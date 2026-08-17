/1090 ગુના અને 1071 કરોડના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ, ચાઈના સાથે ખુલ્યું કનેક્શન; આ રીતે કામ કરી રહ્યું હતું આખું નેટવર્ક

Cyber Fraud: હાલના ડિજિટલ યુગમાં ઇન્ટરનેટ, સ્માર્ટફોન અને ટેક્નોલોજીએ આપણું જીવન ખૂબ જ ઝડપી અને સરળ બનાવી દીધું છે. તો બીજીતરફ સાયબર ફ્રોડના ગુનાઓમાં પણ વધારો થયો છે. ત્યારે ગુજરાતના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ દ્વારા સાયબર ફ્રોડનો મોટો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. 1071 કરોડ રૂપિયાના આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ કરીને પોલીસે ડિજિટલ ઠગાઈના નેટવર્ક ઝડપી પાડ્યું છે.
1,071 કરોડનું સાયબર ફ્રોડ
1071 કરોડનો આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ, 1090 ગુનાઓનો ભેદ અને છેતરપિંડીના મુખ્ય સૂત્રધારની આસામથી ધરપકડ! આ કેસમાં માત્ર આરોપીની ધરપકડ જ નહીં. પરંતુ લાઈવ ડિજિટલ અરેસ્ટના 10 પ્રયાસો પણ રોકી 10 પીડિતોને છેતરાતા બચાવાયા છે. અમદાવાદ, સુરત અને જામનગર સહિત ગુજરાતમાં થનારી છેતરપિંડી અટકાવવામાં આવી છે. સાથે જ અન્ય 5 રાજ્યોમાં પણ પીડિતોને બચાવાયા છે.
ચાઈના કનેક્શનનો ખુલાસો
આ સમગ્ર સાયબર ફ્રોડની તપાસમાં ચાઈના કનેક્શન સામે આવ્યું છે. પકડાયેલા આરોપી રફીકુલ આલમનો ચાઈનીઝ ક્રિમિનલ્સ સાથે સંપર્ક હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. માત્ર 3 કલાકમાં નાણાંકીય ટ્રાન્ઝેક્શન કરી દેવામાં આવતા હતા અને છેતરપિંડીના નાણાંને છુપાવવા માટે 1754 બેન્ક એકાઉન્ટમાં સ્પ્લિટ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવતા હતા.
આરોપી રફીકુલ આલમનો ચાઈનીઝ ક્રિમિનલ્સ સાથે ખૂલ્યા સંપર્ક
આ સમગ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર રફીકુલ આલમ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે બાતમીના આધારે તેની આસામથી ધરપકડ કરી છે. પૂછપરછ દરમિયાન આ કેસમાં ચાઈના કનેક્શન ખૂલ્યું છે. આરોપી રફીકુલ આલમનો સીધો સંપર્ક ચીનના કુખ્યાત ક્રિમિનલ્સ સાથે હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. તે ભારતમાં બેસીને વિદેશી હેકર્સ અને સાયબર અપરાધીઓના ઈશારે આ વિશાળ કૌભાંડ ચલાવતો હતો.
છેતરપિંડીથી મેળવેલા નાણાંને ક્રિપ્ટોમાં તબદીલ કરવામાં આવતા હતા. ત્યારબાદ આ ક્રિપ્ટો કન્વર્ટેડ નાણાં ચીન ખાતે મોકલવામાં આવતા હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આરોપીના મોબાઈલમાંથી પોલીસને 23 ક્રિપ્ટો વોલેટ મળી આવ્યા છે અને આ વોલેટમાંથી 16 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો મળી આવ્યા છે.
ડિજિટલ અરેસ્ટના 10 પ્રયાસો રોકાયા
એક તરફ 1071 કરોડના આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ. તો બીજી તરફ ડિજિટલ અરેસ્ટના લાઈવ પ્રયાસોને રોકી 10 પીડિતોને બચાવવાની મોટી સફળતા. સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની તપાસમાં હવે સામે આવ્યું છે કે, ગુજરાતથી લઈ અન્ય રાજ્યો સુધી ફેલાયેલા આ નેટવર્કના તાર સીધા ચીન સુધી જોડાયેલા હતા. આ નેટવર્કનો મહત્વનો સૂત્રધાર રફીકુલ આલમ હવે પોલીસની પકડમાં છે.