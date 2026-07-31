/દીવના વણાકબારામાં 17 વર્ષીય કિશોરનું અણધાર્યું મોત; ઘરની બહાર સાઈકલ ચલાવતા નીચે પડતા ઘટનાસ્થળે જ મોત...

Gir Somnath News: કેન્દ્રશાસિત દીવના વણાકબારા ગામમાં એક દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. વણાકબારાના રહેવાસી જયરાજ મનજી સિકોતેરીયા (ઉંમર 17 વર્ષ)નું અચાનક સાયકલ પરથી પડી જવાથી મોત થયું હતું. જયરાજ વણાકબારાના ફાફડીવાડી વિસ્તારમાંથી નીકળતા અચાનક કોઈ કારણસર તે નીચે પડી ગયો. પડી ગયા બાદ તેને ઉલ્ટી થઈ હતી અને તે બેભાન થઈ ગયો હતો.
પરિવારજનોએ વણાકબારા મા ડોક્ટર ને બતાવ્યા વધુ તબિયત બગડતા 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે જયરાજને તાત્કાલિક દીવની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.જ્યાં હોસ્પિટલમાં ફરજ પરના ડોક્ટરે તપાસ બાદ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ દીવ પોલીસ સરકારી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા અને જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
આજે સવારે મૃતકનું પોસ્ટમોર્ટમ પૂર્ણ કર્યા બાદ મૃતદેહ પરિવારજનોને સોંપવામાં આવ્યો હતો. મૃતક જયરાજ મનજી સિકોતેરીયા ITIનો વિદ્યાર્થી હતો. તેના અચાનક અવસાનના સમાચારથી પરિવારજનો તેમજ સમગ્ર વણાકબારા વિસ્તારમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મા તેને બ્રેઈન્ડ ઈંજારી ને લીધે મૃત્યુ થયું હોય તેવું જાણવા મળેલ.