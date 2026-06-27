/ગુજરાતમાં સિંહ તો સચવાતા નથીને ચિત્તા લાવવાની તૈયારીઓ! એક જ દિવસમાં 3 સિંહબાળના મોત થતાં ખળભળાટ

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ગુજરાતમાં સિંહ તો સચવાતા નથી'ને ચિત્તા લાવવાની તૈયારીઓ! એક જ દિવસમાં 3 સિંહબાળના મોત થતાં ખળભળાટ

Amreli News: અમરેલી જિલ્લામાં એક જ દિવસમાં અલગ-અલગ જગ્યાએથી કુલ ૩ સિંહબાળના મોતના સમાચાર મળ્યા છે. આ ઘટનાઓમાં સૌથી વધુ ચોંકાવનારી બાબત દલખાણીયા ગામના રેવન્યુ વિસ્તારમાંથી મળી આવેલા સિંહબાળના શંકાસ્પદ મોતની છે. આ સિંહબાળને કોઈ અજાણ્યો શખ્સ ખુલ્લા વિસ્તારમાં ફેંકી ગયો હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે, જેને પગલે વનવિભાગ દ્વારા સિંહબાળની હત્યા થઈ હોવાની આશંકા સાથે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ત્યારે વન વિભાગ માટે એક મોટો પડકાર ઉભો થઈ રહ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 27, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:10 PM IST
ગુજરાતમાં સિંહ તો સચવાતા નથી'ને ચિત્તા લાવવાની તૈયારીઓ! એક જ દિવસમાં 3 સિંહબાળના મોત થતાં ખળભળાટ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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