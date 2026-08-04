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સુરત જ નહીં, વાપી-વલસાડ પણ પાછળ નથી! જાણો દક્ષિણ ગુજરાતના સૌથી અમીર બિઝનેસમેન કોણ છે?

ગુજરાતમાં હવે કરોડપતિઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. તાજેતરમાં 360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026 જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગુજરાતના ઘણા શહેરોના ધનવાનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, આજે અમે તમને ગુજરાતના વાપી અને વલસાડના સૌથી વધુ ધનવાનોની માહિતી આપીશું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 04, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:31 PM IST
સુરત જ નહીં, વાપી-વલસાડ પણ પાછળ નથી! જાણો દક્ષિણ ગુજરાતના સૌથી અમીર બિઝનેસમેન કોણ છે?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026: વાપી અને વલસાડના સૌથી ધનિક વ્યક્તિઓ કોણ છે? જુઓ
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