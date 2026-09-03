/૩૦ વર્ષનું સામ્રાજ્ય કે અજેય રણનીતિ? ગુજરાત જીતવા ભાજપે અત્યારથી જ બિછાવી દીધી બિસાત, જાણો કોને કરી બેઠકો અને શું છે પ્લાન

ગુજરાતમાં ભાજપ જીતે છે એનું સૌથી મોટું કારણ એ કોંગ્રેસની નબળાઈ પણ છે. 2017માં જીતની નજીક આવેલી કોંગ્રેસ પાસેથી છેલ્લા દાયકામાં ફરી કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે. મારા અને તારાની લડાઈમાં કોંગ્રેસમાં ભાગલા પાડો અને રાજ કરો ની નીતિને કારણે ભાજ વનવે છેલ્લા 30 વર્ષથી જીતી રહ્યું છે અને હવે આપની એન્ટ્રીથી ભાજપનો રસ્તો વધુ સરળ બન્યો છે. એન્ટી ઈન્કમ્બસીના મતો આ બંનેની લડાઈમાં વહેંચાવાનો સીધો ફાયદો ભાજપને મળી રહ્યો છે.
આજે GEN Z અને સોશિયલ મીડિયાના પ્રભુત્વ વચ્ચે ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબમાં ચૂંટણીની રણનીતિની અસર ગુજરાતમાં પણ જોવા મળશે. ઉત્તર પ્રદેશમાં યોગી સરકારે ડિજિટલ શસ્ત્રો ઉઠાવી લીધા છે. રાજ્યમાં 25 હજાર ડિજિટલ રિલ્સ બનાવવાનો ટાર્ગેટ મૂકાયો છે. જે સરકારની વાહવાહીની દરેક સ્ટોરી આજની યુવા પેઢી સુધી પહોંચાડશે. 2027ની ચૂંટણી સભાઓ કરતાં વધુ હાઈટેક અને સોશિયલ મીડિયા પર લડાય તો પણ નવાઈ નહીં...
ગુજરાતમાં હજુ એક દાયકા સુધી ભાજપના પાયા હચમચાવાની ના વિરોધ પક્ષ પાસે ના સ્ટ્રેટેજી છે કે ના એવા નેતાઓ કે જેના નામે ગુજરાતીઓ પોતાનું મન બદલે.... આમ આદમી પાર્ટી પાસે ડિજિટલી લડવા માટે શસ્ત્રો છે પણ પાયાના કાર્યકરો નથી તો કોંગ્રેસ પાસે કાર્યકરો છે પણ અંદરો અંદરની લડાઈ અને જૂનવાણી સ્ટ્રેટેજી બદલવાની કોઈ નેતામાં હિંમત નથી.
ખડગે કે રાહુલ ગાંધીને હવે ઓછો છે રસ?
ગુજરાતમાં ભાજપના પાયા હચમચે એવી કોઈ સ્થિતિ ન હોવા છતાં ભાજપ હંમેશાં એડવાન્સમાં તૈયાર હોય છે. એ જ એની સૌથી મોટી સફળતાની નિશાની છે. આપના કેજરીવાલ અને માન ગુજરાતના ધક્કા ખાઈ રહ્યાં છે. આપ પાસે રણનીતિ છે, ડિજિટલ પાવર પણ છે પણ કાર્યકરો કે નેતાઓની ફૌજ નથી. કોંગ્રેસ પાસે આજ પણ કાર્યકરો છે લોકો કોંગ્રેસને મત પણ આપે છે પણ હાઈકમાન્ડને હવે સ્થાનિક નેતાઓ પર ભરોસો નથી. ખુદ રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં પ્રચાર કરવા ધામા નાખે તો કોંગ્રેસ બેઠી થઈ શકે છે પણ એક દાયકા પહેલાં ગુજરાતમાં જિલ્લાઓ ખૂદનાર રાહુલ ગાંધીને હવે ગુજરાતમાં રસ રહ્યો નહીં એવો માહોલ છે. કોંગ્રેસના નેતાઓ ડેલીએ થપ્પો કરીને પાછા આવે છે પણ ખડગે કે રાહુલ ગાંધી મળી રહ્યાં ન હોવાની પણ ચર્ચાઓ છે.
બેઠકો 2027 વિધાનસભા ચૂંટણીના રોડ મેપ માટે અતિ અગત્યની
ભાજપ પ્રભારી તરુણ ચૂગની ગુજરાત મુલાકાત ખૂબ મહત્વની બને તેવી પૂરી સંભાવના છે. આ બેઠકો 2027 વિધાનસભા ચૂંટણીના રોડ મેપ માટે પણ અતિ અગત્યની છે. ગઈકાલે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને મંત્રીમંડળના સભ્યો સાથે બેઠક યોજાઈ હતી. પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સાથે પણ હાઈલેવલની બેઠક યોજાઈ હતી. ભાજપ કંઈ પણ કાચૂ કાપવાના મૂડમાં નથી. ગાંધીનગર ટાઉનહોલમાં મળેલી બેઠક સંગઠન રચના અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 25 વર્ષના સફળ સાધનાની ઉજવણી સેવા સંકલ્પ અભિયાન માટે પણ મહત્વની હતી.
