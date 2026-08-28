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નેપાળ પૂરમાં 18 નહીં 23 ગુજરાતીઓ ગુમ; કુલ મૃત્યુંઆક 472, 1500થી વધુ લોકોની હજું શોધખોળ, ફરી અપાયું પૂરનું એલર્ટ

Nepal Flood Warning: નેપાળમાં આવેલા ફ્લેશ ફ્લડની અસર વચ્ચે ગુજરાતના પ્રવાસીઓ અંગે ચિંતાજનક માહિતી સામે આવી છે. ગુજરાત સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરને મળેલી વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓના કુલ 23 લોકો ગુમ અથવા સંપર્કવિહોણા હોવાની માહિતી નોંધાઈ છે. સરકારી યાદીમાં અમદાવાદ, આણંદ, રાજકોટ, વલસાડ, સુરત, ખેડા, અમરેલી, ગાંધીનગર અને વડોદરાના લોકોનો સમાવેશ થાય છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 28, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:34 AM IST
નેપાળ પૂરમાં 18 નહીં 23 ગુજરાતીઓ ગુમ; કુલ મૃત્યુંઆક 472, 1500થી વધુ લોકોની હજું શોધખોળ, ફરી અપાયું પૂરનું એલર્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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