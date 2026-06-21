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માણસામાં 5000 લોકો સાથે 'ભૂપેન્દ્ર દાદા' અને અમદાવાદમાં અમિત શાહે કર્યા યોગ; આપ્યો પ્રેરણાદાયી સંદેશ, જાણો આ વર્ષે શું છે થીમ

International Yoga Day 2026: International Yoga Day 2026: 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર કોલકાતામાં પીએમ મોદી, અમદાવાદમાં કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને માણસામાં 5000 લોકો સાથે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે યોગ કર્યા હતા. આ વર્ષે વિશ્વ યોગ દિવસ 'યોગા ફોર હેલ્ધી એજિંગ' (Yoga for Healthy Aging) ની ખાસ થીમ પર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 21, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:48 AM IST
માણસામાં 5000 લોકો સાથે 'ભૂપેન્દ્ર દાદા' અને અમદાવાદમાં અમિત શાહે કર્યા યોગ; આપ્યો પ્રેરણાદાયી સંદેશ, જાણો આ વર્ષે શું છે થીમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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