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1090 ગુના અને 1071 કરોડના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ, ચાઈના સાથે ખુલ્યું કનેક્શન; આ રીતે કામ કરી રહ્યું હતું આખું નેટવર્ક

Cyber Fraud: તમારા ફોન પર આવતો એક અનનોન કોલ કે મેસેજ અને આંખના પલકારામાં જ ગાયબ થઈ જતા લાખો રૂપિયા! શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, આ અદ્રશ્ય સાયબર માફિયાઓ પાછળ કયું મોટું નેટવર્ક કામ કરી રહ્યું છે? સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે એક એવા આંતરરાષ્ટ્રીય મહા-કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેનું કનેક્શન સીધા ચીન સાથે જોડાયેલું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 17, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:58 PM IST
1090 ગુના અને 1071 કરોડના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ, ચાઈના સાથે ખુલ્યું કનેક્શન; આ રીતે કામ કરી રહ્યું હતું આખું નેટવર્ક

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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