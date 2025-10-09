Prev
Zee5 પર મસ્ટ વોચ બની 2 કલાક 9 મિનિટની ફિલ્મ, OTT પર ધૂમ મચાવી રહી છે સાઉથની હોરર કોમેડી

Top Rated Horror Comedy Movie On OTT: સાઉથની એક હોરર કોમેડી ઓટીટી પર છવાયેલી છે. આ ફિલ્મની કહાની અને પાત્ર એટલા રસપ્રદ છે કે રેટિંગમાં પણ આ ફિલ્મ ઘણી મોટી મૂવીને પાછળ છોડે છે. સ્ત્રી 2 પણ તેની આગળ કંઈ નથી. જાણો આ ફિલ્મ વિશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:50 PM IST

Zee5 પર મસ્ટ વોચ બની 2 કલાક 9 મિનિટની ફિલ્મ, OTT પર ધૂમ મચાવી રહી છે સાઉથની હોરર કોમેડી

નવી દિલ્હીઃ કેટલીક ફિલ્મો એવી હોય છે જેને લઈને ભલે ચર્ચા વધુ ન હોય કે પછી બોક્સ ઓફિસ પર વધુ કમાણી ન હોય, પરંતુ રેટિંગના મામલામાં તે બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોને પાછળ છોડી દે છે. એક એવી ફિલ્મ ઓગસ્ટ મહિનામાં રિલીઝ થઈ હતી, જે ઓટીટી પર રાજ કરી રહી છે.

જો તમને પણ હોરર કોમેડીનો શોખ છે તો આ ફિલ્મ તમારે જરૂર જોવી જોઈએ. ફિલ્મની કહાની અને પાત્ર એટલા દમદાર છે કે આઈએમડીબીએ આ ફિલ્મને 8 રેટિંગ આપ્યું છે. અમે જે ફિલ્મની વાત કરી રહ્યાં છીએ તે છે સાઉથ સિનેમાની હોરર કોમેડી હાઉસમેટ્સ (House Mates).

ઓટીટી પર ધૂમ મચાવી રહી છે ફિલ્મ
ટી. રાજા વેલ દ્વારા દિગ્દર્શિત, આ 2 કલાક 9 મિનિટનો કાલ્પનિક-હોરર-કોમેડી ડ્રામા હાલમાં OTT પ્લેટફોર્મ પર તેના અનોખા ખ્યાલ અને સ્ટાર કલાકારોના મજબૂત અભિનયને કારણે લોકપ્રિયતા મેળવી રહ્યો છે.

ફિલ્મની વાર્તા અને કલાકારો
આ ફિલ્મમાં અર્શા ચાંદની બૈજુ, કાલી વેંકટ, દર્શન, વિનોદિની વૈદ્યનાથન અને માસ્ટર હેનરિક મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં છે. વાર્તા કાર્તિક (દર્શન) અને અનુ (અર્શા ચાંદની બૈજુ) ની આસપાસ ફરે છે જેઓ તેમના નવા એપાર્ટમેન્ટમાં રહે છે.

શરૂઆતમાં તેણે વિચિત્ર ઘટનાઓનો સામનો કરવો પડે છે, જેનાથી તેને લાગે છે કે ઘરમાં ભૂત છે પરંતુ જ્યારે સત્ય સામે આવે છે તો તે ડરથી વધુ ચોંકાવનારૂ હોય છે. ફિલ્મમાં માત્ર હોરર અને કોમેડી જ નહીં, પરંતુ તેમાં તમને સાઈ-ફાઈની પણ ઝલક જોવા મળશે.

ઓટીટી પર ક્યા જોવા મળશે ફિલ્મ?
તમે કંઈ નવું મનોરંજક જોવા ઈચ્છો છો તો તમારે હાઉસમેટ્સ જરૂર જોવી જોઈએ. તેની ક્રિટિક્સ અને દર્શકોએ ખૂબ પ્રશંસા કરી છે. આ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ઝી5 (Zee5) પર હાજર છે. આ ફિલ્મને IMDbએ 8 રેટિંગ આપ્યું છે. આ વર્ષની ટોપ રેટેડ મૂવી છે.
 

