/કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવવા 2 કરોડ... મહેસાણા ભાજપમાં ફરી ભડકો, હવે ધારાસભ્ય સી.જે. ચાવડાની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ

CJ Chawda Viral Audio: મહેસાણા જિલ્લાના વધુ એક ભાજપના નેતાની ઓડિયો ક્લીપ વાયરલ થઈ છે. વિજાપુરના ધારાસભ્ય સી.જે. ચાવડાના નામની ઓડિયો ક્લીપ વાયરલ થઈ છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી સમયની ઓડિયો ક્લીપ હોવાનું અનુમાન છે. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવવા માટે 2 કરોડ આપ્યા હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તાલુકા પંચાયત માટે 50 હજાર આપવામાં આવતા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ વાયરલ ઓડિય ક્લીપની ZEE 24 કલાક પુષ્ટિ કરતું નથી.
CJ Chawda Viral Audio: મહેસાણા જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભાજપમાં આંતરિક જૂથબંધી અને વિખવાદ હોવાનું સામે આવ્યું છે. મહેસાણામાંથી એક બાદ એક ભાજપના નેતાઓની કથિત ઓડિયો ક્લિપ સામે આવી રહી છે. અગાઉ પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ અને રાજ્યસભા સાંસદ મયંક નાયક વિશે ટીપ્પણીઓની ઓડિયો વાઇરલ થયા બાદ હવે ત્રીજી ઓડિયો ક્લિપ સામે આવી છે.
વાયરલ ઓડિયો ક્લિપથી ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો!
મહેસાણા જિલ્લાના વધુ એક ભાજપના નેતાની ઓડિયો ક્લીપ વાયરલ થઈ છે. આ ઓડિયો ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ થતા રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. આ વાયરલ ઓડિયો ક્લિપ વિજાપુરના ધારાસભ્ય સી.જે. ચાવડાના નામની ઓડિયો ક્લીપ વાયરલ થઈ છે. આ ઓડિયો ક્લિપમાં ચૂંટણીલક્ષી રણનીતિ અને રૂપિયાની લેવડ-દેવડ અંગેની ખૂબ જ ચોંકાવનારી વાતો સામે આવી છે. આ ઓડિયો ક્લિપ સામે આવ્યા બાદ મહેસાણાથી લઈને ગાંધીનગર સુધીના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે.
વાઇરલ થયેલી આ કથિત ઓડિયો ક્લિપમાં ચૂંટણી દરમિયાન મતદારોને રીઝવવા માટે રૂપિયાની વહેંચણી કરવામાં આવી હોવાનો ખુલ્લો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. કથિત ઓડિયો ક્લિપમાં સી.જે. ચાવડા એવું કહેતા સંભળાય છે કે, મતદાન માટે પૈસા આપીને આપણે મતો મેળવી લીધા છે.
વાયરલ ઓડિયો ક્લિપમાં થયા ચોંકાવનારા ખુલાસા
આ ઉપરાંત પક્ષ પલટા અને ટિકિટ અંગે મોટો ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે, 'હું જ્યારે કોંગ્રેસમાંથી આવ્યો અને વિધાનસભાની ચૂંટણી લડ્યો, ત્યારે મને બે કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા.' ભાજપમાં અન્ય નેતાઓને મળતા ચૂંટણી ફંડ અંગે કટાક્ષ કરતા ક્લિપમાં ઉમેરાયું છે કે, તેઓ કોંગ્રેસમાંથી આવ્યા હોવાના કારણે તેમને બે કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા, બાકી અન્ય કોઈને પચાસ લાખ રૂપિયાથી ઉપર એક પણ પૈસો આપવામાં આવતો નથી.
વિપક્ષને મળ્યો મોટો મુદ્દો
વાયરલ થયેલી આ ઓડિયો ક્લિપમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ અંગેની રણનીતિનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં તાલુકા પંચાયત સ્તરે સર્વે કરાવીને પચાસ-પચાસ હજાર રૂપિયા આપવાની વાત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જે ઉમેદવાર ગરીબ હોય તેને ચૂંટણી લડવા માટે 50 હજાર રૂપિયાની સહાય અંગે પણ સંભળાઈ રહ્યું છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના અનુમાન અનુસાર, આ ઓડિયો ક્લિપ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી સમયની હોઈ શકે છે. મહેસાણા ભાજપમાં એકપછી એક આવી ઓડિયો ક્લિપો વાયરલ થવાના કારણે પક્ષની આંતરિક જૂથબંધી અને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં નાણાંના પ્રભાવને લઈને વિપક્ષને વધુ એક મોટો મુદ્દો મળી ગયો છે, જ્યારે સામાન્ય જનતામાં પણ આ બાબતે ભારે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.
નોંધનીય છે કે, 2024માં લોકસભા ચૂંટણી સમયે સી.જે. ચાવડાએ કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. સી. જે. ચાવડા ભાજપના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલના કાર્યકાળ દરમિયાન ભાજપમાં જોડાયા હતા. ત્યાર બાદ વિજાપુરથી પેટાચૂંટણી લડી વિધાનસભા પહોંચ્યા હતા.