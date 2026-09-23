/૧૫ સેકન્ડમાં ૫ ઘા અને ૯ ટાંકા : અમરેલીમાં પરેશ ધાનાણીના કૌટુંબિક ભાઈ અને કોંગ્રેસ પ્રમુખે યુવકનું લોહી વહેવડાવ્યું, ICUમાં જિંદગી સામે જંગ

કેતન બગડા, અમરેલી : અમરેલીમાં રાજકીય નેતાઓ માટે કાયદો રમકડા સમાન બની ગયો છે! કોંગ્રેસના કદાવર નેતા અને પૂર્વ વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણીના કૌટુંબિક ભાઈ તેમજ અમરેલી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સંદીપ ધાનાણી મોડી રાત્રે બાયપાસ રોડ પર આતંકનું બીજું નામ બનીને ત્રાટક્યો.
સીસીટીવીમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, પાનના ગલ્લે ઉભેલા ધર્મકુમાર જોષીપુરા નામના યુવક પર સંદીપ ધાનાણી રાક્ષસી આવેશમાં તૂટી પડે છે. માત્ર 15 જ સેકન્ડ અને ચાની લોખંડની કિટલી વડે માથાના ભાગે એક પછી એક 5 ઘા! યુવક લોહીથી લથપથ થઈને જમીન પર ઢળી પડે છે, પણ નેતાજીનો ગુસ્સો શાંત નથી થતો.
હુમલો કર્યા બાદ પણ નપાવટ બનીને યુવકને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવે છે. યુવકને માથાના ભાગે 9 ટાંકા આવ્યા છે અને મગજમાં ગંભીર હેમરેજ થતાં તેને લોહીલુહાણ હાલતમાં રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલના ICU વોર્ડમાં ખસેડાયો.
નિર્દોષ યુવકને શિકાર બનાવી દીધો
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ઈજાગ્રસ્ત યુવક ધર્મકુમાર જોષીપુરા માત્ર માવો-મસાલો લેવા માટે RTO ઓફિસ પાસે આવેલી રાજચામુંડા પાનની દુકાને ગયો હતો .ત્યાં અગાઉથી જ હાજર અહંકારી નેતા સંદીપ ધાનાણી કોઈ અગમ્ય કારણોસર ઉશ્કેરાયો અને નિર્દોષ યુવકને શિકાર બનાવી દીધો. ઘટનાની ગંભીરતા સમજીને અલગ-અલગ ટીમો બનાવી મોડી રાત્રે જ કોર્ડન કરી આરોપી સંદીપ ધાનાણીને દબોચી લીધો. નેતાજીનો તમામ પાવર હવે પોલીસ લોકઅપની દિવાલો પાછળ ઓગળી ગયો છે. પોલીસ હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે આ લોહિયાળ ખેલ પાછળ જૂની અદાવત હતી કે પછી નેતાજીનો કોઈ બીજો જ ખૌફનાક ઈરાદો હતો!.
સંદીપ ધાનાણીનો અહંકાર હવે ખાખીની શરણમાં ઓગળ્યો
ચૂંટણીઓમાં જનતા સામે હાથ જોડતા નેતાઓનો અસલી ચહેરો રાત્રિના અંધકારમાં કેવો રાક્ષસી બની જાય છે, તે આ ઘટનાએ સાબિત કરી દીધું છે. સત્તા અને વગના નશામાં ચૂર થઈને એક નિર્દોષ યુવકને લોહીલુહાણ કરનાર સંદીપ ધાનાણીનો અહંકાર હવે ખાખીની શરણમાં ઓગળી ચૂક્યો છે.
લોકોની સખત માંગ છે કે આવા ગુંડા તત્વો અને ખાખીનો ખોફ ભૂલેલા નેતાઓ વિરુદ્ધ તેમનો પક્ષ પણ તાત્કાલિક ધોરણે આકરી કાર્યવાહી કરે અને આવા ગુનાહિત માનસિકતા ધરાવતા શખ્સને પક્ષના તમામ હોદ્દા પરથી તાત્કાલિક દૂર કરવામાં આવે.