/નેતાજીની એક હાથે હકાલપટ્ટી ને બીજા હાથે પદની લ્હાણી! ભાજપનો આ કેવો અજીબ જુગાર?

Gujarat Elections 2027 : ગુજરાત ભાજપ દ્વારા ભાગ્યે જ જિલ્લા પ્રમુખોની હકાલપટ્ટી કરાય છે. કહેવાય છે કે ભાજપ એ શિસ્તને વરેલી પાર્ટી છે. પાર્ટીના આદેશ બાદ નેતાઓ ચૂં કે ચા કરતા નથી. જોકે, થોડા સમયથી માહોલ બદલાયો છે પણ રાજ્ય સ્તરે એની વ્યાપક અસર જોવા મળી નથી. આજે પણ ભાજપ સંગઠનનું એટલું જ વર્ચસ્વ છે. ગુજરાતમાં ભાજપ સંગઠનની મજબૂત પક્કડને કારણે સરકાર બિન્દાસ્ત નિર્ણયો લઈ રહી છે. સંગઠન અને સરકાર એ એક સિક્કાની બે બાજુઓની જેમ કામ કરે છે. રાજ્યમાં આ તાલમેલ એમની મજબૂત સ્થિતિને દર્શાવે છે.
આદીવાસી બેલ્ટમાં ઘટતું પ્રભુત્વ પણ જવાબદાર
ગુજરાતમાં 3 દાયકાથી સરકાર છતાં આદીવાસી બેલ્ટમાં ઘટતા જતા પ્રભુત્વને કારણે હાલમાં સૌથી વધારે નેતાઓ પર પ્રેશર છે. આદીવાસી પટ્ટાની નારાજગી વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામો બદલી શકે એવી સ્થિતિ હોવાથી પાણી પહેલાં પાળ બાંધવા માટે જાણીતી ભાજપે આદીવાસી બેલ્ટના 3 જિલ્લા પ્રમુખોની હકાલપટ્ટી કરી દીધી છે. કહેવાય છે કે એમની સામે સ્થાનિક નેતાઓનો આક્રોષ હતો. આ સાથે ભાજપનું ઘટતું કદ પણ જવાબદાર છે.
ભાજપ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતના આદીવાસી બેલ્ટ સમા ભરૂચ, નર્મદા અને ડાંગ એમ ત્રણ જિલ્લાઓમાં નવા જિલ્લા પ્રમુખોની નિયુક્તિ કરાઈ છે. જિલ્લા પ્રમુખોની કામગીરી સામે પક્ષના સ્થાનિક માળખામાં અને સંગઠનમાં સતત ફરિયાદોને આ નિર્ણય લેવાયો હોવાનું કહેવાય છે. જોકે, 3 પ્રદેશ પ્રમુખોને જિલ્લા સંગઠનમાંથી હટાવ્યા બાદ ભાજપે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષના પદથી નવાજ્યા છે. આમ જિલ્લામાંથી સાઈડલાઈન કરીને પણ એમને સાચવી તો લીધા છે.
પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @iJagdishBJP દ્વારા ડાંગ, ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાના પ્રમુખોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
નવનિયુક્ત જિલ્લા પ્રમુખોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને હાર્દિક શુભકામનાઓ. pic.twitter.com/eV4Jrn32Lz
— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) September 22, 2026
કોણ કોણ બદલાયું અને કોને મળી જવાબદારી
ભાજપે ભરૂચના જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પ્રકાશ મોદીને બદલીને તેમની જગ્યાએ પરેશ લાડને ભરૂચ જિલ્લા ભાજપના નવા પ્રમુખ બનાવ્યા છે જ્યારે નર્મદા જિલ્લાના પ્રમુખ નીલ રાવને પ્રમુખપદેથી હટાવીને શબ્દ શરણ તડવીને નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તે પ્રમાણે ડાંગના જિલ્લા પ્રમુખ દશરથ પવારને હોદ્દા પરથી હટાવીને સુરેશ ચૌધરીને ડાંગના નવા જિલ્લા પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા છે.
પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @iJagdishBJP ના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રદેશ બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રમુખ શ્રી @MansinghP_BJP દ્વારા પ્રદેશ બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી.
નવનિયુક્ત પદાધિકારીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને હાર્દિક શુભકામનાઓ. pic.twitter.com/W5UHhCkVbk
— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) September 22, 2026
સ્થાનિક રાજકારણ પણ જવાબદાર
આ 3 નેતાઓને જિલ્લાની જવાબદારીમાંથી તો મુક્ત કરી દેવાયા છે પણ ભાજપે પ્રદેશ મોરચાના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે નીલ રાવ અને પ્રકાશ મોદીની નવી નિમણૂક કરી દીધી છે. જોકે, દશરથ પવાર સીધા સાઈડલાઈન થઈ ગયા છે. નર્મદા જિલ્લાના સંગઠનમાં આ મોટા ફેરફાર પાછળ રાજકીય વિવાદ જવાબદાર માનવામાં આવી રહ્યો છે. થોડા સમય પહેલાં નર્મદાના તત્કાલીન જિલ્લા પ્રમુખ નીલ રાવ અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય દર્શના દેશમુખ વચ્ચે આંતરિક બાબતે ભારે ઘર્ષણ અને વિવાદ સર્જાયો હતો. આ વિવાદનો મામલો સ્થાનિક સ્તરે ઉકેલાવાને બદલે વધુ વણસ્યો હતો અને છેવટે આખી બાબત પ્રદેશ ભાજપ મોવડીમંડળના દરબાર સુધી પહોંચી હતી.
આમાં મનસુખ વસાવા પણ જોડાતાં ભાજપે આખરે નિલ રાવને હટાવીને ઘીના ઠામમાં ઘી ઢોળ્યું છે. લોકલ નેતાઓનો અહમ તો સંતોષાઈ ગયો છે પણ શબ્દશરણ તડવી માથે મોટી જવાબદારી આવી છે. નર્મદા જિલ્લામાં ભાજપના ઘટતા ગ્રાફને કંઈ રીતે ઉંચકવો એ લોઢાના ચણા ચાવવા સમાન છે. શબ્દશરણ તડવી ભલે એક સમયે સરકારમાં મંત્રી રહી ચૂક્યા હોય પણ 2017માં તેઓ અહીંથી હારી ચૂક્યા છે. હવે આદીવાસી બેલ્ટના સમીકરણો બદલાયા છે. ત્યારે ભાજપે 3 જિલ્લા પ્રમુખોને હટાવીને નવો જુગાર તો ખેલ્યો છે પણ 2027ની ચૂંટણીના પરિણામો જ બતાવશે કે આ જુગાર સફળ રહયો છે કે નિષ્ફળ...