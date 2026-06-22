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ઝડપ 250+ કિમી, 2 મહિનામાં 100 ડ્રોન! સુરતમાં બનેલા આ આત્મઘાતી ડ્રોન સરહદ પર સાબિત થશે 'ગેમ ચેન્જર'

Kamikaze Drones: સુરતના એક ડિફેન્સ સ્ટાર્ટઅપે ભારતીય સેના માટે માત્ર 60 દિવસમાં 100 સ્વદેશી કામિકાઝે ડ્રોન તૈયાર કરીને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે સૌથી ઝડપી ડિલિવરીનો નવો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. વિદેશી હથિયારો પરની નિર્ભરતા ઘટાડતી આ અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ સરહદની સુરક્ષામાં મોટો બદલાવ લાવવા જઈ રહી છે. તો ચાલો જાણીએ ભારતને ગૌરવ અપાવતી આ સિદ્ધિ વિશે...

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:09 PM IST
ઝડપ 250+ કિમી, 2 મહિનામાં 100 ડ્રોન! સુરતમાં બનેલા આ આત્મઘાતી ડ્રોન સરહદ પર સાબિત થશે 'ગેમ ચેન્જર'

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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