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નેતાજીની એક હાથે હકાલપટ્ટી ને બીજા હાથે પદની લ્હાણી! ભાજપનો આ કેવો અજીબ જુગાર?

Gujarat BJP Organization : ગુજરાતમાં 3 દાયકાથી ભલે ભાજપની સરકાર હોય પણ એની પાછળનું કારણ ભાજપ સંગઠન પણ છે. સંગઠન એટલું મજબૂત છે કે હવે પાર્ટી માટે નેતાઓ ગૌણ બનતા જાયછે. ગુજરાતમાં પીએમ મોદીના ચહેરાને જોઈ લોકો મત આપે છે ભલે પછી ઉમેદવાર ગમે તે હોય... ગુજરાતમાં 3 દાયકાથી શાસન છતાં આદીવાસી બેલ્ટમાં સતત પછડાટ અને અન્ય પાર્ટીઓના વધતા જતા કદ વચ્ચે પાર્ટીએ 3 જિલ્લા પ્રમુખોને પાણીચું પકડાવી દીધું છે. જોકે, એમાંથી 2 નેતાઓને તો ગણતરીના કલાકોમાં પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ પદની લ્હાણી કરીને સાચવી લીધા છે. આમ સ્થાનિક સ્તરે કકળાટ કાઢ્યો પણ ભાજપે નેતાઓના કામની કદર કરી છે. હવે આગામી સમય જ બતાવશે કે ભાજપનો આ જુગાર કેટલો સફળ રહે છે? 

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 23, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:54 PM IST
નેતાજીની એક હાથે હકાલપટ્ટી ને બીજા હાથે પદની લ્હાણી! ભાજપનો આ કેવો અજીબ જુગાર?

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Karan Rajput

Karan Rajput

કરણ રાજપૂતની ગુજરાતના પ્રતિષ્ઠિત પત્રકાર તથા ડિજિટલ મીડિયા લીડર્સમાં ગણના થાય છે. પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે તેમને ૨3 વર્ષોથી વધુ નો સમૃદ્ધ અને દીર્ઘ અનુભવ છે. પોતાના લાંબી અને સફળ કારકિર્દી દરમિયાન તેમણે પ્રિન્ટ અને ડિજિટલ એમ બંને માધ્યમોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓ ભજવી છે.

વર્તમાનમાં તેઓ Zee 24 Kalak માં ડિજિટલ લીડ (Digital Lead) તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. જેઓએ સોશિયલ મીડિયામાં ગુજરાત ક્ષેત્રે નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. આ પદ પર રહીને તેઓ ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી, ન્યૂઝરૂમના ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને નોંધપાત્ર રીતે વધારવાની રણનીતિનું સફળ નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ અને આધુનિક ટેકનોલોજીના પ્રયોગો દ્વારા ન્યૂઝરૂમને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવામાં તેમને વિશેષ મહારત છે. મર્યાદિત અને ઓછા સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની તેમની ક્ષમતા તેમને એક સક્ષમ સંપાદક બનાવે છે.

એગ્રીકલ્ચર (કૃષિ) ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ પત્રકારત્વ માટે તેમને બે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતના અગ્રણી અખબારો જેમ કે ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કરમાં મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સંભાળી છે. આ પહેલાં તેઓ GSTVના ડિજિટલ એડિટર રહી ચૂક્યા છે. પડકારોને તકમાં બદલવાની સૂઝબૂઝ, સાહસિક નિર્ણયો અને સતત નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી તેમણે મીડિયા જગતમાં એક આગવી અને મજબૂત ઓળખ બનાવી છે.

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