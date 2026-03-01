‘હવે ખાવા-રહેવાના પણ પૈસા નથી’, દુબઈમાં ફસાયેલા ભારતીયોઓનો આક્રંદ, પરિવારો ધ્રુસકેને ધ્રુસકે રડ્યા
Iran Israel War: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતા જતા તણાવને કારણે જોધપુરના અંદાજે 120 શ્રદ્ધાળુઓ દુબઈમાં ફસાઈ ગયા છે. આ તમામ શ્રદ્ધાળુઓ સૂરસાગર રામદ્વારાના સંત અમૃતરામ મહારાજ સાથે કથા શ્રવણ માટે દુબઈ ગયા હતા. કથા પૂર્ણ થયા બાદ એરપોર્ટ પહોંચેલા આ મુસાફરોને સુરક્ષાના કારણોસર અટકાવીને પરત હોટલ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. અચાનક બદલાયેલી સ્થિતિને કારણે શ્રદ્ધાળુઓ અને તેમના પરિવારોમાં ચિંતાનો માહોલ છે. જોકે, પ્રશાસન અને ભારતીય દૂતાવાસ સતત સંપર્કમાં છે અને તેમની સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે.
- ઈરાન-ઈઝરાયેલ તણાવ વચ્ચે દુબઈમાં ફસાયા શ્રદ્ધાળુઓ
- ઈરાન-ઈઝરાયેલ વચ્ચેનો તણાવ.
- ખાવા-પીવાની તકલીફ અને આર્થિક ભીંસ.
- 700થી વધુ લોકો અને જોધપુરના 120 શ્રદ્ધાળુઓ
Trending Photos
Iran Israel War: ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે વધતા તણાવ અને યુદ્ધ જેવી સ્થિતિને કારણે જોધપુરના આશરે 120 ભક્તો દુબઈમાં ફસાયેલા છે. આ બધા ભક્તો જોધપુરના સૂરસાગરમાં આવેલા રામદ્વારાના સંત અમૃતરામ મહારાજ સાથે કથા સાંભળવા માટે દુબઈ ગયા હતા. શ્રી રામ કથાનું આયોજન 24 થી 28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન દુબઈની સેવન સીઝ હોટેલમાં કરવામાં આવ્યું હતું, અને તેમાં મોટી સંખ્યામાં NRI અને સ્થાનિક ભક્તોએ હાજરી આપી હતી.
કથા પૂર્ણ થયા બાદ ભારત પરત ફરતી વખતે સર્જાઈ મુશ્કેલી
જોધપુરના સૂરસાગર સ્થિત રામદ્વારાના સંત અમૃતરામ મહારાજ સાથે આ શ્રદ્ધાળુઓ દુબઈ ગયા હતા. ત્યાં 24 ફેબ્રુઆરીથી 28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન દુબઈની 'સેવન સીઝ' હોટલમાં શ્રી રામ કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કથામાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસી ભારતીયો અને સ્થાનિક ભક્તોએ હાજરી આપી હતી. શુક્રવારે કથા સંપન્ન થયા બાદ તમામ શ્રદ્ધાળુઓ નિર્ધારિત સમયે ભારત પરત આવવા માટે દુબઈ એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. પરંતુ ત્યાં પહોંચતા જ સુરક્ષા એજન્સીઓએ તેમને આગળ વધતા અટકાવ્યા હતા. એરપોર્ટ પર હાજર પોલીસ અને સુરક્ષા અધિકારીઓએ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ અને સંભવિત જોખમોને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ મુસાફરોને તાત્કાલિક હોટલ પરત ફરવા સૂચના આપી હતી.
પરિવારજનોમાં ચિંતા, પ્રશાસન દ્વારા સતત દેખરેખ
અચાનક આવેલા સંજોગોમાં થયેલા ફેરફારથી યાત્રાળુઓમાં ચિંતા અને મૂંઝવણનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. ઘણા યાત્રાળુઓ તેમના પરિવાર અને બાળકોથી દૂર રહેવાને કારણે માનસિક તણાવ અનુભવી રહ્યા છે. ભારતમાં પરિવારના સભ્યો પણ તેમના પ્રિયજનોની સલામતી અંગે ખૂબ ચિંતિત છે. સતત બદલાતી સ્થિતિ અને ફ્લાઇટ રદ થવાની સંભાવનાએ યાત્રાળુઓ માટે મુશ્કેલીઓમાં વધુ વધારો કર્યો છે.
યાત્રાળુઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે એરપોર્ટ પર અચાનક ભારે સુરક્ષા ગોઠવી દેવામાં આવી છે. ઘણી ફ્લાઇટ્સ કાં તો રદ કરવામાં આવી છે અથવા અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં મુસાફરોની સલામતી સર્વોપરી છે, અને તેથી, દરેકને તેમની હોટલમાં પાછા ફરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. વહીવટીતંત્ર યાત્રાળુઓ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડી રહ્યું છે.
દુબઈમાં બધા શ્રદ્ધાળુઓ સુરક્ષિત
સૂરસાગર રામદ્વારા સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બધા શ્રદ્ધાળુઓ સુરક્ષિત છે અને તેમને હોટલમાં ભોજન, રહેવાની વ્યવસ્થા અને અન્ય જરૂરી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. સ્થિતિ સામાન્ય થતાંની સાથે જ શ્રદ્ધાળુઓ સુરક્ષિત રીતે પાછા ફરે તે માટે દુબઈમાં ભારતીય દૂતાવાસ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રનો પણ નિયમિત સંપર્ક કરવામાં આવી રહ્યો છે. શ્રદ્ધાળુઓ શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઘરે પાછા ફરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરે છે, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિઓને જોતાં, તેઓ વહીવટીતંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરી રહ્યા છે. દરેકની એકમાત્ર પ્રાર્થના છે કે પરિસ્થિતિ જલ્દી સામાન્ય થાય અને તેઓ સુરક્ષિત રીતે પોતાના વતન પરત ફરી શકે. હાલમાં, દરેકની નજર પરિસ્થિતિમાં સુધારો અને ફ્લાઇટ સેવાઓ ફરી શરૂ થવા પર ટકેલી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 28 ફેબ્રુઆરીને શનિવારે સવારે ઇઝરાયલે ઇરાનની રાજધાની સહિત અનેક શહેરો પર હુમલો કર્યો. જેના વળતા જવાબમાં ઇરાને ઇઝરાયલ પર બદલો લેવા માટે કતાર, બહેરીન અને કુવૈત જેવા સાત દેશો પર આશરે 400 મિસાઇલો છોડી હતી. હાલ તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. આસપાસના વિસ્તારોમાં થયેલા શ્રેણીબદ્ધ બ્લાસ્ટને કારણે ત્યાં રહેતા ગુજરાતીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે