટ ગ્રોસિંગ ફિલ્મ રહી હતી. ઝી5 પર આ ફિલ્મ હિંદી, તેલુગુ, તમિલ અને કન્નડ ભાષામાં જોઈ શકાય છે.