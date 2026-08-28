/નેપાળ પૂરમાં 18 નહીં 23 ગુજરાતીઓ ગુમ; કુલ મૃત્યુંઆક 472, 1500થી વધુ લોકોની હજું શોધખોળ, ફરી અપાયું પૂરનું એલર્ટ

Nepal Flood Warning: નેપાળ અને તિબેટ બોર્ડર પર આવેલા ભયાનક પૂર અને ભૂસ્ખલને ભારે તબાહી મચાવી છે, જેમાં ગુજરાતના 23 લોકો લાપતા થયા હોવાની પુષ્ટિ સ્ટેટ ઈમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC) દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ ગોઝારી દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 469 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે અને 1500થી વધુ લોકોની શોધખોળ હજુ પણ ચાલુ છે. પૂર અને ભૂસ્ખલનના કારણે કુલ મૃત્યુઆંક 469 પર પહોંચી ગયો છે. નેપાળ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં આશરે 1500થી વધુ લોકો હજુ પણ લાપતા છે. નેપાળમાં ગુમ થયેલા લોકોમાં 517 વિદેશી નાગરિકો, 44 નેપાળ સેનાના જવાનો અને 28 નેપાળ પોલીસ કર્મીઓનો સમાવેશ થાય છે. તિબેટ વિસ્તારમાં 558 લોકો લાપતા છે, જેમાંથી 260 વિદેશી નાગરિકો છે. આ ભયાનક પૂરમાં વિશ્વના 30થી વધુ દેશોના નાગરિકો લાપતા થયા હોવાના અહેવાલ છે.
ગુજરાત સરકારની પ્રતિક્રિયા અને રાહત કામગીરી
નેપાળ દુર્ઘટના બાદ ગુજરાત સરકારની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. રાજ્યમાં લાપતા ગુજરાતીઓનો આંકડો વધ્યા બાદ તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે. પ્રવક્તા મંત્રી જિતુ વાઘાણીએ આ અંગે નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે રાજ્ય સરકાર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે અને સતત કેન્દ્ર સરકારના સંપર્કમાં છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ બચાવ કામગીરી અને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા નેપાળના વડાપ્રધાન સાથે સીધી ચર્ચા કરી છે.
પરિવારોની મદદ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખાસ હેલ્પલાઈન નંબરો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. નેપાળ પ્રવાસે ગયેલા અને હાલ ગુમ થયેલા તમામ લોકોની સચોટ માહિતી મેળવવાની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. જિતુ વાઘાણીએ રાજ્યના નાગરિકોને આશ્વાસન આપતા કહ્યું છે કે આ કપરા સમયમાં ગુજરાત સરકાર દરેક પીડિત પરિવારો સાથે ખડેપગે ઊભી છે. બચાવ અને રાહત એજન્સીઓ દ્વારા લાપતા લોકોની શોધખોળ સઘન બનાવવામાં આવી છે.
27 ઓગસ્ટે સાંજે ગુજરાતના 9 જિલ્લાઓના 18 લોકોની માહિતી સામે આવી હતી..
જિલ્લાવાર જોવામાં આવે તો અમદાવાદના 1, આણંદના 2, રાજકોટના 1, વલસાડના 1, સુરતના 3, ખેડાના 3, અમરેલીના 1, ગાંધીનગરના 4 અને વડોદરાના 2 લોકોનો સમાવેશ થાય છે. યાદીમાં દર્શાવાયેલા 18 લોકોમાંથી કેટલાક ભારતીય મૂળના વિદેશી નાગરિકો પણ હોવાનું નોંધાયું છે.વડોદરાના બે પ્રવાસીઓ કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા માટે રિચા ટૂર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે ગયા હોવાનું યાદીમાં દર્શાવાયું છે. બંનેનો છેલ્લો સંપર્ક સવારે 4.51 વાગ્યે થયો હતો અને હાલ ‘નોટ ફાઉન્ડ’ તરીકે સ્થિતિ નોંધાઈ છે. બંને ન્યૂઝીલેન્ડના નાગરિક અને ભારતીય મૂળના હોવાનું પણ નોંધાયું છે.
