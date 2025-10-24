દિવાળીના તહેવારમાં 10 લોકોની હત્યાથી ગુજરાત થયું રક્તરંજિત! કાળી ચૌદશ અને દિવાળીની રાત્રિ બની કાળરાત્રિ
Gujarat Murder Cases: ગુજરાતમાં દિવાળીના પવિત્ર તહેવારની ઉજવણી વચ્ચે બનેલી લોહિયાળ ઘટનાઓના આંકડાઓએ સમગ્ર રાજ્યમાં આઘાત ફેલાવ્યો છે. કાળી ચૌદશ અને દિવાળીના બે દિવસના સમયગાળામાં રાજ્યમાં 10 હત્યાની ઘટનાઓ સામે આવી છે. મહત્ત્વનું છે કે, અમદાવાદ, રાજકોટ, છોટાઉદેપુર, મોરબી, ગાંધીનગર અને જૂનાગઢ જેવા શહેરોમાં પારિવારિક ઝઘડાઓ, ફટાકડા ફોડવા જેવી નજીવી બાબતો અને અનૈતિક સંબંધોની શંકાના કારણે ખૂની ખેલ ખેલાયા હતા.
Gujarat Murder Cases: ગુજરાતમાં ક્રાઈમ જાણે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો હોય એ રીતે કાળી ચૌદશ અને દિવાળી એમ બે જ દિવસમાં 10 લોકોની હત્યા થઈ ગઈ છે. આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે. કાયદો ખાલી કાગડિયા પર હોય એવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે 10 હત્યાની વાત કરીએ તો કાળી ચૌદશ અને દિવાળીની 48 કલાકની અંદર જ 10 લોકોની હત્યા કરવામાં આવી હતી.
1. સૌથી પહેલા રાજકોટ આવે છે. અહીં 18 કલાકમાં 4 લોકોની હત્યા થઈ હતી. કાળી ચૌદશના દિવસે ત્રિપલ મર્ડર થયા બાદ દિવાળીના દિવસે મિત્રએ જ મિત્રની હત્યા કરી નાખી હતી.
2. બીજી ઘટના છે છોટાઉદેપુરના ખડકલા ગામની. જ્યાં કાળી ચૌદશના દિવસે કાકાના ઘરે આવેલા ભત્રીજાએ ગાડીની ચાવી માગી હતી પણ ચાવી ન આપતા ભત્રીજાએ કાકાને લાકડીથી માર માર્યો. આ ઝઘડામાં દાદા વચ્ચે પડ્યા તો ભત્રીજાએ આવેશમાં આવીને પોતાના જ દાદાની હત્યા કરી નાખી.
3. ત્રીજી ઘટના અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારની છે. જ્યાં અનૈતિક સંબંધની શંકાને કારણે કાળી ચૌદશના દિવસે એક યુવકને હત્યા થઈ હતી. જેમાં આરોપી પોતાની પત્નીને અન્ય યુવક સાથે જોઈ જતા ખૂની ખેલ રમાયો હતો.
4. ચોથી ઘટના પણ અમદાવાદની જ છે. જ્યાં રાણીપમાં દિવાળીના પિતાએ પુત્રની હત્યા કરી છે. બેરોજગાર પુત્ર અવારનવાર ઝઘડો કરીને પિતાને હેરાન કરતો હતો. આખરે ત્રાસી ગયેલા પિતાએ ધારિયાથી પુત્રની હત્યા કરી નાખી.
5. પાચમી હત્યા મોરબીના વાકાનેરમાં થઈ હતી. જ્યાં દિવાળીના દિવસે પાડોશીઓ વચ્ચેના ઝઘડાનું સમાધાન કરાવવા ગયેલા 20 વર્ષના યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ હત્યાના કારણે પરિવારજનોની દિવાળી માતમમાં ફેરવાઈ હતી.
6. છઠ્ઠી હત્યાની વાત કરીએ તો ગાંધીનગરના દહેગામમાં દિવાળી રાત્રે કેટલાક યુવાનોએ 18 વર્ષના યુવકની છરીના ઘા મારીને હત્યા નીપજાવી દીધી હતી. અજાણ્યા શખ્સો જાણે કાળ બનીને આવ્યા હોય એ રીતે ચાકૂના 9 ઘા માર્યા હતા અને સારવાર દરમિયાન યુવકે દમ તોડી દીધો હતો.
7. સૌથી છેલ્લે સાતમી ઘટના વિશે જણાવીએ તો જૂનાગઢમાં દિવાળીની રાત્રે ફટાકડા ફોડવા જેવી બાબતે એક યુવકને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો. જેના પર નિવૃત પીએસાઈના પુત્ર અને એક મહિલા સહિત 5 લોકોએ હુમલો કર્યો હતો અને પુત્ર ગુમાવતા એકલવાયી માતા પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો.
આમ તહેવારના 2 દિવસોમાં સૌથી વધુ 4 હત્યા રાજકોટમાં અને અમદાવાદમાં 2 હત્યા સહિત અલગ-અલગ શહેરોમાં કુલ 10 લોકોનું ઢીમ ઢાળી દેવાયું હતું. એટલે કહી શકાય કે, દિવાળીના પર્વે આપણું ગુજરાત લોહીની હોળીથી રક્તરંજિત બન્યું હતું.
