વાલીઓ પર વધશે ફીનું મસમોટું ભારણ! અમદાવાદની 105 ખાનગી સ્કૂલોએ માંગ્યો ફી વધારો

FRC News: અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામ્યની ૧૦૫ જેટલી ખાનગી સ્કૂલોએ ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી (FRC) સમક્ષ ફી વધારો માગ્યો છે. FRC દ્વારા આ સ્કૂલોની આગામી ત્રણ વર્ષ એટલે કે, વર્ષ-૨૦૨૬-૨૭, વર્ષ-૨૦૨૭-૨૮ અને વર્ષ-૨૦૨૮-૨૯નું માળખું નક્કી કરશે. ફી મંજૂરી માટેની દરખાસ્ત કરવાની મુદત ૩૦ નવેમ્બરના રોજ પૂર્ણ થઈ છે. જોકે એ પછી હજુ બાકી રહી હોય એવી ખાનગી સ્કૂલોની દરખાસ્ત સ્વીકારવી કે કેમ એ અંગે કોઈ પરિપત્ર થયો નથી. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:54 AM IST

વાલીઓ પર વધશે ફીનું મસમોટું ભારણ! અમદાવાદની 105 ખાનગી સ્કૂલોએ માંગ્યો ફી વધારો

Ahmdabad News: અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની કુલ 105 જેટલી ખાનગી શાળાઓએ આગામી ત્રણ વર્ષ માટે ફી વધારાની માંગણી સાથે ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી (FRC) સમક્ષ દરખાસ્ત રજૂ કરી છે. ખાનગી શાળાઓને ત્રણ વર્ષની ફી મંજૂર કરાવવા માટે દરખાસ્ત કરવાની સમય મર્યાદા 30 નવેમ્બરના રોજ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.

ત્રણ વર્ષનું ફી માળખું નક્કી થશે
ફી નિર્ધારણ કાયદા હેઠળ, જે શાળાઓ સરકારે નક્કી કરેલા ફીના સ્લેબ કરતાં વધુ ફી વસૂલવા માંગતી હોય, તેમણે FRC સમક્ષ દરખાસ્ત કરવી ફરજિયાત છે. આ પ્રક્રિયામાં FRC દ્વારા આગામી ત્રણ વર્ષ, એટલે કે વર્ષ-2026-27, વર્ષ-2027-28 અને વર્ષ-2028-29 માટે શાળાઓનું ફી માળખું નક્કી કરવામાં આવશે. અમદાવાદ ગ્રામ્યની 30 અને શહેર ડીઈઓ (જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી) કચેરી હેઠળની 75 જેટલી ખાનગી સ્કૂલોએ ફી વધારા માટે દરખાસ્તો રજૂ કરી છે. મૂળરૂપે દરખાસ્ત કરવાની મુદત 31 ઓક્ટોબરના રોજ પૂર્ણ થતી હતી, પરંતુ કેટલીક શાળાઓની બાકી રહેલી દરખાસ્તો અને દિવાળી વેકેશનના કારણે મુદતમાં એક મહિનાનો વધારો આપીને 30 નવેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી હતી.

વિલંબ કરનારી સ્કૂલો પર દંડની શક્યતા
દરખાસ્ત કરવાની મુદત 30 નવેમ્બરના રોજ પૂર્ણ થયા બાદ હવે જે શાળાઓ બાકી રહી ગઈ છે તેમની દરખાસ્ત સ્વીકારવી કે કેમ તે અંગે કોઈ સત્તાવાર પરિપત્ર જાહેર થયો નથી. જોકે, ગત વર્ષે વિલંબ કરનારી શાળાઓને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. આ જોતાં, મુદત બાદ દરખાસ્ત કરનારી શાળાઓ સામે દંડનીય કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.

FRCની પ્રક્રિયા અને અપીલની જોગવાઈ
ડીઈઓ કચેરી દ્વારા મળેલી દરખાસ્તોના તમામ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કર્યા બાદ તેને ઝોનલ FRC સમક્ષ મોકલવામાં આવશે. FRC દ્વારા શાળાઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજોનો અભ્યાસ કરીને સૌપ્રથમ 'પ્રોવિઝનલ ફી' (અસ્થાયી ફી) જાહેર કરવામાં આવશે. જો કોઈ શાળાને આ પ્રોવિઝનલ ઓર્ડર સામે વાંધો હોય, તો તે અરજી કરી શકે છે. ત્યારબાદ FRC દ્વારા 'ફાઇનલ ફી'નો ઓર્ડર જાહેર કરવામાં આવે છે. કાયદામાં એવી પણ જોગવાઈ છે કે જો શાળાને ફાઇનલ ફીના ઓર્ડર સામે પણ વાંધો હોય, તો તે રિવિઝન કમિટી (પુનર્વિચારણા સમિતિ) સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

90% શાળાઓએ માત્ર એફિડેવિટ કર્યું
ફી નિર્ધારણ કાયદા હેઠળ, નિયત ફીના સ્લેબ કરતાં ઓછી ફી વસૂલનારી શાળાઓએ ફી વધારાની દરખાસ્ત કરવાને બદલે દર વર્ષે માત્ર એફિડેવિટ (સોગંદનામું) જ કરવાનું હોય છે. કુલ ખાનગી શાળાઓમાંથી ૯૦ ટકાથી વધુ શાળાઓ માત્ર એફિડેવિટ જ કરતી હોવાથી, આ પ્રક્રિયા ચાલુ વર્ષથી ઓનલાઈન કરી દેવામાં આવી છે, જેનાથી પ્રક્રિયા વધુ સરળ અને ઝડપી બની શકે.
 

