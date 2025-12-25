સુરતમાં 'પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ'ની આડમાં ગોરખધંધા, 200 કરોડના હવાલા કારોબારનો ખુલાસો, 'બિગ બ્રો' માસ્ટરમાઇન્ડ
Surat News: સુરત શહેરના ડિંડોલી વિસ્તારમાં ચાલી રહેલી ક્રિષ્ના પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ નામની દુકાન કાળા નાણાના હેરફેરનું હબ બની ગઈ હતી. અહીં 200 કરોડના હવાલા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. ત્યારે તમે પણ જાણો સમગ્ર હકીકત....
ચેતન પટેલ, સુરતઃ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તમારી આસપાસ ચાલતી એક સામાન્ય દેખાતી પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સની ઓફિસ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનેગારોનો અડ્ડો હોઈ શકે છે? જી હાં, સુરત SOG એ એક એવા મસમોટા સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેનું કનેક્શન સુરતના ડિંડોલીથી લઈને સીધું દુબઈ અને ચીન સુધી જોડાયેલું છે.,,શું છે આખું કૌભાંડ, કોણ છે મુખ્ય સૂત્રધાર,,કેવી રીતે ભારતભરના લોકોને છેતરવામાં આવતા હતા.
સુરતમાંથી એક એવા સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે જેના તાર દુબઈ અને ચીન સુધી જોડાયેલા છે...સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં 'ક્રિષ્ના પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ'ના નામે ચાલતી ઓફિસમાં પોલીસે રેડ અને ચોંકી ઉઠી,,કેમ કે કે અહીંયા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર માફિયાઓનું સામ્રાજ્ય ચાલતું હતું...આરોપીઓ નિર્દોષ લોકોના બેંક એકાઉન્ટ ભાડે રાખીને કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ કરતી હતી...છેલ્લા પાંચ વર્ષથી સક્રિય આ ગેંગે ભારતભરમાં હજારો લોકોને ચૂનો લગાવ્યો છે.
એસઓજીએ આ દરોડા દરમિયાન પ્રતીક વસાવા, દીપક પાંડે, રૂપેશ હાંડગે અને ભૂષણ પાટીલ નામના ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
આ ગેંગ સામાન્ય લોકોને લાલચ આપી તેમના નામે બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવતી હતી....ત્યારબાદ તેમના એટીએમ કાર્ડ, ચેકબુક અને સિમકાર્ડ ભાડે લઈને દેશભરમાં ઓનલાઈન ઠગાઈ માટે તેનો ઉપયોગ કરતી હતી તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ ગેંગનો સીધો સંપર્ક દુબઈમાં બેઠેલા 'બિગ બ્રો' નામના મુખ્ય સૂત્રધાર સાથે હતો...ટેલિગ્રામ મારફતે આ ગેંગ ચાઈનીઝ સાયબર માફિયાઓના પણ સંપર્કમાં હતી. ફ્રોડ દ્વારા મેળવેલા નાણાં હવાલા મારફતે સગેવગે કરવા માટે આ ગેંગ USDT ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરતી હતી અને નાણાં સીધા વિદેશ મોકલતી હતી.
NCCRP પોર્ટલ પરની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ગેંગના 14 બેંક એકાઉન્ટ્સ જ દેશભરમાં 71 સાયબર ફ્રોડના કેસોમાં સંડોવાયેલા છે...દરોડા દરમિયાન પોલીસે 7 મોબાઈલ, 2 કોમ્પ્યુટર અને અનેક ચેકબુક-ડેબિટ કાર્ડ સહિત કુલ 10.19 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે....હાલ પોલીસે દુબઈના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત 9 આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરી તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો છે.
