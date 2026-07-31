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મહેસાણા જિલ્લામાં 4 મહિનામાં 131 સગીરાઓ ગર્ભવતી બનતા ખળભળાટ: આરોગ્ય વિભાગના આંકડાથી ચકચાર

Mehsana News: મહેસાણા જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગના સત્તાવાર સરકારી દફતરે ગત મહિને 22 એપ્રિલ 2026થી 2 જુલાઈ 2026 સુધીના માત્ર ચાર મહિનામાં જ કુલ 131 જેટલી સગીર વયની બાળાઓ ગર્ભવતી થઈ હોવાની નોંધણી કરવામાં આવી છે. આ આંકડો જાહેર થતાં જ જિલ્લાનું સરકારી તંત્ર, સામાજિક સંગઠનો અને ચાઈલ્ડ પ્રોટેક્શન ક્ષેત્રે કામ કરતી સંસ્થાઓ હરકતમાં આવી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 31, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:02 PM IST
મહેસાણા જિલ્લામાં 4 મહિનામાં 131 સગીરાઓ ગર્ભવતી બનતા ખળભળાટ: આરોગ્ય વિભાગના આંકડાથી ચકચાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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