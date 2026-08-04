/સુરત જ નહીં, વાપી-વલસાડ પણ પાછળ નથી! જાણો દક્ષિણ ગુજરાતના સૌથી અમીર બિઝનેસમેન કોણ છે?

ભારતની અગ્રણી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓમાંની એક, 360 ONE એ CRISIL ઇન્ટેલિજન્સ સાથે મળીને '360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' બહાર પાડી છે. આ યાદીમાં દેશભરમાં સૌથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ લિસ્ટમાં ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં સૌથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા લોકોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આજે અમે તમને ગુજરાતના વલસાડ અને વાપીમાં સૌથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા લોકોની માહિતી આપીશું.
વાપીના કરોડપતિઓનું લિસ્ટ
'360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' માં ગુજરાતના વાપીના કરોડપતિઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતના વાપીમાં ત્રણ લોકો એવા છે, જેની સંપત્તિ 1000 કરોડથી વધુ છે. આ લિસ્ટમાં મેરિલ લાઇફ સાયન્સ સાથે જોડાયેલા એક પરિવારના ત્રણ લોકો સામેલ છે, જેની સંપત્તિ 1 હજાર કરોડથી વધુ છે. આ ત્રણેય લોકો વાપીના સૌથી ધનાઢ્ય વ્યક્તિઓ છે.
વાત કરવામાં આવે તો મેરિલ લાઇફ સાયન્સ કંપનીની સ્થાપના 2006મા બિખાલિયા ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ બિખાલિયા પરિવારના ત્રણ સભ્યો વાપીના સૌથી વધુ ધનવાનો છે. મેરિલ લાઇફ સાયન્સ 35થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય પેટા કંપનીઓ સાથે 150થી વધુ દેશોમાં ઉત્પાદનોનું સંચાલન અને વેચાણ કરે છે. આ કંપની તબીબી ઉપકરણો, વેસ્ક્યુલર હસ્તક્ષેપ ઉત્પાદનો, ઓર્થોપેડિક ઇમ્પ્લાન્ટ્સ અને સર્જિકલ રોબોટિક્સનું ઉત્પાદન કરે છે.
કોણ છે વાપીના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ
1. જાકિર બિખાલિયા (મેરિલ લાઇફ સાયન્સ)- સંપત્તિઃ 6766 કરોડ
2. અંજુમ બિખાલિયા (મેરિલ લાઇફ સાયન્સ)- સંપત્તિ 6766 કરોડ
3. યુનુસ બિખાલિયા (મેરિલ લાઈફ સાયન્સ)- સંપત્તિ 6766 કરોડ
કોણ છે વલસાડના સૌથી વધુ ધનવાન વ્યક્તિઓ?
'360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' માં વલસાડના કરોડપતિઓનો સમાવેશ પણ કરવામાં આવ્યો છે. આ લિસ્ટમાં ડોમ્સ ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા કુલ છ લોકોનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણ લોકોની સંપત્તિ 1 હજાર કરોડથી વધુ છે. જ્યારે ત્રણ લોકોની સંપત્તિ 425 કરોડથી વધુ પરંતુ 1000 કરોડથી ઓછી છે, તેનો સમાવેશ ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં કરવામાં આવ્યો છે.
વલસાડમાં 1000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ ધરાવતા લોકો
વલસાડના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિમાં પ્રથમ સ્થાને ડોમ્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે જોડાયેલા સંતોષ રસિકલાલ રવેશિયા છે, જેમની કુલ સંપત્તિ 2198 કરોડ રૂપિયા છે, જ્યારે કેતન મનસુખલાલ રાજાણી બીજા સ્થાને છે, તેમની કુલ સંપત્તિ 1043 કરોડ છે. સંજય રાજાણી પણ ડોમ્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે જોડાયેલા છે, જેની કુલ સંપત્તિ 1043 કરોડ રૂપિયા છે.
આ સિવાય ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સની વાત કરવામાં આવે તો સેજલ રવેશિયા છે, જેની સંપત્તિ 517 કરોડ છે. આ સિવાય ચાંદની વિજય સોમૈયા છે જેની સંપત્તિ પણ 517 કરોડ રૂપિયા છે. ડોમ્સ સાથે જોડાયેલા શીતલ હિરેન પારપાણી છે, જેની સંપત્તિ પણ 517 કરોડ રૂપિયા છે.
વલસાડના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિઓ
|રેન્ક (Rank)
|નામ (Name)
|કંપની (Company)
|સંપત્તિ (₹ કરોડ)
|સંપત્તિ ($ મિલિયન)
|શહેર (City)
|ક્ષેત્ર / ઉદ્યોગ (Industry)
|1
|સંતોષ રસીકલાલ રવેશિયા (Santosh Rasiklal Raveshia)
|ડોમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (Doms Industries)
|₹2,198
|$235
|વલસાડ (Valsad)
|સ્ટેશનરી અને એફએમસીજી (Stationery & FMCG)
|2
|કેતન મનસુખલાલ રજની (Ketan Mansukhlal Rajani)
|ડોમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (Doms Industries)
|₹1,043
|$112
|વલસાડ (Valsad)
|સ્ટેશનરી અને એફએમસીજી (Stationery & FMCG)
|3
|સંજય મનસુખલાલ રજની (Sanjay Mansukhlal Rajani)
|ડોમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (Doms Industries)
|₹1,043
|$112
|વલસાડ (Valsad)
|સ્ટેશનરી અને એફએમસીજી (Stationery & FMCG)
|4
|સેજલ સંતોષ રવેશિયા (Sejal Santosh Raveshia)
|ડોમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (Doms Industries)
|₹517
|$55
|વલસાડ (Valsad)
|સ્ટેશનરી અને એફએમસીજી (Stationery & FMCG)
|5
|ચાંદની વિજય સોમૈયા (Chandani Vijay Somaiya)
|ડોમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (Doms Industries)
|₹517
|$55
|વલસાડ (Valsad)
|સ્ટેશનરી અને એફએમસીજી (Stationery & FMCG)
|6
|શીતલ હિરેન પરપાણી (Sheetal Hiren Parpani)
|ડોમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (Doms Industries)
|₹517
|$55
|વલસાડ (Valsad)
|સ્ટેશનરી અને એફએમસીજી (Stationery & FMCG)