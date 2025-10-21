11 મિનિટમાં 151 મણ અન્નકૂટ લૂંટ્યો, ડાકોરમાં આજે ઉજવાયો અન્નકૂટ લૂંટનો ઉત્સવ, મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા
ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરમાં દર વર્ષે બેસતા વર્ષના દિવસે અન્નકૂટ લૂંટનો ઉત્સવ ઉજવાય છે. આ વર્ષે નક્ષત્ર પ્રમાણે આ ઉજવણી એક દિવસ પહેલા થઈ...પણ ઉત્સાહ? એ તો બમણો જ હતો....
નચિકેત મહેતા, ડાકોરઃ 151 મણ અન્નકૂટ ભગવાનને ધરાવવામાં આવ્યો, અને લૂંટ? ફક્ત ગણતરીની મિનિટોમાં થઈ ગઈ....હવે અન્નકૂટ લૂંટ પહેલા લૂંટ કરવા માટે આવી રહેલા આ લોકોને જુઓ...આ દોડ લગાવનારા કોઈ ચોર નથી, આ છે ડાકોર અને આસપાસના 80 ગામના ક્ષત્રિય યુવાનો, જેઓને મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી સત્તાવાર લૂંટનું આમંત્રણ આપવામાં આવે છે...
લૂંટ પહેલા બધા યુવાનો ગોમતી નદીમાં સ્નાન કરે છે, અને બાદમાં મંદિરનો ગેટ ખૂલતા જ...ભગવાનની પ્રસાદી લૂંટવાનો આરંભ થાય છે...
લૂંટેલો પ્રસાદ શ્રદ્ધાળુ અને પોતાના સગા-વ્હાલાને વહેંચી દેવામાં આવે છે... આ છે ડાકોરની ભક્તિ અને સહભાગિતાનો સંદેશ...250 વર્ષ જૂની આ પરંપરામાં પોલીસ પણ સાક્ષી બને છે...કારણ કે આ લૂંટ ગુનાનો ભાગ નથી, આતો છે ભક્તિનો ઉત્સવ...
250 વર્ષ જૂની આ પરંપરામાં પોલીસ પણ સાક્ષી બને છે
ડાકોરનો આ અન્નકૂટ લૂંટ ઉત્સવ બતાવે છે કે લૂંટ પણ ભક્તિ બની શકે, જ્યારે તેમાં ઉમંગ હોય, આસ્થા હોય અને પરંપરાની જ્યોત જીવંત હોય....એક એવી લૂંટ, જેમાં જીતે છે ભક્તિ...અને પ્રસાદ બને છે પરંપરાની ઓળખ. ડાકોરનો અન્નકૂટ લૂંટ ઉત્સવ એ ભક્તિની લૂંટ અને શ્રદ્ધાનો મહોત્સવ છે...
પવિત્ર યાત્રાધામ ડાકોરમાં દીવાળીના બીજા દિવસે ઠાકોરજીને અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવે છે. જે વર્ષોની પરંપરા મુજબ આસપાસના ગામના ક્ષત્રિયોને આ અન્નકૂટ રૂપી પ્રસાદને લેવા આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. બપોરે મંદિરના દરવાજા ખોલતાની સાથે જ આ અન્નકૂટને લૂંટવામાં આવે છે.
મંદિરના દ્વાર ખુલતા જ લોકો અન્નકૂટ લૂટવા તૂટી પડ્યા
જય રણછોડના નાદ સાથે અન્નકૂટને લૂંટવામાં આવે છે. આસપાસના ગામોના ચોક્કસ વર્ગના લોકોને મંદિર પ્રશાસન દ્વારા આમંત્રણ આપવામાં આવે છે અને પરંપરા મુજબ આ અન્નકૂટને લૂંટવામાં આવે છે. આ વખતે અન્નકૂટમાં 125 મણ જેમાં બુંદી, ભાત, મીઠાઈ, ફ્રુટ સહિત મીષ્ટાનની મહાપ્રસાદી હોય છે. બપોરે 12 વાગ્યે અન્નકૂટ પીરસવામાં આવે છે. જે બાદ બપોરે 2: 20 કલાકે મંદિરના દ્વાર ખુલતા જ આ આમંત્રણ કરાયેલા લોકો તૂટી પડે છે અને લગભગ 10 મીનીટમાં અન્નકૂટનો તમામ પ્રસાદ લૂંટી લેવામા આવ્યો છે. આ નજારો જોવા પણ અનેક લોકો મંદિરમાં ઉમટી પડતા હોય છે.
