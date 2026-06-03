/ગુજરાતમાંથી 362 બાંગ્લાદેશી ઘૂષણખોર ઝડપાયા, રાજ્યભરમાં પોલીસનું મેગા ઓપરેશન

ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં ગેરકાયદે વસવાટ કરતા બાંગ્લાદેશી નાગરિકો સામે રાજ્યવ્યાપી મેગા ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદથી લઈને સુરત, રાજકોટ, કચ્છ અને વડોદરા સુધી પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓએ એકસાથે દરોડા પાડીને મોટી સંખ્યામાં શંકાસ્પદ લોકોને ઝડપી પાડ્યા છે. દસ્તાવેજોની ચકાસણી ચાલી રહી છે અને જે લોકો ગેરકાયદે રીતે ભારતમાં રહેતા હોવાનું સાબિત થશે તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટ...
ઘૂસણખોરો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી
ગુજરાતમાં ગેરકાયદે ઘૂસણખોરી સામે હવે આરપારની લડાઈ શરૂ થઈ ગઈ છે. રાજ્યભરમાં એકસાથે ચલાવવામાં આવેલા મેગા ઓપરેશન દરમિયાન અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, કચ્છ અને વડોદરામાંથી બાંગ્લાદેશીઓને દબોચી લેવાયા છે.
અમદાવાદમાં પણ મોટું ઓપરેશન
અમદાવાદમાં સૌથી મોટું ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું...નારોલ, વટવા, ઓઢવ, દાણીલીમડા, નરોડા અને સરખેજ જેવા વિસ્તારોમાં પોલીસની 40થી 50 ટીમોએ એકસાથે દરોડા પાડ્યા...રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થયેલું ઓપરેશન સવાર સુધી ચાલ્યું...
કેટલીક મહિલાઓ સ્પા, દેહવ્યાપારના ધંધા સાથે સંકળાયેલી હતી
ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ, ગુપ્ત માહિતી અને સ્થાનિક ઇનપુટના આધારે શંકાસ્પદ લોકોને શોધી કાઢવામાં આવ્યા...આ કાર્યવાહી દરમિયાન 30 બાળકો પણ મળી આવ્યા છે...જ્યારે ઝડપાયેલા 166 લોકોમાં 95 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે...પ્રાથમિક તપાસમાં કેટલીક મહિલાઓ સ્પા અને દેહવ્યાપારના ધંધા સાથે સંકળાયેલી હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે.
પોલીસ માટે હવે સૌથી મોટો પડકાર છે ઓળખની ચકાસણી...કારણ કે તપાસ એ દિશામાં પણ આગળ વધી રહી છે કે શું આ લોકો પાસે ભારતીય ઓળખપત્રો છે?...શું આધાર કાર્ડ, મતદાર કાર્ડ કે અન્ય દસ્તાવેજો અસલી છે કે પછી નકલી નેટવર્ક દ્વારા તૈયાર કરાયા છે?...
શું આ લોકો પાસે ભારતીય ઓળખપત્રો છે?
શું આધાર કાર્ડ, મતદાર કાર્ડ કે અન્ય દસ્તાવેજો અસલી છે?
નકલી નેટવર્ક દ્વારા તૈયાર કરાયા છે ડોક્યુમેન્ટ?
પોલીસે શરૂ કરી દસ્તાવેજોની તપાસ
દરેક દસ્તાવેજની બારીકાઈથી તપાસ થઈ રહી છે...અને જો નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ થયો હોવાનું સાબિત થશે તો માત્ર ઘૂસણખોરી જ નહીં, પરંતુ ફોર્જરી અને છેતરપિંડીના ગંભીર ગુનાઓ પણ નોંધાઈ શકે છે...
ગુજરાત પોલીસની સ્પેશિયલ ડ્રાઈવમાં કુલ 362 બાંગ્લાદેશીઓ ઝડપાયા: હર્ષ સંઘવી, નાયબ મુખ્યમંત્રી #Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/2NstpsCOTQ
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 3, 2026
રાજ્યભરમાંથી ઝડપાયા બાંગ્લાદેશીઓ
સુરતમાં પણ લિંબાયત, પાંડેસરા અને ભાઠેના સહિતના વિસ્તારોમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું...અહીંથી ઝડપાયેલા લોકો મુખ્યત્વે મજૂરી કામ સાથે સંકળાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાજકોટ, મોરબી અને ભરૂચમાં પણ પોલીસની ટીમો સતત ચેકિંગ કરી રહી છે...સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ હજુ પણ અનેક સ્થળોએ વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે...અને આગામી દિવસોમાં ઝડપાયેલા લોકોનો આંકડો વધુ વધી શકે છે...
ગેરકાયદે પ્રવેશ કાયદો-વ્યવસ્થાનો જ નહીં, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો મુદ્દો
ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ વર્ષોથી ગેરકાયદે ઘૂસણખોરીના મુદ્દે ચર્ચામાં રહી છે...સુરક્ષા એજન્સીઓનું માનવું છે કે ગેરકાયદે પ્રવેશ માત્ર કાયદો અને વ્યવસ્થાનો જ નહીં, પરંતુ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો પણ મહત્વનો મુદ્દો છે...એટલા માટે હવે ગુજરાતમાં શરૂ થયેલી આ કાર્યવાહી માત્ર અટકાયત પૂરતી મર્યાદિત નથી...પરંતુ તેની પાછળ સમગ્ર નેટવર્ક, દસ્તાવેજો બનાવનાર તત્વો અને ગેરકાયદે વસવાટને મદદ કરનારા લોકો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
ગુજરાતમાં શરૂ થયેલું આ મેગા ઓપરેશન હવે માત્ર એક પોલીસ કાર્યવાહી નથી રહ્યું...પરંતુ ગેરકાયદે વસવાટ, નકલી દસ્તાવેજો અને સંભવિત નેટવર્ક સામેની મોટી ઝુંબેશમાં પરિવર્તિત થઈ રહ્યું છે...હવે સૌની નજર તપાસના આગામી તબક્કા પર છે... કારણ કે દસ્તાવેજોની ચકાસણી બાદ જ સ્પષ્ટ થશે કે આમાંથી કેટલા લોકો ખરેખર ગેરકાયદે રીતે દેશમાં રહેતા હતા.