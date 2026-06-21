માણસામાં 5000 લોકો સાથે 'ભૂપેન્દ્ર દાદા' અને અમદાવાદમાં અમિત શાહે કર્યા યોગ; આપ્યો પ્રેરણાદાયી સંદેશ, જાણો આ વર્ષે શું છે થીમ

International Yoga Day 2026: આજે 21 જૂન, 2026ના રોજ દેશ અને દુનિયાભરમાં 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ વર્ષે વિશ્વ યોગ દિવસ 'યોગા ફોર હેલ્ધી એજિંગ' (Yoga for Healthy Aging) ની ખાસ થીમ પર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ નિમિત્તે ગુજરાતમાં રાજ્યકક્ષાના મુખ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં હજારો નાગરિકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. બીજી તરફ, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં યોગાભ્યાસ કરીને લોકોને ફિટનેસનો સંદેશ આપ્યો હતો.
International Yoga Day પર CM Bhupendra Patelએ Mansa, Gandhinagar ખાતે કર્યા યોગા#InternationalYogaDay2026 #CMBhupendraPatel #News #BreakingNews pic.twitter.com/z467FdQUBI
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 21, 2026
માણસા કોલેજ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાજ્યકક્ષાની ભવ્ય ઉજવણી
માણસાની કોલેજના મેદાનમાં આયોજિત આ ભવ્ય રાજ્યકક્ષાના કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી વિશેષ રૂપે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વહેલી સવારે 5:00 વાગ્યાથી જ શરૂ થયેલા આ કાર્યક્રમમાં માણસા શહેર, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી આવેલા 5,000 થી વધુ નાગરિકોએ એકસાથે યોગાભ્યાસ કર્યો હતો. સ્થાનિક ધારાસભ્ય જે.એસ. પટેલની અપીલને માન આપીને મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. તંત્ર દ્વારા તમામ સહભાગીઓ માટે યોગ મેટ અને ટી-શર્ટની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રીએ પ્રજાજોગ સંદેશામાં યોગને જીવનનું અભિન્ન અંગ બનાવવા આગ્રહભરી અપીલ કરી હતી.
#WATCH | Gujarat: Union Home Minister Amit Shah performs Yoga on the occasion of the 12th International Day of Yoga in Ahmedabad.
The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing' pic.twitter.com/PwEGi5i7Qm
— ANI (@ANI) June 21, 2026
વડાપ્રધાન મોદીએ કોલકાતામાં 10 લાખ લોકો સાથે કર્યા યોગ
એક તરફ ગુજરાતમાં ઉત્સાહનો માહોલ હતો, તો બીજી તરફ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા ખાતે અંદાજે 10 લાખ લોકોની વિશાળ જનમેદની સાથે યોગાભ્યાસ કરીને દેશભરમાં એક નવો ઊર્જા સંચાર કર્યો હતો. વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં આજે ભારતની આ પ્રાચીન ધરોહર વૈશ્વિક સ્તરે ડંકો વગાડી રહી છે.
"વિશ્વભરમાં વધી છે ભારતીય યોગ શિક્ષકોની માંગ" - હર્ષ સંઘવી
કાર્યક્રમ દરમિયાન ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની તાજેતરની વિદેશ મુલાકાતોને યાદ કરતા ગૌરવભેર જણાવ્યું હતું કે આજે વિદેશની ધરતી પર પણ વિદેશી નાગરિકો દ્વારા ભારતીય સંસ્કૃતિ અને યોગ થકી વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આ સાબિત કરે છે કે આપણી સંસ્કૃતિ દુનિયાના ખૂણે-ખૂણે પહોંચી ગઈ છે. માત્ર ભારતમાં જ નહીં, પણ સમગ્ર વિશ્વમાં આજે આકર્ષક પગાર સાથે ભારતીય યોગ શિક્ષકોની માંગમાં અભૂતપૂર્વ વધારો થયો છે. તેમણે સામાન્ય નાગરિકો સુધી યોગ પહોંચાડવા માટે ગુજરાત યોગ બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી રોજિંદી ટ્રેનિંગ અને સુવિધાઓની સરાહના કરી હતી અને ચેરમેન સહિત સમગ્ર ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
નિરોગી લાંબા આયુષ્ય માટે 'યોગ' જ એકમાત્ર ચાવી
આ વર્ષની થીમ 'યોગા ફોર હેલ્ધી એજિંગ' એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે વધતી ઉંમર સાથે શરીરને સ્વસ્થ, સક્રિય અને માનસિક રીતે શાંત રાખવા માટે યોગ અનિવાર્ય છે. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ નાગરિકોને અનુરોધ કર્યો હતો કે માત્ર એક દિવસ પૂરતો યોગ ન કરતા, તેને પોતાની દિનચર્યાનો હિસ્સો બનાવે જેથી એક સ્વસ્થ અને સશક્ત ગુજરાતનું નિર્માણ થઈ શકે.