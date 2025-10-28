ગુજરાતના આ શહેરમાં રોગચાળો વકર્યો! માત્ર 7 જ દિવસમાં જીવલેણ રોગોના 2897 કેસ નોંધાતા ખળભળાટ!
Rajkot News: રાજકોટમાં તહેવારો દરમિયાન વાતાવરણમાં સતત થતા બદલાવને કારણે રોગચાળો વકર્યો છે. જેમાં પાણીજન્ય રોગો ટાઇફોઇડ અને કમળો ઉપરાંત મચ્છરજન્ય ડેંગ્યુનાં કેસોમાં પણ વધારો નોંધાયો છે. છેલ્લા પખવાડિયામાં ડેંગ્યુનાં 8, કમળાનાં 4 સહિત વિવિધ રોગનાં 2897 કેસ નોંધાતા આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યું છે.
ગૌરવ દવે/રાજકોટ: છેલ્લા 2 સપ્તાહમાં મનપા સંચાલિત આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મોટી સંખ્યામાં દર્દીઓ ઉમટી પડતા લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. અને મનપાનાં ચોપડે વિવિધ રોગોનાં 2,897 કેસ નોંધાયા હતા. જેમાં શરદી- ઉધરસનાં 1,412 કેસ, ઝાડા-ઉલટીનાં 185 જેટલા કેસ, સામાન્ય તાવનાં 1,291 કેસ નોંધાયા છે. અને જોખમી ટાઇફોઇડ તાવનો 1 કેસ અને કમળાનાં પણ વધુ 4 કેસ નોંધાયા હતા. મચ્છરજન્ય રોગચાળામાં ડેંગ્યુનાં 8 કેસ, મેલેરિયા 1 કેસ નોંધાયો હતો.
જોકે આ આંકડાઓ માત્ર સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોનાં છે. ત્યારે નાના-મોટા ખાનગી ક્લિનિકો ધ્યાનમાં લઈ તો દર્દીનો કુલ આંકડો 14,500 કરતા પણ હોવાની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી. મનપાનાં આરોગ્ય અધિકારી ડો. જયેશ વાંકાણીએ જણાવ્યું હતું કે, હાલ પાણીમાં કન્ટામિનેશનની ફરિયાદો આવતી હોય છે. ઉપરાંત જોવા જઈએ તો હિપેટાઇટિસ એટલે કે કમળા કેસ ઉપરાંત ટાઇફોઇડના અમુક કેસ છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં નોંધાઈ રહ્યા છે.
ખાસ પાણીમાં કન્ટામિનેશનની ફરિયાદો આવી રહી છે તે વિસ્તારોમાં કમળો અને ટાઇફોઇડનાં છૂટાછવાયા કેસ નોંધાતા હોય છે. અમારી ટીમ દ્વારા દૈનિક દરેક કેસનું ટ્રેકિંગ કરે છે. અને પાણીમાં ક્લોરીનેશનની માત્રા ચકાસવા ઉપરાંત પાણીની લાઈનો અને ભૂગર્ભની લાઈનો એક થતી હોય ત્યાં તાત્કાલિક રીપેરીંગ સહિતની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકાવવા માટેમલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર અને આશા બહેનો દ્વારા ઘરે-ઘરે જઈને પોરાનાશક કામગીરી ઉપરાંત પાણીનું ક્લોરિન ટેસ્ટિંગ કરવાની એટલે કે રેસિડ્યુઅલ ક્લોરિન ટેસ્ટ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં રાજકોટ મહાપાલિકા પાણીનું ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કરતી હોય છે. અને એમાં સચોટ ક્લોરીનેશન શરૂ છે. અને એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર 0.5 ppm જેટલું પાણીમાં ક્લોરિનનું લેવલ મળે એ પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે.
લોકોને અપીલ કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, જો સહેજ પણ દુર્ગંધયુક્ત લાગે તો પાણી ઉકાળીને પીવું જોઈએ. ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજકોટ મનપાના ચોપડે જે આંકડા આવે છે તે માત્ર આરોગ્ય કેન્દ્રોના જ હોઈ છે. જોકે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ અને ખાનગી હોસ્પિટલના આંકડા જાહેર કરવામાં આવે તો ખરી વાસ્તવિક સ્થિત સામે આવી શકે છે. પરંતુ આ આંકડા આરોગ્ય વિભાગ કેમ જાહેર કરતું નથી તેને લઈને આરોગ્ય તંત્ર સામે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે..
