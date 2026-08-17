/ગુજરાત વહીવટી તંત્રમાં ઐતિહાસિક ઘટના: એક જ પરિવારના 4 સભ્યો ઉચ્ચ પદ પર; 3 IAS અને 1 IPS!

સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે ગુજરાતીઓ સિવિલ સર્વિસ એટલે કે IAS અને IPS માં ખુબ ઓછા હોય છે. આ પરીક્ષા પાસ કરવી સૌથી મુશ્કેલ છે. પરંતુ ગુજરાતના સનદી ઈતિહાસમાં એક આશ્ચર્યજનક ઘટના બની છે. મીણા પરિવારમાં એક સાથે ચાર લોકો મોટા પદ પર બિરાજમાન થયા છે. આજે અમે તમને આ પરિવાર વિશે જણાવીશું.
એક જ પરિવારમાં ત્રણ IAS, 1 IPS
રાજ્યના કૃષિ અને સહકાર વિભાગમાં અગ્રસચિવ રમેશચંદ્ર મીણાના પરિવારના ચાર સભ્યો હવે ગુજરાતમાં મોટા હોદ્દા પર પહોંચ્યા છે. આ ચારેય સભ્યો વહીવટી અને પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બજાવી રહ્યાં છે.
1997 બેચના રમેશચંદ્ર મીણાના પુત્ર હર્ષિલ મીણા વર્ષ 2021મા IAS તરીકે પસંદ થયા હતા. ત્યારબાદ તેમને કેરળ કેડર મળી હતી. જ્યાં વાયનાડ જિલ્લામાં પ્રોબેશન તાલીમ મેળવનારા હર્ષિલના લગ્ન 2024ની બેચના ગુજરાત કેડરના IAS અધિકારી ધારિણી એમ. સાથે થયા હતા. આ લગ્ન બાદ હર્ષિક મીણાએ પોતાની કેડર કેરળથી બદલી ગુજરાત કરી છે, એટલે કે હવે તેઓ ગુજરાતમાં ફરજ બનાવશે.
હર્ષિલના બહેન માનસી મીણા આઈપીએસ અધિકારી
વાત કરવામાં આવે તો હર્ષિક મીણાના બહેન માનસી મીણા ગુજરાત કેડરમાં વર્ષ 2023 બેચના આઈપીએસ અધિકારી છે. આ બંને ભાઈ બહેને અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાંથી શિક્ષણ મેળવ્યું છે. જ્યારે આ બંને ભાઈ-બહેન UPSCની તૈયારી કરતાં હતા, તે દરમિયાન રમેશચંદ્ર મીણા કોવિડ-19 દરમિયાન સ્પીપાના ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે કાર્યરત હતા. આ રીતે હવે ગુજરાતમાં પ્રથમવાર આવી ઘટના બની છે, જ્યારે એક જ પરિવારના ચાર સભ્યો સનદી સેવામાં છે.