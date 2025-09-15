સુરતમાં સ્કૂટર સ્લિપ થતાં 15 વર્ષીય સગીરાનું મોત, જો હેલ્મેટ પહેર્યું હોત તો બચી ગયો હોત જીવ!
ઘણા લોકો ટૂ-વ્હીલર ચલાવવા સમયે હેલ્મેટ પહેરતા નથી. હેલ્મેટ અકસ્માત સમયે જીવ બચાવી શકે છે. તાજેતરમાં રાજકોટમાં હેલ્મેટનો વિરોધ થયો હતો. આ વચ્ચે સુરતમાં એક એવી ઘટના બની જ્યાં સ્કૂટર સ્લિપ થતાં સગીરાનું મોત થયું. પરંતુ આ સગીરાએ હેલ્મેટ પહેર્યું હોત તો તેનો જીવ બચી શક્યો હોત.
સુરતઃ જ્યારે આપણે ટૂ-વ્હીલર ચલાવીએ ત્યારે હેલ્મેટ સુરક્ષા માટે ખૂબ જરૂરી છે. તાજેતરમાં રાજકોટમાં પોલીસે હેલ્મેટ ફરજીયાત કરાવવાનો અમલ શરૂ કરતા લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો. પરંતુ ક્યારેક દૂર્ઘટનામાં હેલ્મેટને કારણે જીવ બચી શકે છે. હેલ્મેટ ટૂ-વ્હીલર ચાલકનો જીવ બચાવી શકે છે. હવે સુરતમાં એક એવી ઘટના બની છે, જ્યાં હેલ્મેટ ન પહેરવાને કારણે યુવતીનું મોત થયું છે.
રાજકોટમાં હેલ્મેટના નિયમ સામે વિરોધ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે સુરતમાં એક દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. ટ્યૂશન જઈ રહેલી એક સગીરાનું મોપેડ સ્લિપ થઈ જતાં માથામાં ગંભીર ઈજા થવાથી કરુણ મોત થયું છે. જો તેણે હેલ્મેટ પહેર્યું હોત તો કદાચ આજે તે જીવતી હોત, તેમ તેના પરિવારે ભારે હૈયે જણાવ્યું છે.
આ ઘટના સુરતના પીપલોદ વિસ્તારમાં બની હતી. ડી.પી.એસ. સ્કૂલ પાસે રહેતી 15 વર્ષીય કાવ્યા ઓમપ્રકાશ અગ્રવાલ પોતાનું મોપેડ લઈને ટ્યૂશનથી ઘરે પરત ફરી રહી હતી. તેણે હેલ્મેટ પહેર્યું ન હતું. જી.ડી. ગોયન્કા સ્કૂલ પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે અચાનક તેનું મોપેડ સ્લિપ થઈ ગયું. આ અકસ્માતમાં કાવ્યાના માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ અને ઘટનાસ્થળે જ તેણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.
અગ્રવાલ પરિવાર માટે આ ઘટના આભ તૂટી પડવા જેવી છે. ઘરવખરીની વસ્તુઓના મેન્યુફેક્ચરિંગનો વેપાર કરતા ઓમપ્રકાશ અગ્રવાલની કાવ્યા એકની એક દીકરી હતી. પરિવારમાં એક પુત્ર અને એક પુત્રી હોવાથી કાવ્યાના અવસાનથી શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. આ દુઃખદ ઘટનાને કારણે આખી સોસાયટી અને સગા-સંબંધીઓમાં પણ શોકની લાગણી છે.
કાવ્યાના પિતા ઓમપ્રકાશ અગ્રવાલે ભારે હૈયે જણાવ્યું કે, "સરકારે હેલ્મેટ પહેરવાનો નિયમ દંડથી બચવા માટે નહીં, પણ આપણા જીવની સુરક્ષા માટે બનાવ્યો છે. જો કાવ્યાએ હેલ્મેટ પહેર્યું હોત તો આજે તે અમારી વચ્ચે હોત." આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે વાહન ચલાવતી વખતે હેલ્મેટ પહેરવું કેટલું જરૂરી છે. માર્ગ સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવું એ દરેક નાગરિકની ફરજ છે. જે આપણા પોતાના અને આપણા પરિવારના ભવિષ્ય માટે અત્યંત મહત્વનું છે.
