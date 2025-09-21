Prev
ગુજરાતના સૌથી મોટા ગરબાનો આટલો ક્રેઝ, પાસ વિતરણમાં 'બેંગ્લોરવાળી'! ભારે ધક્કામુક્કી અને તોડફોડ, 3 ઈજાગ્રસ્ત

Vadodara News: આવતીકાલથી શારદીય નવરાત્રિનું પ્રથમ નોરતું છે. જેને લઈને રંગે-ચંગે ગરબે ઘુમવાની આતુરતા સાથે ખેલૈયાઓ યુનાઈટેડ વે ગરબાના પાસ લેવા પહોંચ્યા. જ્યાં વહેલી સવારથી રાહ જોઈ રહેલા લોકોએ અવ્યવસ્થાના કારણે ઉશ્કેરાયા અને હંગામો મચાવ્યો. હોબાળામાં એક મહિલા સહિત કુલ 3 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા. બીજી તરફ ભીડ બેકાબૂ થતા પોલીસને બોલાવવાની ફરજ પડી.

Sep 21, 2025

Vadodara News: શારદીય નવરાત્રિની પૂર્વસંધ્યાએ વડોદરામાં યુનાઇટેડ વે ઓફ વડોદરા દ્વારા આયોજિત ગરબા મહોત્સવના પાસ વિતરણ દરમિયાન ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. અલકાપુરી ક્લબ ખાતે આજે, વહેલી સવારથી પાસ લેવા માટે મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ એકઠા થયા હતા. પરંતુ, પાસ વિતરણની અવ્યવસ્થાના કારણે લોકોમાં રોષ ભભૂક્યો અને પરિસ્થિતિ બેકાબૂ બની હતી.

મળતી માહિતી મુજબ, પાસ વિતરણ માટે માત્ર એક જ મશીન મૂકવામાં આવ્યું હોવાથી લાંબી કતારો લાગી હતી અને ખેલૈયાઓએ કલાકો સુધી રાહ જોવી પડી હતી. આટલી મોટી ભીડ હોવા છતાં યોગ્ય વ્યવસ્થાનો અભાવ હોવાથી લોકોમાં અસંતોષ વધ્યો હતો. આખરે, અધીરા બનેલા ખેલૈયાઓએ મુખ્ય દરવાજાના કાચ તોડી નાખ્યા અને તોડફોડની ઘટનાને અંજામ આપ્યો.

આ ધક્કામુક્કી અને તોડફોડમાં એક મહિલા સહિત કુલ ત્રણ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસી ગઈ કે ભીડને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસને બોલાવવાની ફરજ પડી હતી.

મહત્વનું છે કે, આવતીકાલથી નવરાત્રિનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. આ પ્રસંગે ગરબે ઘૂમવાની આતુરતા સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો યુનાઇટેડ વેના પાસ લેવા પહોંચ્યા હતા, પરંતુ આયોજનના અભાવે આ ઉત્સાહ નિરાશામાં ફેરવાયો હતો. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર આવા મોટા આયોજનોમાં યોગ્ય વ્યવસ્થાપનના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે.