આજે કમલમ ખાતે જિલ્લા મહાનગરોમાં પાર્ટીની કામગીરી અંગે પ્રભારી સાથે રિવ્યું બેઠક યોજાઈ રહેશે. દરેક પ્રભારી પાસે રોડમેપ મગાયો છે અને અગાઉના પ્લાનિંગ પ્રમાણે હાલમાં શું સ્ટેટસ છે એની ચર્ચા પણ આ બેઠકમાં થઈ શકે છે. ત્યારબાદ પ્રદેશના વિવિધ મોરચાના અધ્યક્ષો સાથે પણ થશે બેઠક યોજાશે. આ બેઠકોમાં આગામી આયોજનો અને સંગઠનાત્મક કાર્યોના સ્ટેટસની ચકાસણી થશે.
એક મહિનો ચાલશે આ અભિયાન
આ બેઠકો એટલા માટે પણ મહત્વની છે કે હવે ગુજરાતની ચૂંટણીને એક વર્ષ બાકી છે. ભાજપ પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં કઈ રણનીતિ પર કામગીરી કરે છે એની મોટી અસર ગુજરાત પર પણ પડશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસના અવસરે 17 સપ્ટેમ્બરથી 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' શરૂ થઈ રહ્યું છે. મહિનો ભર ચાલનારા આ અભિયાન દ્વારા ભાજપ પોતાના ડિજિટલ પ્રચારનો ટ્રાયલ કરશે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પાર્ટીએ પહેલીવાર પોતાના કાર્યકરો માટે રીલ્સ બનાવવી અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવી ફરજિયાત કરી દીધી છે.
25 હજાર વીડિયો બનાવશે
ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપના 27 હજારથી વધુ શક્તિ કેન્દ્ર છે. સંગઠને દરેક શક્તિ કેન્દ્રને 10-10 રીલ્સ બનાવવાની જવાબદારી સોંપી છે. કાર્યકરો સામાન્ય લોકો અને સરકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવનારા લોકો સાથે વાત કરશે. રીલમાં તેમનું નામ, જિલ્લો, યોજનાનું નામ અને તેનાથી જીવનમાં આવેલા બદલાવ વિશેની સ્ટોરી હશે. લગભગ 1 મિનિટની આ રીલ્સમાંથી 25 હજાર સૌથી સારી વાર્તાઓને પસંદ કરવામાં આવશે. આ પસંદગીના વીડિયોને પાર્ટી પોતાના ડિજિટલ ડેટા બેંકમાં સાચવીને રાખશે, જેથી ચૂંટણી વખતે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. આમ ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપ સક્રિય બની ગયું છે. ગુજરાતમાં પણ આ સ્ટ્રેટેજી અમલમાં આવે તો પણ નવાઈ નહીં. ભાજપ હાલમાં GEN Zને લઈને સૌથી વધારે ટેન્શનમાં હોવાથી યુવા મોરચામાં પણ 25 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના કાર્યકરોને ભરતી કરવા અને યુવા મોરચો મજબૂત કરવા પર ખાસ ભાર મૂકાયો છે.
હેમાંગ જોષી પર યુવા મારચાનો ભાર, કસોટી થશે
ભાજપે આ માટે ગુજરાતી સાંસદ પર ભરોસો મૂક્યો છે. હેમાંગ જોષી પાસે એવા સમયે રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાનો ચાર્જ આવ્યો છે. જ્યારે ભાજપ માટે યુવાઓ સૌથી વધારે ટેન્શન આપી શકે છે. દેશમાં પીએમ મોદીથી લઈને મોટા નેતાઓ હવે સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય થયા છે. ગુજરાત એવા નેતાઓને જ પ્રાધાન્ય આપે છે જે ડિજિટલી સક્રિય હોય. સોશિયલ મીડિયામાં સ્ટ્રોન્ગ નેતા ભાજપમાં પહેલી પસંદ ગણાય છે. આગામી સમયમાં ભાજપ કેવી રણનીતિ પર કામ કરે છે એતો આગામી દિવસોમાં ભાજપના કાર્યક્રમો પરથી ફલિત થઈ જશે પણ તરૂણ ચૂગની આ મુલાકાત આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ માટે હવે ગુજરાતમાં જાગી જવાનો ઈશારો છે. જેની પાસે કાર્યકરોની ફૌજ છે એ એક વર્ષ પહેલાં રણનીતિ ઘડે એ દેખાડે છે કે ભાજપ કેટલું એક્ટિવ છે. એક સમયે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વ કર્માએ કહ્યું હતું કે અમે મૌસમી દેડકાઓ નથી જે વરસાદ પડે ત્યારે જ ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરે. અમારી પાર્ટી હંમેશાં એક્ટિવ હોય છે ભલે ચૂંટણી હોય કે ના હોય...