વિદ્યાર્થીઓને મોજે દરિયાલાલા! દિવાળીમાં આટલા દિવસ બંધ રહેશે શાળાઓ, વેકેશનની તારીખ જાહેર

Diwali Vacation News: પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશન. રાજ્યની શાળાઓમાં ૨૧ દિવસનું દિવાળી વેકેશન જાહેર. માધ્યમિક શાળાઓમાં ૧૬મી ઓક્ટોબરથી દિવાળી વેકેશન. પ્રાથમિક શાળાઓમાં ૧૭મી ઓક્ટોબરથી દિવાળી વેકેશન. માધ્યમિક શાળાઓમાં ૧૬મી ઓક્ટોબરથી ૫મી નવેમ્બર સુધી દિવાળી વેકેશન. પ્રાથમિક શાળાઓમાં ૧૭મી ઓક્ટોબરથી ૬ નવેમ્બર સુધી દિવાળી વેકેશન

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:29 PM IST

Diwali Vacation News: રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે 21 દિવસના દિવાળી વેકેશનની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ લાંબા વિરામથી સૌ કોઈમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ છવાયું છે, જે વિદ્યાર્થીઓને તહેવારોની ઉજવણી અને કુટુંબ સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય પસાર કરવાની તક આપશે.

વેકેશનની તારીખોની વિગતો:
શાળાઓના પ્રકાર મુજબ વેકેશનની શરૂઆતની તારીખોમાં થોડો તફાવત રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યારે વેકેશનનો કુલ સમયગાળો 21 દિવસનો રહેશે:

માધ્યમિક શાળાઓ (ધોરણ 9 થી 12)

  • વેકેશનનો પ્રારંભ: 16મી ઓક્ટોબર
  • વેકેશનનો અંત: 5મી નવેમ્બર
  • કુલ દિવસો: 21 દિવસ

પ્રાથમિક શાળાઓ (ધોરણ 1 થી 8)

  • વેકેશનનો પ્રારંભ: 17મી ઓક્ટોબર
  • વેકેશનનો અંત: 6 નવેમ્બર
  • કુલ દિવસો: 21 દિવસ

તહેવારોની મોસમમાં રાહત
દિવાળીનો તહેવાર એ ભારતીય સંસ્કૃતિનો સૌથી મોટો અને મહત્વનો તહેવાર છે. શિક્ષણ વિભાગના આ નિર્ણયથી વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને વાલીઓ સૌને રાહત મળી છે, જેથી તેઓ તણાવમુક્ત વાતાવરણમાં પ્રકાશના આ પર્વની સંપૂર્ણપણે ઉજવણી કરી શકશે. વેકેશન પૂર્ણ થયા બાદ, તમામ શાળાઓ નિયમિત સમયપત્રક મુજબ પુનઃ શરૂ થશે. શૈક્ષણિક વર્ષના પ્રથમ સત્રના અંતે મળતું આ વેકેશન, વિદ્યાર્થીઓને માનસિક અને શારીરિક રીતે તાજગી આપશે, જે તેમને બીજા સત્ર માટે નવા જોમ અને ઉત્સાહ સાથે અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદરૂપ થશે.

