ગુજરાતના 26 IAS અધિકારીઓની બદલી આદેશ, સંજીવ કુમારને મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવની મળી જવાબદારી
IAS Officers Transferred: ગુજરાત રાજ્યમાં વહીવટી સ્તરે મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા 23 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ભારતીય વહીવટી સેવા (IAS)ના અધિકારીઓની મોટા પાયે બઢતી સાથે બદલી આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતના 26 IAS અધિકારીઓની સામૂહિક બદલી કરવામાં આવી છે.
મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO)માં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. વન અને પર્યાવરણ વિભાગના અગ્ર સચિવ સંજીવ કુમારને હવે મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને તેઓ ગૃહ વિભાગનો વધારાનો હવાલો પણ સંભાળશે. તેમજ ડો. વિક્રાંત પાંડે જેઓ મુખ્યમંત્રીના સચિવ હતા, તેમના હોદ્દાનું નામ હવે 'મુખ્યમંત્રીના અધિક અગ્ર સચિવ' કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત કેન્દ્રમાંથી પરત ફરેલા અજય કુમારને મુખ્યમંત્રીના સચિવ તરીકે નિમણૂક આપી તેમને ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડના VC અને CEOનો વધારાનો ચાર્જ સોંપાયો છે.
કૃષિ અને શિક્ષણ વિભાગમાં ફેરફાર:
રમેશચંદ મીનાને કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગના અગ્ર સચિવ તરીકે મૂકવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અરુણકુમાર એમ. સોલંકીને તે જ વિભાગમાં (સહકાર, પશુપાલન, મત્સ્યઉદ્યોગ) અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે નિમણૂક અપાઈ છે. શિક્ષણ વિભાગમાં મુકેશ કુમારને ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણના અગ્ર સચિવ તરીકે અને મિલિંદ શિવરામ તોરવણેને પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણના અગ્ર સચિવ તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે.
નાણા વિભાગમાં સંદીપ કુમારને સચિવ (આર્થિક બાબતો) અને જેનુ દેવનને સચિવ (ખર્ચ) તરીકે નિયુક્ત કરાયા છે. સુશ્રી આરતી કનવરને અમદાવાદ ખાતે રાજ્ય વેરાના મુખ્ય કમિશનર બનાવવામાં આવ્યા છે. મહેસૂલ નિરીક્ષણ કમિશનર રાજેશ મંજુ હવે સ્ટેમ્પ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટનો વધારાનો હવાલો સંભાળશે.
રાજીવ ટોપનોને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના અગ્ર સચિવ તરીકે નિમણૂક અપાઈ છે. જ્યારે આ પદ પરથી ધનંજય દ્વિવેદીને બદલી કરીને પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના અગ્ર સચિવ બનાવવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્રમાંથી પરત ફરેલા ડો. સંધ્યા ભુલ્લરને આરોગ્ય કમિશનર (શહેરી) તરીકે નિયુક્ત કરાયા છે.
ક્યા અધિકારીની ક્યા બદલી કરાઈ?
અવંતિકા સિંઘની GSPCના MD તરીકે બદલી
સંજીવ કુમાર અવંતિકા સિંઘની જગ્યાએ મુખ્યમંત્રીના અધિક અગ્ર સચિવ તરીકે નિમણૂક
ડો. વિક્રાંત પાંડેને માહિતી ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો
રમેશ મીણાં કૃષિ વિભાગના અગ્ર સચિવ બન્યા
અરૂણકુમાર સોલંકી કૃષિ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ બન્યા
અજય કુમાર મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં સચિવ નિમાયા
મિલિંદ તોરવણે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગના અગ્ર સચિવ
અશ્વિની કુમાર ઉર્જા વિભાગના અગ્ર સચિવ બન્યા
સંદીપ કુમાર નાણાં વિભાગના સચિવ બન્યા
જેનું દેવાન નાણાં વિભાગમાં ખર્ચ વિભાગના સચિવ બન્યા
આરતી કવર GST વિભાગના ચીફ કમિશનર બન્યા
વિનોદ રાવ વન અને પર્યાવરણ વિભાગના અગ્ર સચિવ બન્યા
અંજુ શર્મા સામાન્ય વહીવટ વિભાગમાં અધિક મુખ્ય સચિવ બન્યા
હરિત શુક્લ વહાન વ્યવહાર વિભાગના અગ્ર સચિવનો વધારાનો હવાલો
રાજીવ તોપનો આરોગ્ય વિભાગના અગ્ર સચિવ બન્યા
સંધ્યા ભૂલ્લર શહેરી આરોગ્ય કમિશનર બન્યા
રાજેન્દ્ર કુમાર વાહન વ્યવહાર વિભાગના કમિશનર બન્યા
કુલદીપ આર્યા ઉધ્યોગ વિભાગમાં આવતા પ્રવાસન વિભાગના સચિવ બન્યા
લોચન શહેરા શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના સચિવ બન્યા
રાજકુમાર બેનીવાલ ગુજરાત નર્મદા વેલી ફર્ટિલાઇઝર એન્ડ કેમિકલના MD બન્યા
ધનંજય દ્વિવેદી પંચાયત વિભાગના અગ્ર સચિવ બન્યા
હર્ષદ પટેલ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના સચિવ બન્યા
રાહુલ ગુપ્તા રમત ગમત અને યુવા સાંસ્કૃતિક વિભાગના સચિવ
મોહમ્મદ શાહિદ આદિજાતિ વિભાગમાં અગ્ર સચિવ બન્યા
