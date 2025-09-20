સુરતની હોસ્પિટલમાં એક જ દિવસમાં 14 દીકરી અને 9 દીકરાનો જન્મ, ઐતિહાસિક સિદ્ધિ
Surat News: સુરતની ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં એક જ દિવસમાં 23 બાળકોનો જન્મ. 14 દીકરી અને 9 દીકરાનો થયો જન્મ, હોસ્પિટલમાં ખુશીનો માહોલ. ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં 24 કલાકમાં સતત ડીલીવરીનો અનોખો રેકોર્ડ. ડૉ. ભાવેશ પરમાર, ડૉ. કલ્પના પટેલ સહિત ગાયનેકોલોજી ટીમની મોટી સિદ્ધિ..
Surat News: સુરતની ડાયમંડ હોસ્પિટલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. આ હોસ્પિટલે એક જ દિવસમાં 23 બાળકોના જન્મનો અનોખો રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો છે. 24 કલાકના આ ગાળામાં 14 દીકરીઓ અને 9 દીકરાઓએ જન્મ લીધો, જેના કારણે હોસ્પિટલમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.
આ અસાધારણ સિદ્ધિનો શ્રેય હોસ્પિટલની સમર્પિત તબીબી ટીમને જાય છે. ગાયનેકોલોજી વિભાગના ડો. ભાવેશ પરમાર અને ડો. કલ્પના પટેલની આગેવાની હેઠળ, ડો. ઝીલ ગજેરા, ડો. અર્ચિત કંથારિયા, ડો. દર્શન વિરાણી અને ડો. ઉત્સવ સવાણીએ આ સિદ્ધિ મેળવવામાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે. નવજાત શિશુઓની દેખરેખ માટે બાળરોગ નિષ્ણાત ડો. અલ્પેશ સિંઘવી અને ડો. દિવ્યા રંગુનવાલાની ટીમ પણ સતત કાર્યરત રહી હતી.
આર્થિક રીતે નબળા પરિવારો માટે આશીર્વાદરૂપ હોસ્પિટલ
ડાયમંડ હોસ્પિટલ માત્ર તબીબી સેવાઓ માટે જ નહીં, પરંતુ તેના સમાજ સેવાના કાર્યો માટે પણ જાણીતી છે. અહીં સામાન્ય ડિલિવરીનો ચાર્જ માત્ર 1800 રૂપિયા છે, જ્યારે સિઝેરિયન ડિલિવરી માટે 5000 રૂપિયાનો નજીવો ચાર્જ લેવામાં આવે છે. આનાથી આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોને ઘણી રાહત મળે છે.
વધુમાં ‘બેટી બચાવો, બેટી વધાવો’ અભિયાનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે હોસ્પિટલે એક અનોખી પહેલ કરી છે. જો દીકરીનો જન્મ થાય, તો સામાન્ય ડિલિવરી મફત કરવામાં આવે છે. જો સિઝેરિયન ડિલિવરી હોય, તો પણ ચાર્જ ઘટાડીને માત્ર 3200 રૂપિયા કરી દેવામાં આવે છે. આ હોસ્પિટલે અત્યાર સુધી 2500 દીકરીઓને કુલ 25 કરોડ રૂપિયાના બોન્ડ પણ આપ્યા છે, જે સમાજ માટે એક પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
હોસ્પિટલની દૈનિક સેવાઓ અને ભવિષ્યની યોજનાઓ
આ હોસ્પિટલની ઓપીડીમાં દરરોજ સરેરાશ 950 થી 1000 દર્દીઓ લાભ લે છે અને દર મહિને સરેરાશ 300 થી 350 ડિલિવરી થાય છે. એક જ દિવસમાં 23 બાળકોનો જન્મ એ હોસ્પિટલના ઇતિહાસમાં એક સુવર્ણ પાનું ઉમેરી દે છે. હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટીઓએ આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ બદલ સમગ્ર ડોક્ટર અને સ્ટાફની ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.
આ સિદ્ધિ દર્શાવે છે કે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી તબીબી સેવાઓ અને સમાજ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા સાથે, સુરતની ડાયમંડ હોસ્પિટલ ખરેખર ગુજરાતના આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં એક નવી દિશા ચીંધી રહી છે.
