Zubeen Garg Video: ઝુબીન ગર્ગનો છેલ્લો વીડિયો આવ્યો સામે, પાણીમાં ગયા પછી સિંગર સાથે શું થયું હતું જુઓ
Zubeen Garg Video before Death: બોલીવુડના ફેમસ ગાયક ઝુબિન ગર્ગનું સ્કૂબા ડાઈવિંગ દરમિયાન અકસ્માત થતા નિધન થયું હતું. હવે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જે આ દુર્ઘટનાની પહેલાનો હોવાનું કહેવાય છે. આ વીડિયોમાં ઝુબીન ગર્ગ પાણીમાં જતા જોવા મળે છે.
Zubeen Garg Video before Death: 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતીય મ્યુઝિક ઈંડસ્ટ્રીના જાણીતા કલાકાર ઝુબિન ગર્ગનું નિધન થયું હતું. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર ઝુબિન સિંગાપુરમાં સ્કુબા ડાઈવિંગ કરી રહ્યા હતા તે દરમિયાન અચાનક તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ હતી. તેમને તુરંત સીપીઆર આપવામાં આવ્યું અને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા પરંતુ ડોક્ટર્સ તેમનો જીવ બચાવી ન શક્યા.
સિંગરના નિધન બાદ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો આગની જેમ ફેલાઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો વિશે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ઝુબિનનો છેલ્લો વીડિયો છે. મોત પહેલા ઝુબિનની હાલત કેવી હતી અને પાણીમાં ઉતર્યા પછી શું થયું તે બધું જ આ વીડિયોમાં જોવા મળે છે. વીડિયોમાં દેખાય છે કે ઝુબિન લાઈફ જેકેટ પહેલી પાણીમાં કુદે છે અને થોડીવાર તરતા જોવા મળે છે. જો કે આ વીડિયો તેમનો છેલ્લો વીડિયો છે કે નહીં તેની પુષ્ટિ કરવામાં નથી આવતી પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર આ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે ઝુબિન ગર્ગના નિધન પર આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ દુખ વ્યક્ત કહ્યું હતું. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર જણાવ્યું હતું કે સિંગાપુરમાં પોસ્ટમોર્ટમ પછી ઝુબિનના પાર્થિવ દેહને ભારતીય ઓથોરિટીને સોંપવામાં આવશે અને પછી તેમના દેહને ભારત લાવવામાં આવશે.
জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমটো ভিডিঅ’৷ #ZubeenGargNoMore pic.twitter.com/WMcUsLGWr1
— Jyoti Prasad Nath জ্যোতি প্ৰসাদ নাথ (@xitoo27) September 19, 2025
ઉલ્લેખનીય છે કે ઝુબિન નોર્થ ઈસ્ટ ફેસ્ટિવલમાં પરફોર્મ કરવા માટે સિંગાપુર ગયા હતા. ચાહકો તેના કોન્સર્ટની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. પરંતુ શોના એક દિવસ પહેલા જ આ દુર્ઘટના થઈ ગઈ. ઝુબિન ગર્ગએ તેના કરિયરમાં અનેક સુપરહિટ ગીતો ગાયા છે. આ ગીતના માધ્યમથી તે ચાહકોના દિલમાં હંમેશા જીવિત રહેશે.
