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૩૦ વર્ષનું સામ્રાજ્ય કે અજેય રણનીતિ? ગુજરાત જીતવા ભાજપે અત્યારથી જ બિછાવી દીધી બિસાત, જાણો કોને કરી બેઠકો અને શું છે પ્લાન

ગુજરાતમાં ભલે 2027ની ચૂંટણીને એક વર્ષની રાહ છે પણ ભાજપ ચૂંટણીમોડમાં એલર્ટ બની ગયું છે. ગુજરાતના પ્રભારી બન્યા બાદ પહેલીવાર ગુજરાત પહોંચેલા તરૂણ ચૂગે હાઈલેવલની બેઠકો કરી છે. 2027 વિધાનસભા ચૂંટણીના રોડ મેપ માટે આ બેઠકો અતિ અગત્યની છે. રાજ્યમાં 30 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે. આપ અને કોંગ્રેસની નબળી સ્થિતિને પગલે ગુજરાતમાં ભાજપને પડકારવું એ લોઢાના ચણા ચાવવા સમાન હોવા છતાં ભાજપ દર વર્ષે નવો રેકોર્ડ બનાવવા માટે ચૂંટણીઓને હાઈટેક બનાવી રહી છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 03, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:09 PM IST
૩૦ વર્ષનું સામ્રાજ્ય કે અજેય રણનીતિ? ગુજરાત જીતવા ભાજપે અત્યારથી જ બિછાવી દીધી બિસાત, જાણો કોને કરી બેઠકો અને શું છે પ્લાન

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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