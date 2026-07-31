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દીવના વણાકબારામાં 17 વર્ષીય કિશોરનું અણધાર્યું મોત; ઘરની બહાર સાઈકલ ચલાવતા નીચે પડતા ઘટનાસ્થળે જ મોત...

Gir Somnath News: દીવના વણાકબારામાં સાયકલ પરથી અચાનક પડી જતા ITI ના વિદ્યાર્થીનું મોત નિપજ્યું છે. 17 વર્ષના જયરાજ મનજી સિકોતરીયાનું મોત નિપજયું છે. સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં તેને બ્રેઈન્ડ ઈંજારીને લીધે મૃત્યુ થયું હોય તેવું જાણવા મળ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 31, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:32 AM IST
દીવના વણાકબારામાં 17 વર્ષીય કિશોરનું અણધાર્યું મોત; ઘરની બહાર સાઈકલ ચલાવતા નીચે પડતા ઘટનાસ્થળે જ મોત...

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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