રાજાધિરાજને 151 મણનો અન્નકૂટ
રાજાધિરાજ સન્મુખ ધરાવવામાં આવેલા અન્નકૂટમાં કેસર, ચોખા, બેસન, મોરસ સહિતની સામગ્રીની વિવિધ વાનગીઓ તેમજ શુદ્ધ ઘીની વિવિધ મીઠાઈ ધરાવવામાં આવી હતી. સવારે મંદિરમાં ગોવર્ધન પૂજા કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ અન્નકૂટ ઉત્સવ યોજવામાં આવે છે. સવા કિલોનો બુંદીનો લાડુ ટોચે પધરાવી સજાવટ કરવામાં આવે છે. તેના ઉપર ગાયનું શુધ્ધ ઘી લગાવવાંમાં આવે છે. ત્યારબાદ તુલસીનો હાર ચઢાવી શ્રીજીમહારાજને ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. મંદિરમાં આશરે 250 ઉપરાંત વર્ષથી એટલે કે હાલના મંદિરના નિર્માણકાળથી આ પરંપરા ચાલે છે.
પહેલો પાક ભગવાનને અર્પણ કરવાની પરંપરા
આસપાસના વિસ્તારના ખેતરના માલિકો તેમના પાકનો પહેલો ફાલ ભગવાનને ધરાવે છે. તેમાંથી ભાત બનાવી તેનો ડૂંગર બનાવાય છે અને તેને લૂંટવા માટે 85 ગામના લોકોને આમંત્રણ અપાય છે. લૂંટેલો અન્નકૂટ જે લોકો લઈ જાય છે તે પોતાના પરિવારના લોકો, જરૂરિયાતમંદો, પશુઓને ખવડાવે છે. સાથે જ ઘરે પરત ફરતી વખતે બહાર ઉભેલા ભક્તોને પ્રસાદી આપતા હોય છે.
દેશના બે જ મંદિરોમાં અન્નકૂટ લૂંટવાની પરંપરા
કહેવાય છે કે, ભારતમાં બે જ મંદિરોમાં અન્નકૂટ લૂંટવાની પરંપરા છે. જેમાં એક રાજસ્થાનના નાથદ્વારા ખાતે આવેલ મંદિરમાં અને બીજું ગુજરાતમાં આવેલ કાળિયા ઠાકોરની પવિત્ર ભૂમી એવા ડાકોરમાં આ પ્રથા વર્ષોથી ચાલી આવી છે. આજે સોમવારે કપૂર આરતી બાદ અન્નકુટ લૂંટવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મેળવેલ ભાત સહિત ખાવાની વસ્તુઓને ગામમાં એકબીજાને ત્યાં વહેંચવામા આવે છે. વર્ષનો પ્રથમ ભોગ એટલે અન્નકૂટનો આ નજારો જોવા પણ ભારે પડાપડી થતી હોય છે. કોઈ અનિચ્છનિય બનાવ ન બને તે માટે જિલ્લા એસપી સહિત ડીવાયએસપી અને પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ખડે પગે રહે છે.
ઇન્દ્રદેવ કોપાયમાન થયા હતા
દ્વાપર યુગમાં જ્યારે ઇન્દ્રદેવ કોપાયમાન થયા હતા ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા ગોવર્ધન પર્વત ટચલી આંગળીયે ઊંચકવામાં આવ્યો હતો તે સમયથી અન્નકૂટની પરંપરા ચાલતી આવી છે તે પરંપરા આ વર્ષે પણ ડાકોરના રાજા રણછોડરાયજી મંદિરમાં જોવા મળી. મંદિરની પરંપરા મુજબ આ અન્નકૂટ ભાવિકો દ્વારા લૂંટવામાં આવ્યો હતો. ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં પ્રતિવર્ષ દિવાળીના બીજા દિવસે બેસતા વર્ષે અન્નકૂટ યોજવાની પરંપરા છે. જેને લઈ આજે ગુરુવારે આ અન્નકૂટ ઉત્સવ ઉજવાયો હતો.
