સીડી ચઢતાં લપસી ગયો પગ, 128 કિલોની મહિલા પતિ પર પડી, ગંભીર ઈજાને કારણે ઘટનાસ્થળ પર થયું વ્યક્તિનું મોત
આ ઘટના સવારે આશરે ચાર વાદ્યાની છે. તે સમયે પરિવારમાં અફરા-તફરીનો માહોલ હતો, કારણ કે તેમના પુત્ર આશીષને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી હતી. પુત્રની તબીયત ખરાબ જોઈ તેમના માતા મંજુલા ગભરાઈ ગયા હતા.
રાજકોટઃ રાજકોટ શહેરમાં તાજેતરમાં એક એવી દુર્ઘટના થઈ જેણે લોકોને હેરાન અને દુખી કરી દીધા. આ ઘટના રાજકોટની રામધામ સોસાયટીની છે, અહીં એક પરિવારમાં અચાનક એવી અનહોની થઈ, જેની કોઈએ કલ્પના કરી નહોતી. દુર્ઘટનામાં 68 વર્ષના નટવરલાલ નામના વૃદ્ધનો જીવ ગયો અને તેના પત્ની મંજુલાને ગંભીર રીતે ઈજા થઈ. તો આવો જાણીએ આ મામલો શું છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ આ ઘટના
ઘટના સવારે આશરે ચાર કલાકની છે. તે સમયે પરિવારમાં અફરા-તફરીનો માહોલ હતો કારણ કે તેના પુત્ર આશીષને અચાનક શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થવા લાગી હતી. પુત્રની તબીયત ખરાબ થઈ તેના માતા મંજુલા ગભરાઈ ગયા હતા. તેઓ જલ્દી-જલ્દી સીડી ચઢી ઉપર જઈ રહ્યાં હતા, જેથી પુત્રની મદદ કરી શકે. પરંતુ આ દરમિયાન તેમનો પગ લપસી ગયો અને સંતુલન ગુમાવી દીધું. મંજુલાનું વજન આશરે 128 કિલો હતો. તેવામાં જ્યારે તેમનો પગ પલસી ગયો તો તેઓ જોરથી પતિ નટવરલાલ ઉપર પડ્યા. તે અચાનક અને જોરદાર રીતે પડ્યા કે પતિ નટવરલાલને સંભાળવાની તક ન મળી. ભારે વજનને કારણે તેમના માથા અને શરીરમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી. હાજર પરિવારજનોએ તત્કાલ નટવરલાલને નજીકની હોસ્પિટલ લઈ ગયા.
ઘટનાસ્થળે પતિનું મોત
હોસ્પિટલ પહોંચવા પર ડોક્ટરોએ તપાસ કરી, પરંતુ ત્યાં સુધી ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું. ડોક્ટરોએ નટવરલાલને મૃત જાહેર કર્યા. તો મંજુલાને પણ ઈજા થઈ અને તેની સારવાર કરવામાં આવી. પરિવાર માટે આ સમય દર્દનાક હતો, કારણ કે એક તરફ પુત્ર બીમાર હતો અને બીજીતરફ આ દુર્ઘટનાએ પરિવાર પાસેથી પિતાને છીનવી લીધા. સ્થાનીક લોકો અનુસાર આ દુર્ઘટના અચાનક થઈ અને તેનું મુખ્ય કારણ મંજુલાનું ભારે વજન અને સીડીઓમાંથી લપસી જવું હતું. હંમેશા જોવામાં આવે છે કે વધુ વજન હોવા પર પડવાની અસર ખતરનાક બની જાય છે. નટરવલાલને માથામાં એટલી ગંભીર ઈજા થઈ કે તેમનું મોત થઈ ગયું.
આ અકસ્માતમાંથી લોકોએ એક બોધપાઠ શીખ્યો
પડોશીઓએ જણાવ્યું કે નટવરલાલ અને મંજુલા એક સુખી પરિવારનો ભાગ હતા. તેઓ તેમના પુત્ર આશિષ અને પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે રહેતા હતા. કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે એક સાદી સવાર આટલી મોટી દુર્ઘટનામાં ફેરવાઈ જશે. આ ઘટના પછી, સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું. આ અકસ્માત પણ દરેક માટે એક બોધપાઠ છે. ઘણીવાર આપણે ઉતાવળમાં સીડી ચઢીએ છીએ અથવા ઉતરીએ છીએ અને ઘણી વખત સાવચેતી રાખતા નથી. ખાસ કરીને જ્યારે કોઈ મોટી ઉંમરનું હોય અથવા વધુ વજન ધરાવતું હોય, ત્યારે પડી જવાનું જોખમ વધુ વધી જાય છે. આ જ કારણ છે કે ડોકટરો અને આરોગ્ય નિષ્ણાતો પણ વારંવાર કહે છે કે આપણે આપણા વજન પર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને ચાલતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. રામધામ સોસાયટીના લોકો આ અકસ્માતથી ખૂબ જ આઘાતમાં છે. પરિવાર પર દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. એક તરફ પુત્ર બીમાર હતો અને બીજી તરફ પિતાના અચાનક મૃત્યુથી આખા ઘરને હચમચાવી ગયું. આ ઘટના આપણને યાદ અપાવે છે કે ક્યારેક જીવનમાં એક નાની ભૂલ પણ મોટી દુર્ઘટનાનું કારણ બની જાય છે.