મોટાભાગના પ્રવાસીઓ કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા સાથે સંકળાયેલા
આણંદના બે પ્રવાસીઓ પણ કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા માટે ‘નમસ્તે નેપાળ ટ્રેકિંગ એન્ડ રિસર્ચ હબ’ સાથે જોડાયેલા હતા. બંનેનો છેલ્લો સંપર્ક અગાઉની સવારે થયો હતો અને હાલ તેમની સ્થિતિ ‘નોટ ફાઉન્ડ’ તરીકે નોંધાઈ છે. બંને આણંદના રહેવાસી તથા ભારતીય મૂળના અમેરિકન નાગરિક હોવાનું યાદીમાં જણાવાયું છે.અમદાવાદના એક પ્રવાસી અંગેની નોંધમાં તેઓ કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા સાથે સંકળાયેલા હોવાનું અને ચીન સરહદ નજીક ઇમિગ્રેશન સેન્ટર પહોંચવાના હતા ત્યારે સવારે 8.30 વાગ્યે છેલ્લો સંપર્ક થયો હોવાનું જણાવાયું છે. ત્યારબાદ તેમની સ્થિતિ ‘નોટ ફાઉન્ડ’ નોંધાઈ છે.
રાજકોટ અને વલસાડના પ્રવાસીઓ અંગેની વિગતોમાં રાસુવાગઢી–કેરુંગ બોર્ડર તરફના ફ્રેન્ડશિપ બ્રિજ અને ભોટે કોશી નદી વિસ્તારનો ઉલ્લેખ છે. વલસાડની એક મહિલાને મામલતદાર દ્વારા સુરક્ષિત હોવાનું જણાવાયું છે અને તેઓ હાલમાં નેપાળમાં સલામત હોવાની નોંધ યાદીમાં કરવામાં આવી છે.સુરતના ત્રણ પ્રવાસીઓ અંગે 26 ઓગસ્ટે કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા માટે રવાના થયાની નોંધ છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં તેમના સાથે સંપર્ક સ્થાપિત થયો ન હોવાનું યાદીમાં જણાવાયું છે. તેમાંથી એક અમેરિકામાં અને એક મુંબઈમાં રહે છે તેવી વિગતો પણ નોંધાઈ છે.
ખેડાના ત્રણ પ્રવાસીઓ 23 ઓગસ્ટે દિલ્હીથી વિમાન મારફતે નેપાળ ગયા હતા અને 25 ઓગસ્ટે સાંજે 7 વાગ્યે છેલ્લો સંપર્ક થયો હોવાનું નોંધાયું છે. છેલ્લા 24 કલાકથી સંપર્ક સ્થાપિત ન થયો હોવાનું જણાવાયું છે. ત્રણેયની રહેણાક વિગતો નડિયાદ, ખેડા જિલ્લાની દર્શાવવામાં આવી છે અને તેઓ કેનેડિયન અથવા અમેરિકન નાગરિક હોવાનું નોંધાયું છે.ગાંધીનગરના ચાર લોકોની પણ યાદીમાં નોંધ છે. તેમાં એક વ્યક્તિ કૈલાસ જર્નીઝ મારફતે કૈરુંગ થઈને કૈલાસ યાત્રા પર હોવાનું અને ગઈકાલે સવારે 5 વાગ્યે છેલ્લો સંપર્ક થયો હોવાનું દર્શાવાયું છે. તેમની સ્થિતિ ‘મિસિંગ’ તરીકે નોંધાઈ છે અને તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિક હોવાનું જણાવાયું છે.
નેપાળમાં ફ્લેશ ફ્લડ બાદ ગુજરાતના 18 પ્રવાસીઓ સંપર્કવિહોણા
અન્ય ત્રણ લોકો નેપાળના બાગમતી વિસ્તારમાં ફ્રેન્ડશિપ બ્રિજ નજીક હોવાનું તથા અમેરિકન પાસપોર્ટ ધરાવતા હોવાનું નોંધાયું છે.સરકારી યાદીના અંતે જિલ્લાવાર કુલ આંકડા પણ આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં અમદાવાદ 1, આણંદ 2, રાજકોટ 1, વલસાડ 1, સુરત 3, ખેડા 3, અમરેલી 1, ગાંધીનગર 4 અને વડોદરા 2 મળીને કુલ 18 લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ યાદી 27 ઓગસ્ટ 2026ના સાંજે 5 વાગ્યાની સ્થિતિ દર્શાવે છે.