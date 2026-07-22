/એક લીક... અને લાખો સપનાઓ પર વાર! હવે એક્ઝામ માફિયાની સ્ટોરી લાવશે ZEE5, The Scam- Leakedનું ટીઝર આઉટ

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એક લીક... અને લાખો સપનાઓ પર વાર! હવે એક્ઝામ માફિયાની સ્ટોરી લાવશે ZEE5, 'The Scam- Leaked'નું ટીઝર આઉટ

The Scam- Leaked: ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ઝી5 પોતાની નવી વેબ સિરીઝ ધ સ્કેમ-લીક્ડ લઈને આવ્યો છે. આ સિરીઝની જાહેરાત આજે 22 જુલાઈએ કરવામાં આવી છે. આ સિરીઝનું ઝી5 એ એક ટીઝર જારી કર્યું છે, જેને જોયા બાદ દર્શકોનો ઉત્સાહ વધી ગયો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 22, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:53 PM IST
એક લીક... અને લાખો સપનાઓ પર વાર! હવે એક્ઝામ માફિયાની સ્ટોરી લાવશે ZEE5, 'The Scam- Leaked'નું ટીઝર આઉટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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