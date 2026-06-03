/શાળાઓમાં 1808 HTAT શિક્ષકોની થશે ભરતી, શિક્ષણ વિભાગે આપ્યો આદેશ

ગાંધીનગરઃ શિક્ષકોની ભરતીની લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર છે. રાજ્ય સરકારની પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષકો (હેડ ટીચર) ની ખાડી પડેલી જગ્યા ભરવા માટે શિક્ષણ વિભાગે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. શિક્ષણ વિભાગે HTAT (હેડ ટીચર એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ) પાસ ઉમેદવારોની ભરતી કરવાની પ્રક્રિયાને લીલી ઝંડી આપી છે. શિક્ષણ વિભાગે તાત્કાલીક ભરતી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
શિક્ષણ વિભાગનો પરિપત્ર
શિક્ષણ વિભાગે પરિપત્ર જાહેર કરી જિલ્લા સ્તરે તાત્કાલિક ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. શિક્ષણ વિભાગના આ નિર્ણયથી શાળાઓમાં ખાલી પડેલી કુલ 1808 મુખ્ય શિક્ષકોની ભરતી થશે.
શિક્ષણ વિભાગના પરિપત્ર અનુસાર મુખ્ય શિક્ષક વર્ગ-3ની આ ભરતી 1:1:2 ના રેશિયો પ્રમાણે કરવામાં આવશે. આ ભરતી પ્રક્રિયામાં લાયક ઉમેદવારોને સામેલ કરવા માટે ત્રણ માધ્યમોનો ઉપયોગ થશે.
સીધી ભરતીઃ નિયમો અનુસાર ઉમેદવારોની સીધી પસંદગી
બઢતીઃ શાળાઓમાં ફરજ બજાવી રહેલા અનુભવી શિક્ષકોને પ્રમોશન આપીને.
ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઃ વિભાગીય સ્તરેથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના માધ્યમથી.
ઝડપથી થશે ભરતી
શિક્ષણ વિભાગે શિક્ષણ નિયામક કચેરીને તત્કાલ ભરતીની કામગીરી કરવાની સૂચના આપી છે. ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા દ્વારા ભરતીનું માળખું તૈયાર કરી સમયમર્યાદામાં પરીક્ષા અને ભરતી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે 2025-2026ના અંદાજપત્રમાં મુખ્ય શિક્ષક (વર્ગ-3) ની ખાલી પડેલી જગ્યા ભરવા માટે નાણાકીય જોગવાઈને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી હતી. હવે આ 1808 જગ્યાઓ પર ઝડપથી ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થશે.