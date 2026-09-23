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  • /૧૫ સેકન્ડમાં ૫ ઘા અને ૯ ટાંકા : અમરેલીમાં પરેશ ધાનાણીના કૌટુંબિક ભાઈ અને કોંગ્રેસ પ્રમુખે યુવકનું લોહી વહેવડાવ્યું, ICUમાં જિંદગી સામે જંગ

૧૫ સેકન્ડમાં ૫ ઘા અને ૯ ટાંકા : અમરેલીમાં પરેશ ધાનાણીના કૌટુંબિક ભાઈ અને કોંગ્રેસ પ્રમુખે યુવકનું લોહી વહેવડાવ્યું, ICUમાં જિંદગી સામે જંગ

રાત્રિનો અંધકાર, સુમસામ બાયપાસ રોડ અને એક પાનનો ગલ્લો. રોજની જેમ એક સામાન્ય યુવક ત્યાં માવો લેવા ઊભો રહે છે. તેને અંદાજ પણ નથી કે તેની બરાબર પાછળ કાળ બનીને કોણ ઊભું છે...એક...બે...ત્રણ...ચાર...અને પાંચ! લોખંડની ભારેખમ કિટલીના એક પછી એક પાંચ ઘા માથામાં ઝીંકી દેવામાં આવે છે! રસ્તો લોહીથી લથપથ થઈ જાય છે. કોણ છે લોહી તરસ્યો આરોપી અને કેમ યુવક પર જીવલેણ હુમલો કર્યો...જોઈશું આ આર્ટિકલમાં...

Published: Sep 23, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:41 PM IST
૧૫ સેકન્ડમાં ૫ ઘા અને ૯ ટાંકા : અમરેલીમાં પરેશ ધાનાણીના કૌટુંબિક ભાઈ અને કોંગ્રેસ પ્રમુખે યુવકનું લોહી વહેવડાવ્યું, ICUમાં જિંદગી સામે જંગ

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