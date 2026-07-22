/એક લીક... અને લાખો સપનાઓ પર વાર! હવે એક્ઝામ માફિયાની સ્ટોરી લાવશે ZEE5, The Scam- Leakedનું ટીઝર આઉટ

The Scam- Leaked Teaser: દેશભરમાં NEET-UG પેપર લીકને લઈને વિદ્યાર્થીઓનો ગુસ્સો સાતમાં આસમાને છે. આ વચ્ચે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ઝી5 એ પોતાની નવી વેબ સિરીઝની જાહેરાત કરી છે. આ વેબ સિરીઝનું નામ 'ધ સ્કેમ-લીક્ડ' છે. ઝી5 એ આજે 22 જુલાઈએ તેની પ્રથમ ઝલક પણ શેર કરી છે.
આ સિરીઝનું ટીઝર એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે રાજધાની દિલ્હીમાં હજારો વિદ્યાર્થીઓ સરકાર વિરુદ્ધ પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે સિરીઝની જાહેરાત થઈ છે. આ સિરીઝનું ટીઝર જોયા બાદ દર્શકોનો ઉત્સાહ વધી ગયો છે.
ઝી5 એ જારી થયું ટીઝર
ઝી2એ સિરીઝ 'ધ સ્કેમ-લીક્ડ'નું આશરે 1 મિનિટનું ટીઝર જારી કર્યું છે, જેની શરૂઆત કોઈ થ્રિલર ફિલ્મની જેમ થાય છે. એક હાઈ-સિક્યોરિટી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષાના ગોપનીય પ્રશ્નપત્ર સુરક્ષા વચ્ચે છાપવામાં આવી રહ્યાં છે. પછી આ પેપરોને સુરક્ષિત લખેલા કવરમાં સીલ કરી મોટા-મોટા બોક્સમાં પેક કરવામાં આવે છે અને એક વેનમાં ભરી દેવામાં આવે છે.
અહીં જુઓ 'ધ સ્કેમ-લીક્ડ'નું ટીઝર
પેપર લીકની કહાની
તો કહાનીમાં ટ્વિસ્ટ ત્યારે આવે છે, જ્યારે આ દરમિયાન એક વ્યક્તિ ચુપપાચ પ્રશ્નપત્રની કોપી બીજી વ્યક્તિને આપી દે છે. તે તત્કાલ મોબાઈલમાંથી તેની તસવીરો લે છે અને ઓનલાઈન ચેટ દ્વારા તેને લીક કરે છે. બસ, અહીંથી દેશમાં હડકંપ મચી જાય છે. ત્યારબાદ ટીઝર સીધુ ન્યૂઝ ચેનલોના સ્ટૂડિયોમાં પહોંચી જાય છે. ચારે તરફ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ચાલે છે. પેપર લીક, સીબીઆઈ તપાસ અને દેશભરમાં ચાલેલી બબાલ. માહોલ સતત પડકારજનક અને તણાવપૂર્ણ થઈ જાય છે.
પરંતુ હજુ શોના રિલીઝ ડેટની જાહેરાત થઈ નથી. ત્યાં સુધી કે શોના કાસ્ટ અને ડાયરેક્ટરને લઈને પણ કોઈ ખુલાસો થયો નથી. ઝી5 એ ટીઝર રિલીઝ કરતા ફિલ્મમેકર સમીર. એસ. રેડિઝ, આનંદ સિંહ, પ્રગતિ દેશમુખ અને બલવિંદર સિંહ જંજુઆને ટેગ કર્યું છે.