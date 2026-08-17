Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાત વહીવટી તંત્રમાં ઐતિહાસિક ઘટના: એક જ પરિવારના 4 સભ્યો ઉચ્ચ પદ પર; 3 IAS અને 1 IPS!

ગુજરાત વહીવટી તંત્રમાં ઐતિહાસિક ઘટના: એક જ પરિવારના 4 સભ્યો ઉચ્ચ પદ પર; 3 IAS અને 1 IPS!

પિતા-પુત્ર, પુત્રવધૂ અને દીકરી... એક જ પરિવારના ચાર સભ્યો હવે સનદી સેવામાં છે. ગુજરાતના ઈતિહાસમાં ઐતિહાસિક ઘટના બની છે. કૃષિ અને સહકાર વિભાજના અગ્રસચિવ રમેશચંદ્ર મીણાના પુત્ર અને પુત્રવધૂ આઈએએસ છે, જ્યારે તેમના દીકરી આઈપીએસ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 17, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:22 AM IST
ગુજરાત વહીવટી તંત્રમાં ઐતિહાસિક ઘટના: એક જ પરિવારના 4 સભ્યો ઉચ્ચ પદ પર; 3 IAS અને 1 IPS!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અનામત વર્ગો અને યુવાઓ પર વિશેષ ફોકસ: BJPની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની આજે થઈ શકે છે જાહેરાત
2
3
4
5