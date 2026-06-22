ઝડપ 250+ કિમી, 2 મહિનામાં 100 ડ્રોન! સુરતમાં બનેલા આ આત્મઘાતી ડ્રોન સરહદ પર સાબિત થશે 'ગેમ ચેન્જર'

Kamikaze Drones: આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરતાં સુરતના ડિફેન્સ-ટેક સ્ટાર્ટઅપ 'ઇનસાઇડ FPV'એ ભારતીય સેનાને માત્ર બે મહિનામાં 100 ઘાતક સ્વદેશી ડ્રોન સોંપીને નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. સેનાની કટોકટીની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે આટલા ટૂંકા ગાળામાં થયેલી આ દેશની અત્યાર સુધીની સૌથી ઝડપી અને રેકોર્ડબ્રેક સપ્લાય છે.
આ મોટી સફળતા પાછળ કેન્દ્ર સરકારના પ્રોત્સાહન ઉપરાંત ગુજરાત સરકારની સ્ટાર્ટઅપ નીતિ હેઠળ મળેલી આર્થિક ગ્રાન્ટ અને સીધા રોકાણની મહત્વની ભૂમિકા રહી છે. સરકારી પીઠબળ અને સ્થાનિક હુનરના સમન્વયથી જ આ નવયુવાનો સેના માટેનું આટલું મોટું લક્ષ્ય સમયસર પૂરું કરી શક્યા છે.
કલાકના 250 કિલોમીટરથી વધુની ઝડપે દુશ્મન પર ત્રાટકતા આ સિંગલ-યુઝ કામિકાઝે ડ્રોન, વિદેશી હથિયારો કરતાં કિંમતમાં અત્યંત સસ્તા છે. સંરક્ષણ નિષ્ણાતો ભવિષ્યના યુદ્ધો માટે આ ટેકનોલોજીને 'ગેમ ચેન્જર' ગણાવી રહ્યા છે. સુરતના આ યુવાનોએ સાબિત કરી દીધું છે કે, ભારત હવે પોતાની સુરક્ષા માટે સંપૂર્ણપણે સક્ષમ અને આત્મનિર્ભર છે.
સુરત અને ડ્રોન ટેકનોલોજીની વાત આવે ત્યારે 'InsideFPV' (ઇનસાઇડ FPV) દેશભરમાં અત્યારે સૌથી મોટું અને ચર્ચિત નામ છે. શાર્ક ટેન્ક ઇન્ડિયા (Shark Tank India)માં આવ્યા પછી આ સ્ટાર્ટઅપ ખૂબ જ લાઈમલાઈટમાં આવ્યું હતું.
ઇનસાઇડ FPV મુખ્યત્વે FPV (First Person View) ડ્રોન્સ બનાવવા માટે જાણીતું છે, અને તેઓ ડિફેન્સ (સંરક્ષણ) સેક્ટર માટે અત્યંત આધુનિક અને ઘાતક ડ્રોન્સ વિકસાવી રહ્યા છે.
સુરતના આ સ્ટાર્ટઅપ અને તેમની ડિફેન્સ ટેકનોલોજીની મુખ્ય બાબતો નીચે મુજબ છે:
1. કામિકાઝે / સુસાઈડ ડ્રોન ક્ષમતા
આ ડ્રોન્સ કદમાં નાના અને અત્યંત ઝડપી હોય છે, જે આશરે 3 કિલો સુધીના વોરહેડ (વિસ્ફોટક) સાથે દુશ્મનના બંકરો અથવા ગાડીઓ પર સચોટ આત્મઘાતી હુમલો કરી શકે છે.
2. FPV (First Person View) ટેકનોલોજી
આ ડ્રોન ઓપરેટ કરનાર સૈનિક ખાસ સ્માર્ટ ગૉગલ્સ (ચશ્મા) પહેરે છે, જેથી તેને એવું જ લાગે છે કે તે પોતે ડ્રોનની અંદર બેસીને તેને ચલાવી રહ્યો છે.
સામાન્ય ડ્રોન સીધા ઉડે છે, જ્યારે FPV ડ્રોન સાંકડી જગ્યાઓ, બારીઓ, ગુફાઓ કે જંગલોની અંદર પણ ખૂબ જ હાઈ-સ્પીડ સાથે વળાંક લઈ શકે છે, જે દુશ્મન માટે તેને તોડી પાડવું અશક્ય બનાવે છે.
3. એન્ટી-જામિંગ અને સ્ટીલ્થ
ઇનસાઇડ FPVએ આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે ખાસ ફ્રીક્વન્સી અને લોકલ કમ્યુનિકેશન પ્રોટોકોલ તૈયાર કર્યા છે, જેથી જામિંગ દરમિયાન પણ ડ્રોન પોતાનું કામ પૂરું કરી શકે.
4. પ્લગ-એન્ડ-પ્લે અને કોસ્ટ-ઇફેક્ટિવ
વિદેશી ડ્રોન્સની સરખામણીએ આ ભારતીય સેના માટે ઘણા સસ્તા અને સચોટ સાબિત થઈ રહ્યા છે.
આત્મઘાતી (Kamikaze) અને ટેક્ટિકલ ડ્રોન્સની વિશેષતાઓ
ભારતીય સેના અને અર્ધસૈનિક દળો (Paramilitary Forces) માટે આ કંપની ડ્રોન્સ બનાવી રહી છે આ ડ્રોનની મુખ્ય તાકાત તમે જાણશો તો ચોંકી જશો.
એક સમય હતો જ્યારે સુરત માત્ર ટેક્સટાઈલ અને ડાયમંડ માટે ઓળખાતું હતું, પણ ઇનસાઇડ FPV જેવા સ્ટાર્ટઅપ્સે સાબિત કર્યું છે કે હવે સુરત દેશની રક્ષા માટે 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' હેઠળ ડિફેન્સ-ટેકનોલોજીનું પણ મોટું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.