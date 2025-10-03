વડોદરામાં 12 મોટા નામચીન બિલ્ડર્સ જુગાર રમતા ઝડપાયા! પોલીસની કાર્યવાહી શંકાના દાયરામાં!
Vadodara News: વડોદરા તાલુકા પોલીસે જુગાર રમતા 12 બિલ્ડરોને ઝડપી પાડ્યા. પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં મળેલી વર્ધીના આધારે તાલુકા પોલીસે કરી કાર્યવાહી. ભાયલીમાં આવેલ કિશન એલ્ટિસ સાઇટ પર બિલ્ડરો જુગાર રમતા હતા. પોલીસે 1.50 લાખ રોકડા અને 12 મોબાઇલ સાથે 3.30 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. પોલીસે બિલ્ડરોની મોંઘીદાટ કાર જપ્ત ના કરતાં અનેક સવાલો ઉઠ્યા.
Vadodara News: વડોદરા તાલુકા પોલીસે શહેરના ભાયલી વિસ્તારમાં આવેલી કિશન એલ્ટિસ સાઇટ પર જુગાર રમી રહેલા 12 બિલ્ડરોને ઝડપી પાડ્યા છે. જોકે, આ કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે બિલ્ડરોની મોંઘીદાટ કારો જપ્ત ન કરતા અને ઝડપાયેલા આરોપીઓને રાતોરાત જામીન પર મુક્ત કરી દેતા પોલીસની કામગીરી અનેક સવાલોના ઘેરામાં આવી ગઈ છે.
કંટ્રોલ રૂમની વર્ધીના આધારે કાર્યવાહી
પોલીસ સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, વડોદરા પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને જુગાર રમાતો હોવાની ચોક્કસ બાતમી (વર્ધી) મળી હતી. આ વર્ધીના આધારે તાલુકા પોલીસે ભાયલી વિસ્તારમાં દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરોડામાં સ્થળ પરથી જુગાર રમી રહેલા કુલ 12 બિલ્ડરોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે તેમની પાસેથી રોકડા 1.50 લાખ અને 12 મોબાઇલ ફોન સહિત કુલ 3.30 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
ઝડપાયેલા બિલ્ડરોના નામ:
પોલીસે જુગારના ગુનામાં નીચે મુજબના ૧૨ બિલ્ડરોની ધરપકડ કરી હતી:
1. અલ્પેશ ગોરધન નારિયા
2. વિશાલ મોહન પટેલ
3. સંજય જમનાદાસ પટેલ
4. મેહુલ જયંતિ ઝીંઝુવાડીયા
5. ગુંજન ભરત કાલરીયા
6. ભાવેશ મનસુખ પટેલ
7. વિપુલ જયભાઈ પટેલ
8. સંદીપ કેવલ પટેલ
9. પિયુષ મનસુખ નાદરિયા
10. પિયુષ અશ્વિન વાચાણી
11. નયન ભીમજી લિંબાચીયા
12. વિમલ મગન પટેલ
પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો
તાલુકા પોલીસે આટલા મોટા માથા અને મોટી રકમના જુગારના કેસમાં જે પ્રકારે કાર્યવાહી કરી છે, તેનાથી અનેક શંકાઓ ઊભી થઈ છે. કાર જપ્ત ન કરવા પર સવાલ: જુગારના સ્થળેથી પકડાયેલા તમામ બિલ્ડરો પોતાની મોંઘીદાટ કાર લઈને આવ્યા હતા. નિયમ મુજબ જુગારના સ્થળ સુધી પહોંચાડનાર વાહન પણ મુદ્દામાલ ગણાય છે. તેમ છતાં, પોલીસે બિલ્ડરોની મોંઘીદાટ કારો જપ્ત ન કરીને માત્ર રોકડ અને મોબાઇલ જ જપ્ત કર્યા હતા. આનાથી પોલીસની નિયત પર શંકા ઊભી થાય છે.
રાતોરાત જામીન પર મુક્તિ:
જુગારના આરોપીઓને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાને બદલે, તાલુકા પોલીસે રાતોરાત પોલીસ સ્ટેશનમાંથી જ જામીન આપીને તેમને મુક્ત કરી દીધા હતા. આટલા મોટા કેસમાં આ પ્રકારની ત્વરિત જામીનની કાર્યવાહી પણ પોલીસની પ્રામાણિકતા સામે પ્રશ્નાર્થ ઊભો કરે છે. તાલુકા પોલીસની આ સમગ્ર કાર્યવાહીને કારણે સામાન્ય જનતામાં એવી ચર્ચા થઈ રહી છે કે મોટા માથાઓને છાવરવા માટે પોલીસે કાયદાનું આંશિક પાલન કર્યું છે, જેના કારણે તાલુકા પોલીસની કામગીરી હાલ શંકાના દાયરામાં છે.
