Prev
Next
હોમGujaratમૃત્યુઆંક હજુ વધી શકતો હતો પણ..., જાણો દિલ્હી AC બ્લાસ્ટ કેસમાં કેવી રીતે બચાવાયા 20 લોકોના જીવ?

"મૃત્યુઆંક હજુ વધી શકતો હતો પણ...", જાણો દિલ્હી AC બ્લાસ્ટ કેસમાં કેવી રીતે બચાવાયા 20 લોકોના જીવ?

Delhi AC Blast: દિલ્હીના શાહદરામાં વિવેક વિહાર સ્થિત એક એપાર્ટમેન્ટમાં એસી બ્લાસ્ટને કારણે લાગેલી આગમાં 9 લોકોના જીવતા સળગી જવાથી મોત થયા છે. આ દુર્ઘટનામાં લગભગ 12 લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે. ઘટના સમયે ત્યાં હાજર પ્રત્યક્ષદર્શી ચરણજીત સિંહે જણાવ્યું કે મૃત્યુઆંક હજુ વધી શકતો હતો પરંતુ...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 03, 2026, 10:47 AM IST
  • "મૃત્યુઆંક હજુ વધી શકતો હતો પરંતુ...
  • "બાલ્કનીના રસ્તે 20 લોકોના જીવ બચાવ્યા..."
  • દિલ્હી AC બ્લાસ્ટના પ્રત્યક્ષદર્શીની જણાવી હકીકત
  • દુર્ઘટના પર દિલ્હી પોલીસે શું કહ્યું?

Trending Photos

"મૃત્યુઆંક હજુ વધી શકતો હતો પણ...", જાણો દિલ્હી AC બ્લાસ્ટ કેસમાં કેવી રીતે બચાવાયા 20 લોકોના જીવ?

Vivek Vihar AC Blast: રવિવારની સવારે દિલ્હીના શાહદરા સ્થિત વિવેક વિહાર વિસ્તારમાં તે સમયે અફરાતફરી મચી ગઈ, જ્યારે એક ચાર માળની ઇમારતમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળી. સવારનો સમય હોવાને કારણે ઘણા લોકો પોતાના ઘરમાં જ હાજર હતા, જેના કારણે સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની ગઈ. જોતજોતામાં આગે આખી ઇમારતને લપેટમાં લઈ લીધી. આ દર્દનાક અકસ્માતમાં 9 લોકોના કરૂણ મોત થયા છે, જ્યારે 12 જેટલા લોકો દાઝી ગયા છે. આસપાસના લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી હતી. બીજી તરફ એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે કેવી રીતે ફાયર ફાઈટરોની સતર્કતાથી લગભગ 20 લોકોના જીવ બચાવી લેવામાં આવ્યા.

માહિતી મળતાની સાથે જ ફાયર બ્રિગેડની ઘણી ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગ ઓલવવાની સાથે રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. અકસ્માતમાં ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે, જેના કારણે મૃત્યુઆંક વધવાની શક્યતા છે. હાલ આગ લાગવાનું કારણ જાણી શકાયું નથી, પરંતુ પ્રાથમિક તપાસમાં શોર્ટ સર્કિટની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

— ANI (@ANI) May 3, 2026

પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું - કેવી રીતે બચાવાયા 20 લોકોના જીવ?
વિવેક વિહારના સ્થાનિક રહેવાસી ચરણજીત સિંહે મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, 'બિલ્ડિંગમાં આગ લાગવાની ઘટનાના તરત જ બાદ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી હતી અને તેઓ ખૂબ જ ઝડપથી આગ ઓલવવા અને લોકોને બચાવવાના અભિયાનમાં લાગી ગયા હતા. દસથી વધુ વાહનો (ફાયર એન્જિન) ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ફાયર ફાઈટરોએ બાલ્કનીના રસ્તે બિલ્ડિંગમાં ઘૂસીને આગમાં ફસાયેલા લગભગ 20 લોકોને બચાવ્યા હતા. જ્યારે આ દરમિયાન પાછળના ફ્લેટમાંથી પણ કેટલાક લોકો બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યા હતા. મને લાગે છે કે એક કે બે પરિવાર હજુ પણ ઇમારત નીચે દબાયેલા છે.'

દુર્ઘટના પર દિલ્હી પોલીસે શું કહ્યું?
શાહદરા જિલ્લાના પોલીસ ડેપ્યુટી કમિશનર (DCP) રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મીનાએ જણાવ્યું હતું કે, 'વિવેક વિહારમાં એક ચાર માળની ઇમારતના એક ઘરમાં આગ લાગી હતી, જેમાં બીજા માળે જાનહાનિ થઈ છે. અત્યાર સુધીમાં 3-4 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે અને બાકીના મૃતદેહોની શોધખોળ ચાલુ છે. અમે હજુ પણ તપાસ કરી રહ્યા છીએ અને સર્ચ પૂર્ણ થયા બાદ અમે તમને જાણ કરીશું.'

દિલ્હી પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું કે, 'પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આગની આ ઘટનામાં 9 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. આગ બીજા, ત્રીજા અને ચોથા માળના ફ્લેટમાં લાગી હતી. બચાવ અને આગ ઓલવવાની કામગીરી દરમિયાન ઇમારતમાંથી 10-15 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. આમાંથી બે લોકોને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી, જેમને સારવાર માટે ગુરુ તેગ બહાદુર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ઘટનાસ્થળે DDMA ના કર્મચારીઓ, ટ્રાફિક અધિકારીઓ અને સ્થાનિક પોલીસ સાથે ફાયર બ્રિગેડની 12 ગાડીઓ હાજર હતી.'

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Delhi Firedelhi fire news todaydelhi fire news today in hindidelhi fire news in hindidelhi fire news today live

Trending news